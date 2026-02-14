📅 KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY

Giải đấu Vòng Ngày Giờ Đội chủ nhà Đội khách
Saudi Pro League Vòng 22 13/02/2026 20:55 Al-Shabab 2-5 Al-Ahli
Saudi Pro League Vòng 22 13/02/2026 22:25 Al Hilal 2-0 Al-Ettifaq
Saudi Pro League Vòng 22 14/02/2026 00:30 Al-Ittihad 2-1 Al Fayha
Ligue 1 Vòng 22 14/02/2026 01:00 Rennes 3-1 PSG
Bundesliga Vòng 22 14/02/2026 02:30 Dortmund 4-0 Mainz
Serie A Vòng 25 14/02/2026 02:45 Pisa 1-2 Milan
FA Cup Vòng 4 14/02/2026 02:45 Hull City 0-4 Chelsea
FA Cup Vòng 4 14/02/2026 02:45 Wrexham 1-0 Ipswich
La Liga Vòng 24 14/02/2026 03:00 Elche CF 0-0 Osasuna
Ligue 1 Vòng 22 14/02/2026 03:05 Monaco 3-1 Nantes