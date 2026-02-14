HBEGoobbYAAgeOR.jpg
Chelsea áp đảo trước đối thủ ở hạng dưới
HBEMaXUXYAAqoEg.jpg
Nhưng phải đến phút 40, họ mới tìm được bàn khai thông bế tắc
HBEKFJYakAcnuNy.jpg
Pedro Neto mở tỷ số cho đội khách
HBEJsdba0AABlvV.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea
HBEVwlFaMAE0_4a.jpg
Ngay đầu hiệp hai, Neto nhân đôi cách biệt
HBEQbs akAAwpPl.jpg
Đồng đội chúc mừng chân sút Bồ Đào Nha
HBEVF6AX0AAhu2S.jpg
Phút 59, Delap kiến tạo cho Estevao nâng tỷ số lên 3-0
HBES_XrWMAAjljo.jpg
HBEVwmVX0AI2iGo.jpg
Phút 41, Pedro Neto hoàn tất cú hat-trick của triêng mình
HBEMaX4akAAx7HD.jpg
HBEZYY akAYqUpi.jpg
Chiến thắng giòn giã của Chelsea

Nguồn ảnh: 433, Chelsea Photos, CFC