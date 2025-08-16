MU đẩy nhanh ký Wharton

Sau khi Brighton thẳng thừng từ chối Carlos Baleba, MU được cho là đang chuyển hướng giải quyết nhanh mục tiêu Adam Wharton.

MU đẩy nhanh đàm phán mua Adam Wharton. Ảnh: CPFC

HLV Ruben Amorim cần tiền vệ trung tâm mới, trong bối cảnh Kobbie Mainoo và Manuel Ugarte không thuyết phục được ông, trong khi Casemiro lớn tuổi.

Wharton là mẫu tiền vệ hiệu quả và giàu sáng tạo, được ví như “Declan Rice 2.0” – trận Siêu cúp Anh với Liverpool thể hiện rõ điều này.

Sau những danh hiệu lịch sử, nhiều ngôi sao đã và sắp rời Crystal Palace. Theo The Sun, Wharton cũng háo hức được gia nhập đội hình MU trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Chelsea chuẩn bị dứt điểm Garnacho

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng mở màn Ngoại hạng Anh gặp Crystal Palace (20h ngày 17/8), HLV Enzo Maresca thừa nhận Chelsea đang nỗ lực dứt điểm vụ Alejandro Garnacho.

Garnacho sắp gia nhập Chelsea. Ảnh: EFE

“Chúng tôi thiếu nhân sự cánh trái và cần một giải pháp mới”, Maresca xác nhận việc Garnacho sắp đến Stamford Bridge.

Trong thời gian qua, Chelsea có nhiều cuộc thảo luận với MU để tìm thỏa thuận chung về mức giá chuyển nhượng.

Về phần mình, Garnacho từ lâu đã đạt được tiếng nói chung về những điều khoản cá nhân với Chelsea. Tuyển thủ Argentina chỉ muốn trở thành thành viên của “The Blues”.

Juventus sắp có Kolo Muani

Mùa giải Serie A 2025/26 đang đến gần nên Juventus muốn tập trung dứt điểm các mục tiêu chuyển nhượng, với ưu tiên Randal Kolo Muani.

Juventus tiến gần thỏa thuận Kolo Muani. Ảnh: IPA

Quá trình đàm phán giữa Juventus với PSG kéo dài nhiều tuần nay. “Bà đầm già” tin tưởng sắp đạt được thỏa thuận chung với nhà vô địch Champions League.

Kolo Muani chỉ muốn gia nhập Juventus – nơi anh thi đấu nổi bật theo dạng cho mượn giai đoạn lượt về mùa trước. Cầu thủ người Pháp từ chối nhiều đề nghị từ bóng đá Anh.

Nhiều khả năng Juventus và PSG sẽ thông qua bản hợp đồng mượn một năm, kèm điều khoản mua bắt buộc với giá 55 triệu euro.