Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez; James, Badiashile, Chalobah, Cucurella; Enzo, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Buendia; McGinn, Tielemans, Rogers; Malen.
Bàn thắng: Joao Pedro 37' - Watkins 62'
|Kết quả
|Vòng 18
|27/12/2025 03:00:00
|Manchester United 1 - 0 Newcastle
|27/12/2025 19:30:00
|Nottingham Forest 1 - 2 Manchester City
|27/12/2025 22:00:00
|West Ham 0 - 1 Fulham
|27/12/2025 22:00:00
|Liverpool 2 - 1 Wolves
|27/12/2025 22:00:00
|Arsenal 2 - 1 Brighton
|27/12/2025 22:00:00
|Brentford 4 - 1 Bournemouth
|27/12/2025 22:00:00
|Burnley 0 - 0 Everton
|28/12/2025 00:30:00
|Chelsea 1 - 2 Aston Villa
87'
Jadon Sancho xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân sút ở góc hẹp buộc Sanchez phải đẩy ra hết đường biên ngang.
84'
Bàn thắng (1-2, Ollie Watkins): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải của Sancho, Watkins bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.
80'
Chelsea đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thứ 2. Mặc dù vậy, hàng thủ Villa thi đấu rất có tổ chức.
72'
HLV Maresca tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Gittens, Liam Delap và Estevao.
66'
Aston Villa phối hợp bên cánh trái khá hay. Maatsen lao xuống kết thúc sấm sét buộc Sanchez phải đẩy ra.
62'
Bàn thắng (1-1, Ollie Watkins): Rogers tung ra đường chọc khe thông minh để Watkins băng xuống đè mặt Chalobah dứt điểm ghi bàn gỡ hòa 1-1.
60'
Kamara băng xuống đối mặt thủ môn Chelsea nhưng Robert Sanchez lao ra cản phá kịp thời.
57'
Chelsea lên bóng phản công, Garnacho thử vận may với quả cứa lòng từ xa nhưng chưa thành công.
46'
Garnacho tạt vào vòng cấm, bóng chạm tay Maatsen nhưng không có penalty cho đội chủ nhà.
Kết thúc hiệp 1
42'
Cole Palmer quăng chân trái ngoài vòng cấm đúng vào vị trí thủ thành Martinez chọn sẵn.
37'
Bàn thắng (1-0, Joao Pedro): Từ quả phạt góc bên cánh trái, James rót xoáy vào khung thành, bóng khẽ chạm Joao Pedro đi vào lưới. Thủ môn Martinez mải xô đẩy cầu thủ Chelsea nên không thể cản phá.
34'
Sau cú đánh đầu ra của Joao Pedro, Reece James bắt volley từ ngoài vòng cấm đi chệch khung thành.
30'
Matty Cash nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Garnacho.
26'
Garnacho hoạt động cực kỳ năng nổ bên cánh trái. Tuy vậy, các cú dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu độ chuẩn xác.
18'
Garnacho trả ngược thuận lợi ra cho Enzo Fernandez cứa lòng thoải mái đầu vòng cấm, bóng bay sạt cột gang tấc.
13'
Tỷ lệ kiểm soát bóng của Chelsea lên đến 74%. Ở chiều ngược lại, Aston Villa đang rình rập chờ thời cơ phản đòn.
5'
Sau tiếng còi khai cuộc, các bóng áo xanh dồn lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.
0h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
22h30
22h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Dario Essugo, Romeo Lavia và Levi Colwill vắng mặt vì chấn thương, Estevao và Liam Delap sẵn sàng tái xuất.
Aston Villa: Ross Barkley, Tyrone Mings và Pau Torres chấn thương. Evann Guessand dự AFCON.