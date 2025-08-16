MU đẩy nhanh ký Wharton
Sau khi Brighton thẳng thừng từ chối Carlos Baleba, MU được cho là đang chuyển hướng giải quyết nhanh mục tiêu Adam Wharton.
HLV Ruben Amorim cần tiền vệ trung tâm mới, trong bối cảnh Kobbie Mainoo và Manuel Ugarte không thuyết phục được ông, trong khi Casemiro lớn tuổi.
Wharton là mẫu tiền vệ hiệu quả và giàu sáng tạo, được ví như “Declan Rice 2.0” – trận Siêu cúp Anh với Liverpool thể hiện rõ điều này.
Sau những danh hiệu lịch sử, nhiều ngôi sao đã và sắp rời Crystal Palace. Theo The Sun, Wharton cũng háo hức được gia nhập đội hình MU trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Chelsea chuẩn bị dứt điểm Garnacho
Trong quá trình chuẩn bị cho vòng mở màn Ngoại hạng Anh gặp Crystal Palace (20h ngày 17/8), HLV Enzo Maresca thừa nhận Chelsea đang nỗ lực dứt điểm vụ Alejandro Garnacho.
“Chúng tôi thiếu nhân sự cánh trái và cần một giải pháp mới”, Maresca xác nhận việc Garnacho sắp đến Stamford Bridge.
Trong thời gian qua, Chelsea có nhiều cuộc thảo luận với MU để tìm thỏa thuận chung về mức giá chuyển nhượng.
Về phần mình, Garnacho từ lâu đã đạt được tiếng nói chung về những điều khoản cá nhân với Chelsea. Tuyển thủ Argentina chỉ muốn trở thành thành viên của “The Blues”.
Juventus sắp có Kolo Muani
Mùa giải Serie A 2025/26 đang đến gần nên Juventus muốn tập trung dứt điểm các mục tiêu chuyển nhượng, với ưu tiên Randal Kolo Muani.
Quá trình đàm phán giữa Juventus với PSG kéo dài nhiều tuần nay. “Bà đầm già” tin tưởng sắp đạt được thỏa thuận chung với nhà vô địch Champions League.
Kolo Muani chỉ muốn gia nhập Juventus – nơi anh thi đấu nổi bật theo dạng cho mượn giai đoạn lượt về mùa trước. Cầu thủ người Pháp từ chối nhiều đề nghị từ bóng đá Anh.
Nhiều khả năng Juventus và PSG sẽ thông qua bản hợp đồng mượn một năm, kèm điều khoản mua bắt buộc với giá 55 triệu euro.
Tin vắn
- Hậu vệ Jules Kounde vừa chấm dứt những tin đồn chuyển sang Man City, khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2030.
- Sau khi quyết định rời West Ham, tiền vệ Edson Alvarez không loại trừ khả năng quay trở lại Ajax.
- West Ham bắt đầu đàm phán chuyển nhượng tiền vệ Aleix Garcia của Bayer Leverkusen, nhằm thay Alvarez.
- CLB Neom của Saudi Arabia đang liên hệ với Inter Milan và cá nhân Benjamin Pavard để thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng.
- Al Nassr vừa ra mắt bản hợp đồng mới Kingsley Coman. Bayern Munich nhận được 30 triệu euro từ thương vụ này.
- Villarreal vừa gửi đề nghị cho Chelsea về trung vệ Renato Veiga – giải pháp tăng cường nhân sự tham dự Champions League.
- PSG đang nhắm đến Jon Aramburu như giải pháp dự bị cho Hakimi. Cầu thủ 23 tuổi có điều khoản giải phóng hợp đồng với Real Sociedad trị giá 60 triệu euro.
- Real Betis có kế hoạch chiêu mộ Oleksandr Zinchenko – người không có trong kế hoạch chính của Mikel Arteta ở Arsenal.
- Real Madrid hy vọng thu về 30 triệu euro từ Fran Garcia – hậu vệ trái được nhiều CLB Serie A và Premier League quan tâm.
