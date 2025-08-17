Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez, Achaempong, Chalobah, Cucurella, James, Fernandez, Caicedo, Gittens, Palmer, Neto, Pedro.
Crystal Palace: Hebderson, Guehi, Lacroix, Richards, Mitchell, Hughes, Wharton, Munoz, Eze, Sarr, Mateta.
|Kết quả
|Vòng 1
|16/08/2025 02:00:00
|Liverpool 4 - 2 Bournemouth
|16/08/2025 18:30:00
|Aston Villa 0 - 0 Newcastle
|16/08/2025 21:00:00
|Brighton 1 - 1 Fulham
|16/08/2025 21:00:00
|Sunderland 3 - 0 West Ham
|16/08/2025 21:00:00
|Tottenham 3 - 0 Burnley
|16/08/2025 23:30:00
|Wolves 0 - 4 Manchester City
|17/08/2025 20:00:00
|Chelsea 0 - 0 Crystal Palace
|17/08/2025 20:00:00
|Nottingham Forest 3 - 1 Brentford
Kết thúc
90'+3
Andrey Santos được trao cơ hội tuyệt vời ngay chính diện khung thành. Tiếc rằng, cú đặt lòng chân trái quá thiếu chính xác.
89'
Liam Delap thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Palace quăng chân volley đầu vòng cấm. Bóng đi nhẹ nên Henderson dễ dàng bắt gọn.
82'
Palace thực hiện pha phản công thần tốc. Eze xâm nhập vào trung lộ rồi tạc đạn sấm sét buộc thủ môn Sanchez phải đẩy qua xà.
77'
Mateta ngả người volley từ khoảng cách hơn 30m nhưng Sanchez ôm gọn.
73'
Crystal Palace đang phòng ngự chắc chắn khiến Chelsea bế tắc khâu tấn công.
65'
Chelsea gia tăng áp lực mạnh mẽ. Estevao xoay người sút căng trong vòng cấm đi vọt xà đáng tiếc.
55'
HLV Maresca tung Estevao vào sân thay cho Gittens thi đấu thiếu hiệu quả.
53'
Cole Palmer vừa có cơ hội thử tài thủ môn Henderson nhưng chưa thành công.
Kết thúc hiệp 1
38'
Palace dần tạo thế trận cân bằng khiến Chelsea không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Henderson.
30'
Chalobah bất ngờ có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng cú đá căng lại đi vọt xà khá đáng tiếc.
27'
Munoz nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Cucurella.
19'
Fan Chelsea thêm một phen thót tim khi Mateta xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá căng đúng vào vị trí thủ môn Sanchez.
13'
Crystal Palace được hưởng quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Eze bước lên thực hiện cú đại bác mu lai má ngoài chân phải tung lưới Chelsea.
Tuy nhiên, sau khi xem VAR, trọng tài từ chối bàn thắng vì cho rằng Guehi đã phạm lỗi với Caicedo lúc đứng làm hàng rào.
10'
Chelsea đang đá nửa sân nhưng Palace cũng luôn rình rập chờ cơ hội tung ra đòn phản công, dựa trên tốc độ của Eze và Sarr.
3'
Sau pha dàn xếp đá phạt góc của Chelsea, Cucurella đánh đầu ngược cực kỳ nguy hiểm, buộc Sarr phải phá giải nguy ngay trên vạch vôi.
20h
Trận đấu bắt đầu.
19h10
19h
18h30
18h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Benoit Badiashile, Levi Colwill, Omari Kellyman, Romeo Lavia, Wesley Fofana chưa thể ra sân.
Crystal Palace: Chadi Riad, Doucouré, Daichi Kamada, Edward Nketiah, Matheus Franca vắng mặt vì chấn thương.