Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
📅 KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY
|Giải đấu
|Vòng
|Ngày
|Giờ
|Đội chủ nhà
|Đội khách
|Saudi Pro League
|Vòng 22
|13/02/2026
|20:55
|Al-Shabab
|2-5
|Al-Ahli
|Saudi Pro League
|Vòng 22
|13/02/2026
|22:25
|Al Hilal
|2-0
|Al-Ettifaq
|Saudi Pro League
|Vòng 22
|14/02/2026
|00:30
|Al-Ittihad
|2-1
|Al Fayha
|Ligue 1
|Vòng 22
|14/02/2026
|01:00
|Rennes
|3-1
|PSG
|Bundesliga
|Vòng 22
|14/02/2026
|02:30
|Dortmund
|4-0
|Mainz
|Serie A
|Vòng 25
|14/02/2026
|02:45
|Pisa
|1-2
|Milan
|FA Cup
|Vòng 4
|14/02/2026
|02:45
|Hull City
|0-4
|Chelsea
|FA Cup
|Vòng 4
|14/02/2026
|02:45
|Wrexham
|1-0
|Ipswich
|La Liga
|Vòng 24
|14/02/2026
|03:00
|Elche CF
|0-0
|Osasuna
|Ligue 1
|Vòng 22
|14/02/2026
|03:05
|Monaco
|3-1
|Nantes
