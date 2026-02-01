Thẻ đỏ (Fofana): Đang thi đấu áp đảo, Chelsea lại tự bắn chân mình. Wesley Fofana phạm lỗi thô bạo với Ward-Prowse, nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với thẻ đỏ rời sân.

Những phút còn lại, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người.