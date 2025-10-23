CAHN khởi đầu đầy khí thế trước Macarthur trong trận đấu trên sân nhà. Ngay phút thứ 4, Quang Vinh suýt mở tỷ số sau pha thoát xuống dứt điểm chệch cột dọc.
Đội bóng ngành Công an tiếp tục duy trì sức ép và được đền đáp ở phút 30 khi Lê Văn Đô tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, dứt điểm cận thành chính xác giúp CAHN dẫn 1-0.
Cuối hiệp một, Alan suýt nhân đôi cách biệt với pha solo đẹp mắt nhưng cú sút của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc. Sau giờ nghỉ, Macarthur đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đặc biệt sau khi thủ môn Filip Nguyễn phải rời sân vì chấn thương.
Phút 76, đội khách gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu mạnh mẽ của Tomislav Uskok sau tình huống phạt góc.
Dù CAHN dốc toàn lực ở những phút cuối, các pha dứt điểm của Alan và Đình Bắc đều không thành công, khiến đội chủ nhà phải chấp nhận kết quả hòa đầy tiếc nuối.
Dù vậy, đại diện V-League vẫn giữ ngôi đầu bảng E AFC Champions League Two do ở trận đấu còn lại, Bắc Kinh Quốc An và Đại Phố cầm chân nhau với tỷ số 3-3.
Ghi bàn:
CAHN: Văn Đô (30')
Macarthur: Uskok (76')
Đội hình xuất phát CAHN vs Macarthur FC
CAHN: Nguyễn Filip (Vũ Thành Vinh 72'), Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, Adou Minh, Alan, Lê Văn Đô, Đình Bắc
Macarthur FC: Kurto, Da Silva, Uskok, Talbot, Politidis, Caceres, Rose, Brattan, Grzan, Ikonomidis, Rafa Duran
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy tiếc nuối dành cho CAHN. Ở trận đấu cùng bảng, Bắc Kinh Quốc Anh đánh rơi chiến thắng khi để chủ nhà Đại Phố gỡ hòa 3-3 ở phút 90. Kết quả này giúp CAHN giữ ngôi đầu bảng E sau lượt trận thứ 3.
90'+3
Ít phút bù giờ các cầu thủ CAHN liên tục gây sức ép và dứt điểm nhưng không thể ghi bàn định đoạt trận đấu.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
86'
Sau khi bị gỡ hòa, CAHN tổ chức ép sân liên tục, cầu thủ vào sân thay người Phan Văn Đức vừa có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng tiếc rắng trái bóng trúng vào người đồng đội.
76'
Uskok gỡ hòa cho Macarthur
Từ quả đá phạt góc của cầu thủ Macarthur, Uskok bật nhảy rất cao đánh đầu đưa bóng đi cực hiểm hóc, đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới CAHN khiến thủ môn Thành Vinh không thể cản phá.
72'
HLV Polking bất ngờ rút thủ môn Nguyễn Filip ra và tung Vũ Thành Vinh vào thế chỗ. Theo nguồn tin của VietNamNet, thủ môn của CAHN bị đau cơ háng nên chủ động xin được thay người.
64'
CAHN phản công nhanh, Đình Bắc chuyền bóng cho Alan xâm nhập vòng cấm rất thoáng rồi dứt điểm ở góc hẹp. Quá đáng tiếc cho đại diện Việt Nam khi cú kết thúc lại đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Macarthur.
57'
Thế trận trong hiệp hai cân bằng hơn, dù CAHN vẫn là những người nhỉnh hơn đôi chút về thời gian kiểm soát bóng.
50'
Những phút đầu hiệp hai, các cầu thủ Macarthur nỗ lực đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân của CAHN, tuy nhiên đại diện V-League không dễ gì cho đội khách thực hiện được ý đồ.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà CAHN.
45'+1
Khung thành của CAHN bị đe dọa bởi pha tấn công biên phải của Macarthur. Quả tạt bổng vào để Sime Grzan đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ gang tấc.
40'
Không những dẫn trước CLB đến từ xứ sở chuột túi, CAHN còn tổ chức phòng ngự kín kẽ giúp thủ thành Nguyễn Filip không phải làm việc nhiều từ đầu trận.
36'
Đình Bắc có pha chồng biên để Vitao thực hiện pha xẻ nách trước khi dứt điểm buộc thủ môn Kurto vất vả cản phá.
34'
Đình Trọng có pha chơi lăn xả, ngăn chặn cú sút căng của cầu thủ bên phía Macarthur trong vòng cấm CAHN.
30'
Văn Đô mở tỷ số cho CAHN
Vitao pressing ngay trước vòng cấm Macarthur rồi chuyền bóng tinh tế cho Lê Văn Đô xâm nhập vòng cấm, anh dứt điểm quyết đoán về góc xa đánh bại thủ môn Kurto.
20'
Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn đang làm chủ thế trận, duy trì sức ép dù không quá lớn lên phần sân của Macarthur FC.
13'
Sau những phút đầu chơi lép về, các cầu thủ Macarthur bắt đầu có những pha đáp trả dù chưa gây ra khó khăn cho hàng thủ đại diện Việt Nam.
8'
Quang Hải phối hợp ăn ý mở bóng cực thoáng cho Đình Bắc xộc thẳng cánh phải Macarthur rồi tạt bóng đi cắt ngang khung thành đối phương. Một lần nữa không có cầu thủ nào của CAHN có thể băng vào kết thúc trước vạch vôi.
3'
Lợi thế sân nhà giúp CAHN nhập cuộc đầy tự tin trước đội bóng đến từ Australia. Quang Vinh có pha đột phá bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi, tiếc rằng không có đồng đội nào băng vào dứt điểm cận thành.
19h15
Trọng tài chính người Syria - Hanna Hattab thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
CAHN đang khởi đầu đầy ấn tượng tại AFC Champions League Two 2025. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Mano Polking giành được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa) và tạm dẫn đầu bảng E. Đây là kết quả rất khích lệ cho đại diện lực lượng vũ trang trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi châu lục. Trước đó, CAHN hòa 2-2 trên sân của Beijing Guoan và thắng đậm Taipo (Hong Kong) 3-0 – đối thủ từng đánh bại Macarthur FC ở trận mở màn.
Không chỉ thăng hoa ở đấu trường châu Á, CAHN còn thể hiện phong độ ổn định tại V.League với chuỗi 6 trận bất bại (4 thắng, 2 hòa), tạm xếp thứ 3 với 14 điểm. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng ngành công an đang sở hữu mạch 8 trận bất bại, thắng 6, hòa 2, ghi 18 bàn thắng.
Ở lượt trận thứ 3, CAHN sẽ tiếp đón Macarthur FC – đại diện Australia đang có phong độ sân khách rất tệ với 3 trận thua liên tiếp. Thể lực suy giảm sau chuyến bay dài cũng khiến Macarthur thêm phần bất lợi khi hành quân đến sân Hàng Đẫy.
Thông tin lực lượng
CAHN: Có trong tay đội hình gần như tốt nhất.
Macarthur FC: Cũng không có sự vắng mặt nào đáng kể.