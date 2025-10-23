CAHN khởi đầu đầy khí thế trước Macarthur trong trận đấu trên sân nhà. Ngay phút thứ 4, Quang Vinh suýt mở tỷ số sau pha thoát xuống dứt điểm chệch cột dọc.

Đội bóng ngành Công an tiếp tục duy trì sức ép và được đền đáp ở phút 30 khi Lê Văn Đô tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, dứt điểm cận thành chính xác giúp CAHN dẫn 1-0.

Cuối hiệp một, Alan suýt nhân đôi cách biệt với pha solo đẹp mắt nhưng cú sút của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc. Sau giờ nghỉ, Macarthur đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đặc biệt sau khi thủ môn Filip Nguyễn phải rời sân vì chấn thương.

Lê Văn Đô mở tỷ số nhưng CAHN không bảo vệ thành quả - Ảnh: CAHN

Phút 76, đội khách gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu mạnh mẽ của Tomislav Uskok sau tình huống phạt góc.

Dù CAHN dốc toàn lực ở những phút cuối, các pha dứt điểm của Alan và Đình Bắc đều không thành công, khiến đội chủ nhà phải chấp nhận kết quả hòa đầy tiếc nuối.

Dù vậy, đại diện V-League vẫn giữ ngôi đầu bảng E AFC Champions League Two do ở trận đấu còn lại, Bắc Kinh Quốc An và Đại Phố cầm chân nhau với tỷ số 3-3.

Ghi bàn:

CAHN: Văn Đô (30')

Macarthur: Uskok (76')

Đội hình xuất phát CAHN vs Macarthur FC

CAHN: Nguyễn Filip (Vũ Thành Vinh 72'), Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, Adou Minh, Alan, Lê Văn Đô, Đình Bắc

Macarthur FC: Kurto, Da Silva, Uskok, Talbot, Politidis, Caceres, Rose, Brattan, Grzan, Ikonomidis, Rafa Duran