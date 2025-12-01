G9MoSv7XsAAas9Q.jpg
Watkins trở thành người hùng của Aston Villa - Ảnh: BR Football

Đội hình ra sân

Chelsea: Sanchez; James, Badiashile, Chalobah, Cucurella; Enzo, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Buendia; McGinn, Tielemans, Rogers; Malen.

Bàn thắng: Joao Pedro 37' - Watkins 62'

Kết quả
Vòng 18
27/12/2025 03:00:00 Manchester United 1 - 0 Newcastle
27/12/2025 19:30:00 Nottingham Forest 1 - 2 Manchester City
27/12/2025 22:00:00 West Ham 0 - 1 Fulham
27/12/2025 22:00:00 Liverpool 2 - 1 Wolves
27/12/2025 22:00:00 Arsenal 2 - 1 Brighton
27/12/2025 22:00:00 Brentford 4 - 1 Bournemouth
27/12/2025 22:00:00 Burnley 0 - 0 Everton
28/12/2025 00:30:00 Chelsea 1 - 2 Aston Villa
28/12/2025 | 02:17

87'

Jadon Sancho xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân sút ở góc hẹp buộc Sanchez phải đẩy ra hết đường biên ngang.

28/12/2025 | 02:12

84'

Bàn thắng (1-2, Ollie Watkins): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải của Sancho, Watkins bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2253730475 (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2253730475.jpg
Watkins tỏa sáng rực rỡ - Ảnh: P.L

28/12/2025 | 02:09

80'

Chelsea đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thứ 2. Mặc dù vậy, hàng thủ Villa thi đấu rất có tổ chức.

28/12/2025 | 02:00

72'

HLV Maresca tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Gittens, Liam Delap và Estevao.

28/12/2025 | 01:55

66'

Aston Villa phối hợp bên cánh trái khá hay. Maatsen lao xuống kết thúc sấm sét buộc Sanchez phải đẩy ra.

28/12/2025 | 01:51

62'

Bàn thắng (1-1, Ollie Watkins): Rogers tung ra đường chọc khe thông minh để Watkins băng xuống đè mặt Chalobah dứt điểm ghi bàn gỡ hòa 1-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 27T185235Z_1209915040_UP1ELCR1GFMYT_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CHE AVL.jpg
G9Mn6AOWcAEjYwC.jpg
Watkins ăn mừng bàn gỡ 1-1 - Ảnh: P.L
28/12/2025 | 01:49

60'

Kamara băng xuống đối mặt thủ môn Chelsea nhưng Robert Sanchez lao ra cản phá kịp thời.

28/12/2025 | 01:46

57'

Chelsea lên bóng phản công, Garnacho thử vận may với quả cứa lòng từ xa nhưng chưa thành công.

28/12/2025 | 01:35

46'

Garnacho tạt vào vòng cấm, bóng chạm tay Maatsen nhưng không có penalty cho đội chủ nhà.

28/12/2025 | 01:19

Kết thúc hiệp 1

G9MeYt2WUAAst2Z.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea - Ảnh: CFC
28/12/2025 | 01:12

42'

Cole Palmer quăng chân trái ngoài vòng cấm đúng vào vị trí thủ thành Martinez chọn sẵn.

28/12/2025 | 01:08

37'

Bàn thắng (1-0, Joao Pedro): Từ quả phạt góc bên cánh trái, James rót xoáy vào khung thành, bóng khẽ chạm Joao Pedro đi vào lưới. Thủ môn Martinez mải xô đẩy cầu thủ Chelsea nên không thể cản phá.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 27T180942Z_1607589284_UP1ELCR1EG4YD_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CHE AVL (1).jpg
G9Md3CMXwAA3wrb.jpg
Joao Pedro có bàn thắng may mắn - Ảnh: P.L
28/12/2025 | 01:04

34'

Sau cú đánh đầu ra của Joao Pedro, Reece James bắt volley từ ngoài vòng cấm đi chệch khung thành.

28/12/2025 | 01:00

30'

Matty Cash nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Garnacho.

28/12/2025 | 00:58

26'

Garnacho hoạt động cực kỳ năng nổ bên cánh trái. Tuy vậy, các cú dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu độ chuẩn xác.

28/12/2025 | 00:47

18'

Garnacho trả ngược thuận lợi ra cho Enzo Fernandez cứa lòng thoải mái đầu vòng cấm, bóng bay sạt cột gang tấc.

28/12/2025 | 00:43

13'

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Chelsea lên đến 74%. Ở chiều ngược lại, Aston Villa đang rình rập chờ thời cơ phản đòn.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 27T173443Z_1397110336_UP1ELCR1CTTXX_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CHE AVL.jpg
Hai đội chơi quyết liệt - Ảnh: Premier League
28/12/2025 | 00:38

5'

Sau tiếng còi khai cuộc, các bóng áo xanh dồn lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

28/12/2025 | 00:37

0h30

Trận đấu bắt đầu.

27/12/2025 | 23:56

22h30

G9MAeDGXgAAiCXo.jpg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
G9MCpxVWkAAoVFc.jpg
Đội hình ra sân Aston Villa - Ảnh: AVFC
27/12/2025 | 12:29

22h30

G880NtVXIAAiLsP.jpg
G88z93zXYAAq7 v.jpg
Dàn sao Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: Chelsea Photos
27/12/2025 | 12:28

22h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Dario Essugo, Romeo Lavia và Levi Colwill vắng mặt vì chấn thương, Estevao và Liam Delap sẵn sàng tái xuất.

Aston Villa: Ross Barkley, Tyrone Mings và Pau Torres chấn thương. Evann Guessand dự AFCON.

skysports chelsea aston villa_7118199.jpg
Chelsea sẽ đối đầu Aston Villa đang đạt phong độ cao - Ảnh: Sky Sports
