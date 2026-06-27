Đội hình ra sân

Cape Verde: Vozinha, Borges, Lopes, K.Pina, Paulo, W.Pina, Semedo, Duarte, Monteiro, Livramento, Mendes.

Saudi Arabia: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Boushal, Mandash, Al-Brikan, N.Al-Dawsari, Kanno, Al-Khaibari, S.Al-Dawsari.

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Niềm vui của các cầu thủ Cape Verde khi biết tin Uruguay thua trận - Ảnh: Ben Jacobs
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Xếp hạng chung cuộc bảng H, Cape Verde vươn lên nhì bảng để giành vé đi tiếp - Ảnh: SSE
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Đối thủ của Cape Verde ở vòng 1/16 sẽ là ĐKVĐ Argentina - Ảnh: BR Football
27/06/2026 | 09:12

Kết thúc

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Hòa 0-0 là kết quả đủ để Cape Verde lấy vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 - Ảnh: F.R
Thu gọn
27/06/2026 | 08:55

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
27/06/2026 | 08:49

82'

Cape Verde cho thấy họ nhỉnh hơn về thể lực, với khả năng đeo bám cực tốt. Chính vì thế, Saudi Arabia không thể triển khai thế trận theo ý mình.

Thu gọn
27/06/2026 | 08:38

74'

Cape Verde thực hiện pha phản công hoàn hảo. Laros Duarte lẻn xuống trống trải nhưng cú đá cuối cùng lại không thắng được thủ môn Al-Owais.

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Duarte bỏ lỡ cơ hội ngon ăn - Ảnh: FIFA
Thu gọn
27/06/2026 | 08:31

67'

Alshamat quăng chân phải dứt điểm ở góc hẹp chưa thể gây khó cho thủ môn kỳ cựu của Cape Verde - Vozinha.

Thu gọn
27/06/2026 | 08:24

60'

Saudi Arabia đang cần bàn thắng nhưng họ chưa thể đẩy cao đội hình gây sức ép về phía Cape Verde.

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Saudi Arabia đang tấn công bế tắc - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
27/06/2026 | 08:15

50'

Kevin Pina vừa nã đại bác sấm sét, bóng bơi hơi cao so với xà ngang khung thành Saudi Arabia.

Thu gọn
27/06/2026 | 08:11

47'

Với việc Uruguay đang bị dẫn trước, ngay sau giờ giải lao, Saudi Arabia đã lao lên tấn công hòng tìm kiếm chiến thắng.

Thu gọn
27/06/2026 | 08:00

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
27/06/2026 | 07:46

42'

Những phút cuối hiệp một, ưu thế nghiêng hẳn về Cape Verde với nhưng pha lên bóng nhanh và pressing mạnh mẽ.

Thu gọn
27/06/2026 | 07:35

33'

Cape Verde đang tổ chức được những tình huống tấn công tốc độ. Tiếc rằng, ở pha xử lý cuối cùng lại hơi vội.

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Tình huống tranh chấp quyết liệt - Ảnh: FIFA
Thu gọn
27/06/2026 | 07:24

22'

Semedo dứt điểm chân trái ở góc hẹp gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn Saudi Arabia - Al-Owais.

Thu gọn
27/06/2026 | 07:18

16'

Hai đội dần tạo nên thế trận cân bằng. Dẫu vậy, chưa có nhiều pha lên bóng tấn công đột biến cao.

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Hai đội đang chơi đầy quyết tâm - Ảnh: FIFA
Thu gọn
27/06/2026 | 07:11

8'

Saudi Arabia đang kiểm soát bóng tốt hơn nhưng không dễ tìm được đường vào khung thành thủ môn Vozinha.

Thu gọn
27/06/2026 | 07:07

4'

Saud nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Cape Verde.

Thu gọn
27/06/2026 | 06:53

7h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
27/06/2026 | 06:47

7h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
27/06/2026 | 06:41

6h

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Đội hình ra sân Saudi Arabia vs Cape Verde - Ảnh: T.T
Thu gọn
26/06/2026 | 18:42

5h30

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Các cầu thủ Saudi Arabia tập luyện trước trận - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
26/06/2026 | 18:42

5h

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Cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn