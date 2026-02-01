Đội hình ra sân
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro
Burnley (4-2-3-1): Dubravka; Laurent, Worral, Esteve; Walker, Ugochukwu, Hannibal, Humphreys; Edwards, Anthony; Flemming.
Bàn thắng: Joao Pedro 4' - Flemming 90'+3
Thẻ đỏ: Fafana 72'
|Kết quả
|Vòng 27
|21/02/2026 22:00:00
|Aston Villa 1 - 1 Leeds
|21/02/2026 22:00:00
|Brentford 0 - 2 Brighton
|21/02/2026 22:00:00
|Chelsea 1 - 1 Burnley
Kết thúc
90'+3
Bàn thắng (1-1, Flemming): Từ quả phạt góc bên cánh phải, Ward-Prowse tạt vào chính xác cho Flemming bay người đánh đầu hiểm hóc san hòa 1-1 cho Burnley.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
86'
Burnley chơi canh bạc tất tay, liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm để tìm kiếm cơ hội.
79'
Đá hơn người, Burnley bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công. Edwards vừa cố gắng nã pháo tầm xa nhưng quá thiếu chính xác.
72'
Thẻ đỏ (Fofana): Đang thi đấu áp đảo, Chelsea lại tự bắn chân mình. Wesley Fofana phạm lỗi thô bạo với Ward-Prowse, nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với thẻ đỏ rời sân.
Những phút còn lại, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người.
60'
Burnley chưa có cơ hội phản kháng trong bối cảnh Chelsea vẫn cầm trịch khu trung tuyến.
51'
Cơ hội ngon ăn đến với Joao Pedro nhưng cú quăng chân cuối cùng bị Humpheys chặn lại.
47'
Chelsea nhập cuộc hiệp hai đầy ấn tượng. Palmer có cơ hội trong vòng cấm Burnley nhưng Worral đã xoạc trúng bóng kịp thời.
Kết thúc hiệp 1
37'
Cole Palmer băng xuống tốc độ đối mặt thủ môn. Tiếc rằng, pha ra chân cuối cùng không khuất phục được Dubravka.
35'
Burnley được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Thế nhưng, cú đá sút của Edwards không đưa bóng đi vào khung thành.
30'
Hannibal nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Caicedo.
23'
Cole Palmer hoạt động năng nổ trên hàng công chủ nhà nhưng các pha ra chân cuối cùng đều bị hậu vệ Burnley chặn lại.
15'
Chelsea vẫn đang làm chủ cuộc chơi khi thời lượng kiểm soát bóng lên đến 77%.
8'
Đội khách đáp trả với hai pha kết thúc của Hannibal và Ugochukwu nhưng chưa thành công.
4'
Bàn thắng (1-0, Joao Pedro): Caicedo chọc khe thông minh cho Pedro Neto thoát xuống bên cánh trái. Anh căng ngang thuận lợi để Joao Pedro dứt điểm cận thành tung lưới Burnley.
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Chelsea: Filip Jörgensen, Levi Colwill, Marc Cucurella, Dario Essugo, Romeo Lavia, Jamie Gittens chấn thương.
Burnley: Axel Tuanzebe, Connor Roberts, Jordan Beyer, Josh Cullen, Mike Tresor, Zeki Amdouni chấn thương.