Ở tuổi 26, Donnarumma được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất Thế giới hiện nay. Anh vừa trải qua mùa bóng thành công, cùng PSG đăng quang Champions League và vô địch Ligue 1.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa thủ thành Italia với đội bóng nước Pháp đã đổ vỡ, với động thái mới nhất Donnarumma bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận Siêu cúp châu Âu.

PSG gạch tên Donnarumma ra khỏi trận Siêu cúp châu Âu - Ảnh: T.T

Giới thạo tin cho biết, Donnarumma sẽ không ký hợp đồng mới với PSG và chuẩn bị rời sân Công viên các Hoàng tử, khi giao kèo hiện tại chỉ còn thời hạn chưa đầy 12 tháng.

Gã nhà giàu nước Pháp sẵn sàng bán Donnarumma ngay hè này với mức phí trên 30 triệu Euro, để tránh nguy cơ mất trắng vào năm sau.

Ngoại hạng Anh là điểm đến tiềm năng của thủ thành vô địch Euro 2020. RMC Sport loan tin, Donnarumma chỉ rời Paris nếu anh tìm được dự án phù hợp với mình.

Tờ báo Pháp cũng cho biết, cả MU và Chelsea đều đã hỏi thăm về vấn đề chuyển nhượng thủ môn này trong vài giờ qua, nhưng chưa có lời đề nghị cụ thể nào được đưa ra.

Ở diễn biến khác, Manchester City, Arsenal, Liverpool và Real Madrid đều không quan tâm đến việc chiêu mộ Donnarumma, dù mức phí dự kiến không cao.