Trước vòng 17 LPBank V-League, Hà Nội FC đang đứng thứ 4 BXH, kém đội xếp thứ 3 là Ninh Bình đúng 1 điểm. Đội bóng Thủ đô sẽ vào top 3 nếu giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của Hải Phòng. Điều này tạo nên nhiều động lực với Hoàng Hên và các đồng đội.

Phong độ của Hà Nội FC đang tốt dần lên. Đoàn quân của ông Harry Kewell giành đến 4 trận thắng và chỉ thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đại diện Thủ đô ghi 10 bàn thắng, trung bình 2 bàn/trận và chỉ để thủng lưới 3 bàn ở 5 vòng vừa qua, cho thấy sự ổn định về phong độ cũng như có hàng công mạnh, hàng thủ chắc chắn.

Đặc biệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia, các cầu thủ Hà Nội FC càng có thêm sự hưng phấn. Duy Mạnh, Hai Long, Hoàng Hên... đều chơi tốt trong trận đấu trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ngày 31/3.

Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà gây thất vọng khi không thể thắng trong 5 trận gần nhất. Đội chủ sân Lạch Tray phải nhận tới 9 bàn thua cho thấy khả năng phòng ngự của họ có vấn đề. Dù HLV Chu Đình Nghiêm rất hiểu Hà Nội FC, nhưng đây là trận đấu mà Hải Phòng được dự báo "lành ít, dữ nhiều".

Ở hai trận còn lại, CAHN tự tin hướng tới chiến thắng khi tiếp đón đối thủ đang đứng áp chót BXH là SHB Đà Nẵng. Trên sân PVF (Hưng Yên), PVF-CAND phải chơi hết khả năng trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay. Trước đối thủ không quá mạnh là Becamex TP.HCM, đội chủ nhà đặt mục tiêu giành 3 điểm.