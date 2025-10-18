Trận đấu giữa SLNA và CAHN diễn ra kịch tính ngay từ những phút đầu với thế trận đôi công hấp dẫn. Phút thứ 4, Alan bên phía CAHN tung cú sút nguy hiểm nhưng thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc cứu thua.
Đội khách tiếp tục tạo sức ép khi Leo Artur liên tục thử vận may bằng những cú dứt điểm ngoài vòng cấm, song hàng thủ SLNA vẫn đứng vững.
Bất ngờ xảy ra ở phút 41 khi Lê Nguyên Hoàng - trung vệ U23 Việt Nam thực hiện cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp, mở tỷ số 1-0 cho SLNA.
Sau giờ nghỉ, CAHN dồn toàn lực tấn công và được đền đáp ở phút 57, khi Leo Artur đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 sau khi VAR xác nhận hợp lệ.
Những phút cuối diễn ra căng thẳng khi trung vệ Dale Moore của SLNA bị truất quyền thi đấu ở phút 88. Dù chơi hơn người, CAHN vẫn không thể tìm thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm 1-1, qua đó tạm kém đội đầu bảng Ninh Bình 1 điểm.
Ghi bàn:
SLNA: Lê Nguyên Hoàng (41')
CAHN: Leo Artur (57')
Thẻ đỏ: Dale Moore (SLNA, 87')
Đội hình xuất phát SLNA vs CAHN
SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Dale Moore, Văn Cường, Nguyên Hoàng, Mạnh Quỳnh, Văn Thành, Văn Lương, Carlos, Khắc Ngọc, Olaha.
CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Lý Đức, Tuấn Dương, Văn Đô, Quang Hải, Mauk Stefan Ingo, Thành Long, Alan, Đình Bắc, Leo Artur.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc sau 13 phút bù giờ nghẹt thở. SLNA và CAHN mỗi đội có được 1 điểm ở vòng 7 V-League năm nay.
90'+9
Các cầu thủ CAHN vẫn đang tổ chức ép sân liên tục, thủ thành Cao Văn Bình và hàng thủ đội bóng sân Vinh vì vậy mà phải làm việc cật lực.
90'+7
Cầu thủ vào sân thay người Phan Văn Đức dứt điểm đưa bóng đập xà ngang khung thành SLNA.
90'+3
Bá Quyền đi bóng rồi dứt điểm bên ngoài vòng cấm, Nguyễn Filip đã bị đánh bại nhưng may cho CAHN khi bóng đi chệch cột dọc khung thành.
90'
Hiệp hai có tới 11 phút bù giờ.
88'
Dale Moore nhận thẻ đỏ
Dale Moore của SLNA phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đạp gầm giày vào cổ chân của Hugo Gomes khiến trung vệ của CAHN nằm sân trong đau đớn.
82'
VAR từ chối bàn thắng của Quang Hải
Từ đường chuyền vượt tuyến của Tuấn Dương, Quang Hải phá bẫy việt vị băng xuống. Tiền vệ đội trưởng CAHN tâng bóng qua đầu thủ môn Văn Bình lao ra trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, VAR xác định đã có lỗi việt vị của Quang Hải.
80'
Nguyễn Filip cản phá xuất sắc
Quang Vinh đi bóng rồi tung cú sút đưa bóng đi rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Nguyễn Filip cản phá xuất sắc.
77'
Đình Bắc thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt nhưng vẫn chưa thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình.
57'
Leo Artur gỡ hòa 1-1 cho CAHN
Leo Artur chớp cơ hội đệm bóng cận thành làm rung mành lưới của SLNA. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR lập tức vào cuộc.
Sau khi xem kỹ màn hình VAR, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải công nhận bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho CAHN.
51'
Leo Artur giật gót cho tạo cơ hội ngon ăn cho Quang Hải trong vòng cấm, song tiền vệ đội trưởng CAHN lại dứt điểm đi hơi cao so với khung thành SLNA.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà SLNA.
45'+2
Văn Thành cứu thua ngoạn mục cho SLNA
Từ tình huống cố định ngoài vòng cấm, Leo Artur bấm bóng vào vòng cấm SLNA cho Lê Văn Đô lốp bóng qua đầu thủ môn Văn Bình. Quá may cho SLNA khi Văn Thành kịp lui về bay người phá bóng cứu thua ngoạn mục. VAR vào cuộc xác định bóng chưa bay qua vạch vôi.
41'
Lê Nguyên Hoàng ghi siêu phẩm sút phạt
Từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm CAHN và chếch bên cánh trái, Lê Nguyên Hoàng thực hiện cú đá cực kỳ đẹp mắt đánh bại thủ thành Nguyễn Filip, mở tỷ số cho SLNA. Đây là dấu mốc đáng nhớ bởi nó là bàn thắng đầu tiên của trung vệ U23 Việt Nam ở sân chơi V-League.
36'
CAHN kiểm soát bóng vượt trội chủ nhà nhưng vẫn chưa thể hóa giải hàng thủ SLNA, đặc biệt là thủ môn trẻ Cao Văn Bình.
28'
Leo Artur chuyền bóng thuận lợi cho Alan xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Văn Bình.
23'
Cao Văn Bình từ chối siêu phẩm của Artur
Leo Artur có pha khống chế một nhịp rồi bắt vô-lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi căng nhưng Cao Văn Bình - thủ môn của U23 Việt Nam vẫn xuất sắc cứu thua cho SLNA.
16'
Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn đang trì sức ép lên phần sân của chủ nhà SLNA.
9'
Thêm một tình huống kết thúc nữa của Alan, lần này là pha không chiến trong vòng cấm nhưng vẫn không đủ khó.
4'
Dù phải làm khách nhưng các cầu thủ CAHN với dàn ngôi sao đẳng cấp sớm triển khai thế trận tấn công. Alan là người có được pha dứt điểm đầu tiên nhưng không thắng được thủ môn Văn Bình.
18h02
Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát SLNA vs CAHN
Nhận định trước trận
SLNA trải qua biến động lớn trên băng ghế huấn luyện khi HLV Văn Sỹ Sơn trở thành thuyền trưởng thứ ba chỉ sau 6 vòng đấu. Sau khi HLV Phan Như Thuật từ chức và ông Nguyễn Huy Hoàng tạm quyền, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ kỳ vọng Văn Sỹ Sơn – người từng dày dạn kinh nghiệm ở cả hạng Nhất và V.League – sẽ mang lại làn gió mới cho đội.
Dù không còn lực lượng danh tiếng như trước, SLNA vẫn sở hữu dàn cầu thủ trẻ tiềm năng như Long Vũ, Văn Lương, Bá Quyền hay Quang Vinh, những người từng để lại dấu ấn ở các đội trẻ quốc gia. Vấn đề nằm ở việc họ chưa phát huy hết khả năng khi lên đội một, khiến thành tích của SLNA sa sút trong thời gian qua.
Ở trận ra mắt, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ đối đầu thử thách lớn khi gặp CAHN – đội bóng đang có phong độ ấn tượng với hàng công mạnh mẽ và hàng thủ chắc chắn bậc nhất V.League.
Thông tin lực lượng
Cả 2 đội đầy đủ lực lượng.