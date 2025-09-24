CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận nhưng gặp bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của Cebu.

Thậm chí, họ còn thoát thua trong một vài pha phản công sắc bén của đối thủ. Điểm nhấn gây tranh cãi đến ở cuối hiệp 1 khi trọng tài rút lại quyết định thổi phạt đền cho CAHN sau khi tham khảo VAR.

Cao Quang Vinh trở thành người hùng của CAHN, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh: CAHN

Sang hiệp 2, HLV Mano Polking tăng cường hàng công với nhiều sự thay đổi, tạo sức ép liên tục. Tuy nhiên, các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong tiếc nuối.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện phút 90: Từ quả treo bóng bên cánh phải của đồng đội, cầu thủ vào sân thay người Phan Văn Đức đá nối đẹp mắt nhưng bóng trúng cột dọc bật ra.

Đức Nam tiếp ứng bị thủ môn bên phía Cebu cản phá, ngay lập tức Cao Quang Vinh đá bồi rất nhanh tung lưới đội bóng Philippines.

Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu. Chiến thắng 1-0 giúp CAHN giành 3 điểm quý giá, nuôi hy vọng đi tiếp ở Cúp các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2025/26..

Ghi bàn: Cao Quang Vinh (90')

Đội hình ra sân:

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip (1); Hugo Gomes (3), Đình Trọng (21), Lý Đức (Thành Long 46'), Lê Văn Đô (88); Mauk (Đình Bắc 46'), Pendant Quang Vinh (7), Rogerio; Alan, Leo Artur (10), Vitao.

Cebu FC: Rami Jeridi (1), Roberto Corsame (20), Kamil Amirul (4), Daniel Gadia (6), Anderson (8), Rico Andes (10), Noah Leddel (18), Esrom Paulos (19), Amanhom Khamis (24), Bryan Villanueva (44), Marius Kore (80)