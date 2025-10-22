“Mục tiêu của CAHN rõ ràng là 3 điểm. Đây là bảng đấu khó lường, muốn đi xa chúng tôi phải giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng này. Đó cũng là món quà dành tặng người hâm mộ”, HLV Polking nhấn mạnh trước trận gặp Macarthur FC (Australia), thuộc khuôn khổ bảng E, AFC Champion League Two 2025/26.

Về vấn đề lực lượng, HLV Polking cho biết: “Đáng tiếc là ở trận đấu ngày mai một số cầu thủ chấn thương không thể tham dự, trong đó có Bùi Hoàng Việt Anh. Tuy nhiên CAHN có đội hình đủ chiều sâu, nhiều sự thay thế tốt và chuẩn bị kỹ càng”.

HLV Polking phát biểu trước trận đấu. Ảnh: S.N

Đánh giá về đối thủ Macarthur FC, HLV Poking nói: “Họ có nhiều thay đổi so với khi giành Cúp Quốc gia mùa trước. Ngay khi có kết quả bốc thăm ở bảng đấu này, tôi trao đổi với ngoại binh Stephan Mauk. Cậu ấy từng chơi cho Macarthur FC nên có nhiều kinh nghiệm.

Chúng tôi cũng xem video về đối thủ. Họ là đội bóng có sức mạnh, thể lực, tấn công biên tốt, cầu thủ nhanh nhẹn. CAHN tập chiến thuật chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Ngoài ra, việc được thi đấu sân nhà giúp chúng tôi triển khai tốt công tác kỹ thuật”.

Ở sân chơi AFC Champion League Two 2025/26, Việt Nam còn một đại diện khác tham dự là Thép Xanh Nam Định. Khác với CAHN, đội bóng thành Nam không có thành tích tốt ở đấu trường trong nước. HLV Polking cho biết CAHN tham dự cả 4 giải đấu ở mùa giải năm nay và đều có sự cân bằng về lực lượng, luôn đặt mục tiêu cao nhất.

“Chúng tôi tập trung trên toàn mặt trận, sơ đồ chiến thuật và con người không có nhiều thay đổi. Tôi cho rằng nếu để rơi điểm ở trận đấu nào đó sẽ khiến mặt trận khác khó khăn, vì thế CAHN không bỏ bất cứ giải đấu nào.

CAHN đặt mục tiêu giành 3 điểm. Ảnh: S.N

CAHN tham dự nhiều giải đấu vì thế sự chuẩn bị từ đầu mùa giải rất quan trọng, đặc biệt là về chiều sâu đội hình. Ở trận đấu quốc tế các đội được sử dụng nhiều cầu thủ nước ngoài hơn nên chúng tôi có sự luân phiên, từ đó tạo nên cân bằng về lực lượng. Tôi tin tưởng đội hình hiện tại của CAHN có thể chơi tốt ở 4 giải đấu mà mình tham dự”, HLV Polking chốt lại.

Cùng phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, trung vệ Hugo Gomes thể hiện quyết tâm: “Chúng tôi ở bảng đấu khó, đối thủ mạnh, vì thế đội tập luyện chăm chỉ với mục tiêu giành chiến thắng trên sân nhà”.

Trận CAHN vs Macarthur FC diễn ra vào lúc 19h15 ngày 23/10 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.