Đội hình ra sân
Cape Verde: Vozinha, Borges, Lopes, K.Pina, Paulo, W.Pina, Semedo, Duarte, Monteiro, Livramento, Mendes.
Saudi Arabia: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Boushal, Mandash, Al-Brikan, N.Al-Dawsari, Kanno, Al-Khaibari, S.Al-Dawsari.
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
82'
Cape Verde cho thấy họ nhỉnh hơn về thể lực, với khả năng đeo bám cực tốt. Chính vì thế, Saudi Arabia không thể triển khai thế trận theo ý mình.
74'
Cape Verde thực hiện pha phản công hoàn hảo. Laros Duarte lẻn xuống trống trải nhưng cú đá cuối cùng lại không thắng được thủ môn Al-Owais.
67'
Alshamat quăng chân phải dứt điểm ở góc hẹp chưa thể gây khó cho thủ môn kỳ cựu của Cape Verde - Vozinha.
60'
Saudi Arabia đang cần bàn thắng nhưng họ chưa thể đẩy cao đội hình gây sức ép về phía Cape Verde.
50'
Kevin Pina vừa nã đại bác sấm sét, bóng bơi hơi cao so với xà ngang khung thành Saudi Arabia.
47'
Với việc Uruguay đang bị dẫn trước, ngay sau giờ giải lao, Saudi Arabia đã lao lên tấn công hòng tìm kiếm chiến thắng.
Kết thúc hiệp 1
42'
Những phút cuối hiệp một, ưu thế nghiêng hẳn về Cape Verde với nhưng pha lên bóng nhanh và pressing mạnh mẽ.
33'
Cape Verde đang tổ chức được những tình huống tấn công tốc độ. Tiếc rằng, ở pha xử lý cuối cùng lại hơi vội.
22'
Semedo dứt điểm chân trái ở góc hẹp gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn Saudi Arabia - Al-Owais.
16'
Hai đội dần tạo nên thế trận cân bằng. Dẫu vậy, chưa có nhiều pha lên bóng tấn công đột biến cao.
8'
Saudi Arabia đang kiểm soát bóng tốt hơn nhưng không dễ tìm được đường vào khung thành thủ môn Vozinha.
4'
Saud nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Cape Verde.
7h
Trận đấu bắt đầu.
7h
Trận đấu bắt đầu.