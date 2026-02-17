Người đại diện của Jurgen Klopp, Marc Kosicke vừa tiết lộ thông tin gây chú ý: cả MU và Chelsea đều đã liên hệ mời thân chủ của ông về làm HLV trưởng, nhưng bị từ chối tức khắc.

Lý do, nằm ở lời hứa của nhà cầm quân người Đức với Liverpool, sau khi rời đi vào cuối mùa giải 2023/24: sẽ không dẫn dắt một CLB Anh nào khác!

“Ngay cả MU và Chelsea cũng đã liên hệ, mặc dù Jurgen Klopp đã tuyên bố rõ ràng rằng, ông ấy sẽ không dẫn dắt bất kỳ một CLB nào khác ở Anh”.

Theo người đại diện Kosicke, Klopp hiện “rất hạnh phúc” với công việc đang làm – Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull, nhưng không loại trừ trở lại công việc huấn luyện một ngày.

“Biết đâu đến một lúc nào đó, ông ấy lại thấy nhớ cái mùi của phòng thay đồ”.

Theo MB, Jurgen Klopp là HLV tiếp theo mà Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez muốn. Tuy Alvaro Arbeloa đang nắm đội và vừa vượt mặt Barca để chiếm ngôi đầu La Liga, nhưng kế hoạch của ‘ông trùm’ này là tìm HLV tầm cỡ, giàu kinh nghiệm để bổ nhiệm dài hạn vào hè này.

Và Klopp chính là người đó. Bên ngoài, khi được hỏi, cựu thuyền trưởng Liverpool cho hay, hiện tại không có ý định tái xuất nơi đường biên. Tuy nhiên, nhà báo uy tín Ekrem Konur tiết lộ, Klopp thực ra có nghĩ đến việc ngồi ‘ghế nóng’ ở Bernabeu.

Vị này còn nói thêm, nếu nhận lời làm HLV trưởng Real Madrid, Klopp sẽ bán đi cả Rodrygo và Camavinga, trong khi cũng muốn đội ngũ tuyển dụng mang về Bernabeu 1 trung vệ đẳng cấp, 1 ‘Toni Kroos’ mới,…