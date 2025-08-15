1. Theo kế hoạch, cuối tháng 8 này, U23 Việt Nam hội quân trở lại để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng C vòng loại U23 châu Á cùng các đối thủ U23 Yemen, U23 Banglades và U23 Singapore.

Về mặt lý thuyết, với những đối thủ kể trên, đồng thời được thi đấu trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ), thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể nghĩ đến việc giành vé tham dự VCK giải U23 châu Á lần thứ 6 liên tiếp, kể từ năm 2016 đến nay.

Cùng lúc, chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp ở giải U23 Đông Nam Á dù chưa thật sự thuyết phục về lối chơi, cũng đã mang lại cho các cầu thủ trẻ sự tự tin và kinh nghiệm quý báu.

Các cầu thủ phần nào đó cũng đã bắt đầu tìm ra sự gắn kết, thấu hiểu ý đồ chiến thuật mà HLV Kim Sang Sik mong muốn để hoàn thành mục tiêu ở vòng loại U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025

2. Sau giải đấu khu vực, dù giành chức vô địch nhưng có lẽ HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thể hoàn toàn hài lòng về lực lượng mà ông đang sở hữu trong tay nên hẳn sẵn sàng đón chào các nhân tố mới hòng giúp U23 Việt Nam hoàn hảo hơn.

Với chỉ một số cái tên mới từng “chào sân” ở giải U23 Đông Nam Á như Xuân Bắc, Anh Quân hay Hiểu Minh rõ ràng là chưa đủ, nên HLV Kim Sang Sik rất cần thêm nhân tố mới.

Vào lúc này, với sự trở về của các cầu thủ Việt kiều như Chung Nguyen Do, Brandon Ly… khả năng ông Kim Sang Sik theo dõi sát và nếu tất cả đủ điều kiện rất dễ được trao cơ hội thử sức trong màu áo U23 Việt Nam trước khi tính tới cấp độ cao hơn.

3. Nhìn qua có vẻ như rất thuận lợi cho HLV Kim Sang Sik trong việc làm mới, bổ sung các cầu thủ chất lượng hơn cho U23 Việt Nam hòng hoàn thành các mục tiêu trong năm 2025.

Nhưng, HLV Kim Sang Sik vẫn cần những nhân tố mới cho chặng đường phía trước

Tuy nhiên, thực tế lại rất khác, cụ thể vào cuối tuần này V-League mới chính thức khai màn, có nghĩa HLV Kim Sang Sik chỉ có 2-3 vòng đấu xem giò các cầu thủ mới, quỹ thời gian này là quá ít để chiến lược gia người Hàn Quốc mạo hiểm.

Đây là nói về việc cầu thủ U23 được ra sân, còn ở tình huống xấu (nhưng lại rất dễ xảy ra) sẽ chỉ ngồi dự bị, thì việc chiến lược gia người Hàn Quốc dám đặt niềm tin hơi khó.

Cụ thể hơn với trường hợp Chung Nguyen Do, tân binh đang khoác áo Ninh Bình có thể được ra sân. Nhưng thời gian hoà nhập với thời tiết, văn hoá có thể sẽ khiến niềm hy vọng lớn này của bóng đá Việt Nam khó mà phát huy hết tố chất và thuyết phục được ông Kim Sang Sik.

Nói cái khó dành cho ông Kim Sang Sik cũng là vì thế.