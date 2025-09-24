CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận nhưng gặp bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của Cebu.
Thậm chí, họ còn thoát thua trong một vài pha phản công sắc bén của đối thủ. Điểm nhấn gây tranh cãi đến ở cuối hiệp 1 khi trọng tài rút lại quyết định thổi phạt đền cho CAHN sau khi tham khảo VAR.
Sang hiệp 2, HLV Mano Polking tăng cường hàng công với nhiều sự thay đổi, tạo sức ép liên tục. Tuy nhiên, các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong tiếc nuối.
Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu. Chiến thắng 1-0 giúp CAHN giành 3 điểm quý giá, nuôi hy vọng đi tiếp ở Cúp các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2025/26..
Ghi bàn: Cao Quang Vinh (90')
Đội hình ra sân:
Công an Hà Nội: Nguyễn Filip (1); Hugo Gomes (3), Đình Trọng (21), Lý Đức (Thành Long 46'), Lê Văn Đô (88); Mauk (Đình Bắc 46'), Pendant Quang Vinh (7), Rogerio; Alan, Leo Artur (10), Vitao.
Cebu FC: Rami Jeridi (1), Roberto Corsame (20), Kamil Amirul (4), Daniel Gadia (6), Anderson (8), Rico Andes (10), Noah Leddel (18), Esrom Paulos (19), Amanhom Khamis (24), Bryan Villanueva (44), Marius Kore (80)
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng vất vả 1-0 dành cho CAHN. Đây là chiến thắng đầu tiên của đại diện Việt Nam tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26.
90'+6
Đình Bắc chọc khe tinh tế trao cơ hội mười mươi cho Thành Long. Trong thế đối mặt với thủ môn Cebu nhưng tiền vệ CAHN vẫn dứt điểm vọt xà ngang.
90'+4
Vất vả mở tỷ số muộn, các cầu thủ CAHN vẫn du trì sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng để "kết liễu" đối Cebu.
90'
Cao Quang Vinh ghi bàn mở tỷ số phút 90
Từ quả treo bóng bên cánh phải của đồng đội, cầu thủ vào sân thay người Phan Văn Đức đá nối đẹp mắt nhưng bóng trúng cột dọc bật ra. Đức Nam tiếp ứng bị thủ môn bên phía Cebu cản phá, ngay lập tức Cao Quang Vinh đá bồi rất nhanh tung lưới đội bóng Philippines.
83'
Văn Đô dứt điểm ở sát vòng cấm Cebu nhưng bóng chạm chân một cầu thủ đội khách đi hết đường biên ngang.
73'
CAHN vẫn đang miệt mài tấn công, sức ép và số cơ hội ngày càng nhiều hơn nhưng bàn thắng khai thông thế bế tắc vẫn "lẩn trốn" đội bóng ngành công an.
63'
Đình Trọng có pha đột phá tả đột hữu xung, trước khi Vitao trả bóng ngược ra cho Leo Artur dứt điểm bị thủ môn của Cebu cản phá. Đình Bắc lập tức đá bồi đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
60'
Quả phạt góc của CAHN tạo ra cơ hội, hết Alan rồi cả Rogerio dứt điểm cận thành đều không thành công. Vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số cho đại diện Việt Nam.
53'
CAHN kiểm soát bóng tới gần 80% nhưng sức ép mà chủ nhà tạo ra là không quá lớn, số cơ hội cũng không quá nhiều về phía khung thành của Cebu FC.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Trước sự bế tắc của đội nhà, HLV Polking quyết định tung Đình Bắc và Thành Long vào thế chỗ Rogerio và Lý Đức.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không đội nào được bàn thắng.
45'+5
CAHN được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm, Lê Văn Đô thực hiện cú đá vượt qua hàng rào không quá khó nhưng thủ môn Rami Jeridi lóng ngóng để bóng để đi hết đường biên ngang.
45'
VAR hủy penalty ch CAHN
Trọng tài người Nhật Bản cho CAHN được hưởng quả phạt góc khi cho rằng một cầu thủ Cebu để tay chạm bóng từ đường chuyền ra của Mauk. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, trọng tài chính hủy quả 11m cho chủ nhà.
42'
Hậu vệ Cebu mắc sai lầm để Rogerio của CAHN đoạt được bóng, quá đáng tiếc cho đại diện V-League khi cú dứt điểm trong thế đối mặt lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
40'
Mãi đến phút 40 CAHN mới có được pha dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, Alan bị áp sát nên cú đá đưa bóng đi quá hiền.
35'
Các cầu thủ CAHN vẫn đang hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đội bóng đến từ Philippines. Đến tình huống cố định từ quả phạt góc mà Lê Văn Đô cũng đá vòng ra ngoài sân.
27'
CĐV CAHN trải quả phen thót tim khi Roberto Corsame dứt điểm từ ngoài vòng cấm, một cầu thủ áo đỏ ngăn chặn đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Nguyễn Filip.
17'
Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn chưa có được pha dứt điểm nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành của đội khách.
14'
Hàng thủ của CAHN vừa phải làm việc liên tục khi Cebu FC đẩy cao đội hình gây sức ép.
6'
CAHN đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu, đẩy đội hình của CLB đến từ Philippines lùi sâu về phần sân nhà để phòng thủ.
4'
Dù phải làm khách nhưng các cầu thủ Cebu FC nhập cuộc khá hứng khởi và quyết tâm.
19h30
Trọng tài chính người Nhật Bản thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát CAHN vs Cebu FC
Nhận định trước trận
Sau trận hòa 2-2 trước Beijing Guoan, CAHN trở về sân nhà Hàng Đẫy tiếp đón Cebu ở lượt trận thứ 2 bảng E AFC Champions League Two 2025/26. Đây được xem là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Mano Polking tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp.
Tuy nhiên, CAHN đang đối mặt nhiều khó khăn về nhân sự khi Quang Hải, Việt Anh chấn thương còn Grafite chưa đạt thể trạng tốt. Ở lượt đấu trước, đại diện Việt Nam chơi chủ động nhưng sự phung phí cơ hội cùng sai lầm cá nhân khiến họ đánh rơi chiến thắng.
Trong khi đó, Cebu cũng khởi đầu không thuận lợi khi thua Tampines 1-3, song lối đá giàu thể lực và khả năng không chiến của đội bóng Philippines vẫn là thách thức.
Lợi thế sân nhà cùng tốc độ của Vitao, Đình Bắc, Văn Đô có thể giúp CAHN bùng nổ, miễn là họ khắc phục điểm yếu trong khâu dứt điểm và tập trung hơn nơi hàng thủ.
Thông tin lực lượng
CAHN: Quang Hải và Việt Anh dính chấn thương.
Cebu: Có lực lượng mạnh nhất.