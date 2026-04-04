Thách thức lớn

Từ tháng 7 tới đến đầu năm 2027, tuyển Việt Nam bước vào chuỗi giải đấu được xem là dày đặc và khắc nghiệt bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây, bao gồm ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup, VCK Asian Cup 2027.

Với mật độ thi đấu liên tục, đây không chỉ là hành trình chinh phục danh hiệu mà còn là phép thử toàn diện dành cho HLV Kim Sang Sik trong vai trò thuyền trưởng.

Chặng đường phía trước trong năm 2026 và đầu 2027, tuyển Việt Nam bước vào nhiều giải đấu quan trọng

Việc các cầu thủ phải căng mình trên nhiều mặt trận khiến nguy cơ quá tải, chấn thương luôn hiện hữu. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam chưa thực sự sở hữu chiều sâu đội hình lý tưởng, việc xoay tua nhân sự sao cho hợp lý sẽ đóng vai trò then chốt.

Ở góc độ chiến lược, mỗi giải đấu mang một mục tiêu khác nhau. ASEAN Cup là sân chơi truyền thống, nơi người hâm mộ kỳ vọng tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch; FIFA ASEAN Cup lại mang tính thử nghiệm và nâng tầm khu vực; Asian Cup 2027 là thước đo thực sự cho tham vọng vươn ra châu lục.

Chính vì thế việc phân bổ nguồn lực ưu tiên, chọn giải đấu trọng điểm hay tránh “đốt sức” quá sớm là bài toán không hề đơn giản đối với HLV Kim Sang Sik.

Chờ bản lĩnh của HLV Kim Sang Sik

Trong bối cảnh thách thức chồng chất, đây cũng là cơ hội lớn để HLV Kim Sang Sik khẳng định dấu ấn cá nhân thêm đậm nét hơn, sau quãng thời gian bay cao cùng tuyển Việt Nam.

Một chu kỳ thi đấu kéo dài, đa dạng về đối thủ và cấp độ cho phép và cần thuyền trưởng người Hàn Quốc thử nghiệm nhiều phương án chiến thuật, từ đó định hình lối chơi rõ ràng hơn cho tuyển Việt Nam, điều chưa thực sự quá ấn tượng suốt thời gian qua.

Chính vì thế sẽ phải chờ vào tài thao lược của HLV Kim Sang Sik

Điểm đáng chờ đợi là cách HLV Kim Sang Sik xây dựng bộ khung cho tuyển Việt Nam ổn định, vững vàng hơn. Nếu tận dụng tốt các giải đấu khu vực để thử nghiệm, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào Asian Cup 2027 với diện mạo hoàn thiện và khác biệt với đầy đủ nguồn lực gồm: cầu thủ nội, Việt kiều, các ngoại binh nhập tịch…

Ngoài ra, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quyết định. Áp lực thành tích luôn đè nặng, đặc biệt ở các giải đấu như ASEAN Cup. Tuy nhiên, nếu biết cách hoá giải và biến áp lực thành động lực, tuyển Việt Nam có thể duy trì được sự ổn định xuyên suốt hành trình dài. Đây chính là điểm khác biệt giữa một đội bóng tiềm năng và một tập thể đủ bản lĩnh để cạnh tranh ở các giải đấu với những đối thủ trên tầm.

Nhìn rộng hơn, chuỗi giải đấu này còn là cơ hội để bóng đá Việt Nam tái định vị mình ở khu vực và châu lục. Thành công không chỉ được đo bằng danh hiệu, mà còn ở cách thi đấu, cách tạo ra niềm tin cho người hâm mộ.

Nếu HLV Kim Sang Sik vượt qua được giai đoạn “thử lửa” này, không chỉ giúp tuyển Việt Nam gặt hái kết quả tích cực, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ đủ sức vươn xa cũng như hoàn thành khát vọng: Góp mặt ở World Cup 2030.