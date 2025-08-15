Ngay trận ra quân mùa giải 2025/26, CAHN gặp Thể Công Viettel trong trận derby Thủ đô tại Hàng Đẫy. Trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ khi cả hai đội đều được đánh giá rất mạnh, có sự đầu tư lớn và đặt mục tiêu vô địch V-League.

Thể Công Viettel gây chú ý khi lần đầu tiên trong lịch sử mua tới 9 tân binh chất lượng. Đây cũng là mùa giải mà đội bóng áo lính đặt mục tiêu cao nhất: Vô địch V-League.

Để làm được điều này, Thể Công Viettel đặt niềm tin tuyệt đối với HLV Popov. Chiến lược gia người Bulgaria có màn "chạy đà" nửa mùa giải trước, và mùa này được kỳ vọng mang tới một diện mạo hoàn toàn mới với đội bóng ngành quân đội.

Trận CAHN vs Thể Công Viettel là tâm điểm của vòng 1 LPBank V-League 2025/26. Ảnh: S.N

Một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt lực lượng, với điểm nhấn trên hàng công là những chân sút hàng đầu, trong đó có Vua phá lưới mùa trước Lucao, cùng một tinh thần thép, sự kỷ luật, Thể Công Viettel sẵn sàng cho trận mở màn với quyết tâm giành chiến thắng.

Trong khi đó, CAHN cũng không ngồi yên khi các đối thủ có sự đầu tư mạnh nhằm đua tranh ngôi vô địch. Với dàn sao Quang Hải, Alan Grafite, Leo Artur, Cao Quang Vinh, Bùi Hoàng Việt Anh, Đình Bắc, Nguyễn Filip... cùng sự xuất hiện của những những tân binh sáng giá như Adou Leygley Minh, Phạm Lý Đức... đội bóng ngành công an thách thức mọi đối thủ, trong đó có Thể Công Viettel.

Trước khi bước vào sân chơi V-League, CAHN giành Siêu Cup Quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử. Trận thắng Thép Xanh Nam Định ngay trên sân Thiên Trường như một sự khẳng định sức mạnh của đoàn quân HLV Polking. Họ đang rất háo hức, tự tin bước vào mặt trận V-League với mục tiêu trở lại ngôi vương.

Trận CAHN vs Thể Công Viettel diễn ra vào lúc 19h15 ngày 15/8 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Lịch thi đấu vòng 1 LPBank V-League 2025/26

