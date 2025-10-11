Sau hơn hai năm điều trị chấn thương dai dẳng, Đoàn Văn Hậu đã có màn tái xuất sân cỏ vào chiều tối 11/10.

Văn Hậu tái xuất chiều 11/10 - Ảnh: FBNV

Văn Hậu ra sân trong trận giao hữu giữa CLB CAHN và Hà Nội FC. Dù chỉ là trận đấu tập giữa hai đại diện bóng đá Thủ đô, nhưng nó đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi phục chấn thương của hậu vệ quê lúa.

Hậu vệ sinh năm 1999 chơi nỗ lực - Ảnh: FBNV

Cầu thủ chạy cánh sinh năm 1999 được HLV Mano Polking tung vào sân và chơi đầy nỗ lực trong quãng thời gian xuất hiện.

Theo các báo cáo, thời điểm tái xuất của anh có thể diễn ra vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2/2026, tức là vào giai đoạn sau của mùa giải LPBank V-League 2025/26.

Văn Hậu trong một pha theo kèm Tuấn Hải - Ảnh: FBNV

Văn Hậu cần thêm thời gian để bình phục hoàn toàn cũng như lấy lại 100% phong độ. Dù vậy, việc anh tái xuất sân cỏ mang lại tin vui cho đội bóng ngành công an và cả tuyển Việt Nam.

Văn Hậu cần thêm thời gian để lấy lại phong độ - Ảnh: FBNV

Việc Văn Hậu trở lại sẽ giúp cho CAHN và tuyển Việt Nam tăng chiều sâu về đội hình, HLV Kim Sang Sik có thêm sự lựa chọn ở hành lang cánh trái, khi Cao Quang Vinh và Văn Vĩ đều chơi tốt.