V-League 2025/26 dự báo gây cấn và quyết liệt hơn mọi năm, nên áp lực dành cho những người cầm cân nảy mực - các vị Vua sân cỏ vì thế cũng lớn hơn.
Lịch thi đấu bóng đá V-League 2025/26 - Vòng 1
Sau khi phẫu thuật thành công, tiền đạo Văn Toàn cần ít nhất 5-6 tháng nghỉ, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn với lượt đi V-League 2025/26, cũng như các đợt tập trung của tuyển Việt Nam trong năm nay.
V-League 2025/26 được dự báo rất căng khi xuất hiện nhiều ứng viên ở cuộc đua tới ngôi vô địch. Cũng vì điều này, mùa giải tới HAGL rất dễ phải đua trụ hạng.
Trong mùa bóng kỷ niệm 20 năm thành lập, Hà Nội FC không ngần ngại đặt mục tiêu 'giành vị trí cao nhất' ở LPBank V-League lẫn Cup Quốc gia 2025/26.
V-League 2025/26 rất đáng xem khi xuất hiện hàng loạt ngoại binh có giá trị chuyển nhượng rất cao. Đây là một thách thức lớn cho các cầu thủ nội.