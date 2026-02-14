Dẫn trước 2 bàn nhờ công Joao Pedro và Cole Palmer nhưng hàng thủ Chelsea mắc những sai lầm nghiêm trọng, để cho đội khách Leeds gỡ hòa 2-2.
Nguồn ảnh: 433, Chelsea Photos, CFC
Arsenal đánh bại Chelsea 1-0 trong trận lượt về bán kết để vào chung kết League, với Kai Havertz như “tân binh” của Mikel Arteta.
Bị dẫn trước 2 bàn nhưng Chelsea vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai, tạo nên cuộc lội ngược dòng "tuyệt đối điện ảnh" khi đả bại West Ham 3-2.
Bị chê là nhàm chán, nhưng Arsenal của Mikel Arteta đang rất hiệu quả trên mọi mặt trận và hướng đến tham vọng giành cú ăn 4.
Cú đúp tuyệt đẹp của Joao Pedro ở hiệp hai giúp Chelsea đánh bại chủ nhà Napoli 3-2 để giành tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out Champions League.