Lột xác với Maresca

Chelsea của Enzo Maresca bước vào mùa giải Premier League 2025/26 với tâm thế và tham vọng khác hẳn so với chỉ vài tháng trước, khi giành được một loạt thành công.

Danh hiệu Conference League và tấm vé Champions League ở vòng đấu cuối mùa trước phần nào cứu vãn một chiến dịch từng bị nghi ngờ, nhưng việc giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2025 mới là bước ngoặt của đoàn quân Maresca.

Chelsea thay đổi với Maresca. Ảnh: EFE

Chiến thắng 3-0 trước PSG trong trận chung kết không chỉ mang lại danh hiệu lớn, mà còn khôi phục niềm tin rằng Chelsea hoàn toàn có thể trở lại vị thế một thế lực hàng đầu châu Âu và là ứng viên vô địch Premier League.

Tuy nhiên, con đường tới ngôi vương bóng đá Anh sẽ không hề dễ dàng. Club World Cup là giải đấu ngắn ngày nên có nhiều yếu tố tác động, không chỉ là chuyên môn.

Hơn nữa, việc tham dự giải đấu ở Mỹ khiến Chelsea khởi đầu mùa chuẩn bị chậm hơn đối thủ. Sau khi nghỉ ngơi, Maresca chỉ có 2 trận giao hữu để chuẩn bị cho Premier League 2025/26, trước khi tiếp Crystal Palace ở vòng mở màn 17/8.

Về mặt thể lực, đây rõ ràng là bất lợi, nhất là khi lịch thi đấu dày đặc của Champions League không cho phép xoay vòng dễ dàng như mùa trước ở Conference League.

Bù lại, Maresca đang sở hữu đội hình mà nhiều người cho là có chiều sâu tốt nhất giải ở Premier League tới đây, với hai cầu thủ đẳng cấp ở hầu hết mọi vị trí.

Ngoại trừ thủ môn và trung vệ - khu vực mà họ đang tìm gấp giải pháp thay thế Levi Colwill chấn thương nặng - Chelsea gần như có đủ phương án để ứng phó với lịch thi đấu dày đặc.

Không chỉ vậy, Chelsea còn đang liên hệ với Xavi Simons và Alejandro Garnacho nhằm bổ sung thêm giải pháp tấn công.

Chelsea vừa bị UEFA phạt 31 triệu euro vì vi phạm luật tài chính và có nguy cơ bị phạt thêm 60 triệu euro nếu không tuân thủ trong 4 năm tới. Đây không phải vấn đề quá lớn, khi CLB đang thanh lý một loạt.

Nhân tố truyền cảm hứng lớn nhất cho tham vọng của Chelsea là Maresca. Hồi tháng 4, ông từng công khai phản pháo CĐV sau trận hòa Ipswich 2-2, khi cơ hội top 5 gần như tiêu tan.

Đội hình Chelsea có chiều sâu ấn tượng. Ảnh:

Thế nhưng, chuỗi 5 chiến thắng ở 6 vòng cuối đã xoay chuyển tất cả, đưa Chelsea lên hạng 4 và đặt nền móng cho chiến công tại Club World Cup.

Trận thắng PSG là màn trình diễn chiến thuật mẫu mực: khóa chặt hàng công đối thủ, mở ra khoảng trống cho Cole Palmer tỏa sáng.

Điều này cho thấy, khi Maresca có trong tay đầy đủ quân bài và niềm tin, ông có thể thách thức những HLV giỏi nhất Premier League.

Thách thức tất cả

Ở khía cạnh nhân sự, Estevao – tân binh 18 tuổi từ Palmeiras – được kỳ vọng sẽ là “vũ khí bí mật”. Là tài năng Brazil sáng giá nhất từ sau Vinicius Junior, anh có thể đá cả hai cánh hoặc hộ công.

Trước khi gia nhập Stamford Bridge, Estevao kịp gây ấn tượng tại Club World Cup với bàn thắng vào lưới chính Chelsea.

Cùng với Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto, đồng hương Joao Pedro, anh có thể giúp hàng công The Blues đa dạng hơn nhiều.

Ở tuyến giữa, Maresca hy vọng Romeo Lavia đạt thể trạng tốt nhất, để chia sức cho Moises Caicedo. Họ đều biết cách luân chuyển bóng mượt mà và thoát pressing.

Joao Pedro là một trong những tân binh chất lượng của Chelsea. Ảnh: CFC

Câu hỏi đặt ra: với nhân sự đông đảo nhất, Chelsea có thể vô địch Premier League 2025/26? Thực tế, xét về chất lượng và chiều sâu, họ hoàn toàn có cơ hội.

Man City, Liverpool, Arsenal vẫn là ứng viên hàng đầu, nhưng Chelsea sở hữu lợi thế của yếu tố bất ngờ – một đội bóng vừa trỗi dậy mạnh mẽ, chưa bị soi xét quá kỹ ở đỉnh cao.

Nếu Maresca duy trì được sự gắn kết, xử lý khéo bài toán xoay vòng khi đá Champions League, giúp các trụ cột tránh được chấn thương dài hạn, The Blues có thể chen chân vào cuộc đua ngôi vương.

Dẫu vậy, đây vẫn là một dự án dài hơi. Bài toán tài chính, tiến độ nâng cấp sân Stamford Bridge và việc giữ ổn định tâm lý toàn đội sẽ là phép thử lớn. Các cầu thủ phải kiểm soát đôi chân mình trên mặt đất sau khi lên đỉnh thế giới cấp CLB.

Ngôi vô địch có thể chưa chắc đến ngay mùa 2025/26, theo phân tích của giới chuyên môn (The Guardian dự đoán CLB xếp thứ 4), nhưng Chelsea cho thấy họ đã sẵn sàng trở lại – không chỉ đua top 4, mà để thách thức tất cả.