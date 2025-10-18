Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs Ninh Bình: HLV Harry Kewell ra mắt Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs Ninh Bình, thuộc khuôn khổ vòng 7 LPBank V-League 2025/26, sân Hàng Đẫy, 19h15 hôm nay (18/10).

Trận đấu giữa SLNA và CAHN diễn ra kịch tính ngay từ những phút đầu với thế trận đôi công hấp dẫn. Phút thứ 4, Alan bên phía CAHN tung cú sút nguy hiểm nhưng thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc cứu thua.

Đội khách tiếp tục tạo sức ép khi Leo Artur liên tục thử vận may bằng những cú dứt điểm ngoài vòng cấm, song hàng thủ SLNA vẫn đứng vững.

Lê Nguyên Hoàng ăn mừng tuyệt phẩm sút phạt vào lưới Nguyễn Filip - Ảnh: Xuân Thủy

Bất ngờ xảy ra ở phút 41 khi Lê Nguyên Hoàng - trung vệ U23 Việt Nam thực hiện cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp, mở tỷ số 1-0 cho SLNA.

Sau giờ nghỉ, CAHN dồn toàn lực tấn công và được đền đáp ở phút 57, khi Leo Artur đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 sau khi VAR xác nhận hợp lệ.

Những phút cuối diễn ra căng thẳng khi trung vệ Dale Moore của SLNA bị truất quyền thi đấu ở phút 88. Dù chơi hơn người, CAHN vẫn không thể tìm thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm 1-1, qua đó tạm kém đội đầu bảng Ninh Bình 1 điểm.

Ghi bàn:

SLNA: Lê Nguyên Hoàng (41')

CAHN: Leo Artur (57')

Thẻ đỏ: Dale Moore (SLNA, 87')

Đội hình xuất phát SLNA vs CAHN

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Dale Moore, Văn Cường, Nguyên Hoàng, Mạnh Quỳnh, Văn Thành, Văn Lương, Carlos, Khắc Ngọc, Olaha.

CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Lý Đức, Tuấn Dương, Văn Đô, Quang Hải, Mauk Stefan Ingo, Thành Long, Alan, Đình Bắc, Leo Artur.