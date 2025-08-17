Gyj0sWAXIAAUAoo.jpg
Đoàn quân HLV Maresca bị chia điểm ngày ra quân

Đội hình ra sân

Chelsea: Sanchez, Achaempong, Chalobah, Cucurella, James, Fernandez, Caicedo, Gittens, Palmer, Neto, Pedro.

Crystal Palace: Hebderson, Guehi, Lacroix, Richards, Mitchell, Hughes, Wharton, Munoz, Eze, Sarr, Mateta.

Kết quả
Vòng 1
16/08/2025 02:00:00 Liverpool 4 - 2 Bournemouth
16/08/2025 18:30:00 Aston Villa 0 - 0 Newcastle
16/08/2025 21:00:00 Brighton 1 - 1 Fulham
16/08/2025 21:00:00 Sunderland 3 - 0 West Ham
16/08/2025 21:00:00 Tottenham 3 - 0 Burnley
16/08/2025 23:30:00 Wolves 0 - 4 Manchester City
17/08/2025 20:00:00 Chelsea 0 - 0 Crystal Palace
17/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest 3 - 1 Brentford
17/08/2025 | 22:05

Kết thúc

Gyj_G9PW4AAT4mY.jpeg
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: P.L
17/08/2025 | 21:54

90'+3

Andrey Santos được trao cơ hội tuyệt vời ngay chính diện khung thành. Tiếc rằng, cú đặt lòng chân trái quá thiếu chính xác.

17/08/2025 | 21:51

89'

Liam Delap thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Palace quăng chân volley đầu vòng cấm. Bóng đi nhẹ nên Henderson dễ dàng bắt gọn.

17/08/2025 | 21:43

82'

Palace thực hiện pha phản công thần tốc. Eze xâm nhập vào trung lộ rồi tạc đạn sấm sét buộc thủ môn Sanchez phải đẩy qua xà.

17/08/2025 | 21:40

77'

Mateta ngả người volley từ khoảng cách hơn 30m nhưng Sanchez ôm gọn.

17/08/2025 | 21:39

73'

Crystal Palace đang phòng ngự chắc chắn khiến Chelsea bế tắc khâu tấn công.

17/08/2025 | 21:27

65'

Chelsea gia tăng áp lực mạnh mẽ. Estevao xoay người sút căng trong vòng cấm đi vọt xà đáng tiếc.

resources_premierleague_pulselive_com 2230602954.jpg
Chelsea cố gắng tìm bàn thắng - Ảnh: Premier League
17/08/2025 | 21:16

55'

HLV Maresca tung Estevao vào sân thay cho Gittens thi đấu thiếu hiệu quả.

17/08/2025 | 21:15

53'

Cole Palmer vừa có cơ hội thử tài thủ môn Henderson nhưng chưa thành công.

17/08/2025 | 20:53

Kết thúc hiệp 1

GyjuhVJWMAAwIJT.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: CPC
17/08/2025 | 20:40

38'

Palace dần tạo thế trận cân bằng khiến Chelsea không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Henderson.

17/08/2025 | 20:31

30'

Chalobah bất ngờ có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng cú đá căng lại đi vọt xà khá đáng tiếc.

Gyjt_gzXwAAT4Aa.jpg
HLV Maresca trầm ngâm ngoài đường biên - Ảnh: Chelsea Photos
17/08/2025 | 20:28

27'

Munoz nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Cucurella.

17/08/2025 | 20:20

19'

Fan Chelsea thêm một phen thót tim khi Mateta xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá căng đúng vào vị trí thủ môn Sanchez.

17/08/2025 | 20:14

13'

Crystal Palace được hưởng quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Eze bước lên thực hiện cú đại bác mu lai má ngoài chân phải tung lưới Chelsea.

Tuy nhiên, sau khi xem VAR, trọng tài từ chối bàn thắng vì cho rằng Guehi đã phạm lỗi với Caicedo lúc đứng làm hàng rào.

GyjoT6sWQAAELP .jpeg
Trọng tài từ chối bàn thắng của Eze - Ảnh chụp màn hình
17/08/2025 | 20:11

10'

Chelsea đang đá nửa sân nhưng Palace cũng luôn rình rập chờ cơ hội tung ra đòn phản công, dựa trên tốc độ của Eze và Sarr.

17/08/2025 | 20:04

3'

Sau pha dàn xếp đá phạt góc của Chelsea, Cucurella đánh đầu ngược cực kỳ nguy hiểm, buộc Sarr phải phá giải nguy ngay trên vạch vôi.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 08 17T130657Z_523121508_UP1EL8H10FKCH_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CHE CRY.jpg
Sarr giải nguy trên vạch vôi - Ảnh: Premier League
17/08/2025 | 19:57

20h

Trận đấu bắt đầu.

17/08/2025 | 19:32

19h10

GyjagSVWoAAp32v.jpg
GyjagPGXMAEyKXD.jpg
Cole Palmer và Enzo Fernandez trong phòng thay đồ - Ảnh: CFC
17/08/2025 | 19:31

19h

GyjSUnPWYAAhrv5.jpeg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
GyjSU13XsAAA1hO.jpg
Đội hình ra sân Crystal Palace - Ảnh: CPC
17/08/2025 | 11:03

18h30

GyZ4W70XcAQ1M 7.jpg
GyQiA0VWAAcuYA_.jpg
Cầu thủ Chelsea đã sẵn sàng - Ảnh: CFC
17/08/2025 | 11:03

18h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Benoit Badiashile, Levi Colwill, Omari Kellyman, Romeo Lavia, Wesley Fofana chưa thể ra sân.

Crystal Palace: Chadi Riad, Doucouré, Daichi Kamada, Edward Nketiah, Matheus Franca vắng mặt vì chấn thương.

chelsea vs crystal palace 25a0c3.jpg
Chelsea được đánh giá cao trên sân nhà - Ảnh: T.T
