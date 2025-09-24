Sau trận hòa 2-2 đáng tiếc trước Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League Two 2025/26, CAHN trở về sân nhà tiếp đón Cebu tại Cúp CLB Đông Nam Á. Đây là giải đấu mà đoàn quân của HLV Polking về nhì mùa trước.

Ở lượt trận đầu bảng A, Tampines Rover (Singapore) và Pathum (Thái Lan) đều đã có 3 điểm. Trong khi CAHN trắng tay rời Thái Lan. Quang Hải và các đồng đội hiểu rằng nếu không thắng Cebu trận này, họ sẽ gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

CAHN tự tin thắng Cebu trên sân nhà. Ảnh: S.N

Thực tế, đội bóng ngành công an chỉ cần chơi đúng sức là có thể hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm. Cebu là đối thủ được đánh giá vừa sức, nếu không muốn nói là chất lượng trung bình tại bảng A. Ở trận ra quân, đại diện của Philippines thúc thủ 1-3 trước Tampines.

Dù vậy, CAHN không được phép chủ quan khi Cebu sở hữu nhiều ngoại binh, chơi bóng bổng và có nền tảng thể lực tốt. Đội bóng này sẽ làm tất cả để có được ít nhất 1 điểm rời sân Hàng Đẫy.

Vấn đề của CAHN là phải tận dụng tốt hơn nữa những cơ hội mà mình tạo ra. Ở trận gặp Bắc Kinh Quốc An mới đây, nếu các chân sút của đội bóng ngành công an không tỏ ra vô duyên, cùng sai lầm đáng trách của Nguyễn Filip, họ đã có thể giành chiến thắng.

Trên sân nhà, được các CĐV tiếp sức, CAHN đang rất tự tin. Quang Hải có thể trở lại sau chấn thương, trong khi Nguyễn Filip cũng rút ra bài học, cùng hàng công được chờ đợi sẽ hiệu quả hơn, tạo ra áp lực lớn hơn, đội chủ sân Hàng Đẫy đang hướng tới chiến thắng đầu tiên ở sân chơi khu vực.

Trận CAHN vs Cebu trên lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 24/9 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.