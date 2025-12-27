Khi Chelsea chỉ còn 10 người kiên cường cầm hòa Arsenal hồi tháng 11, họ đứng thứ ba trên BXH, bằng điểm với Aston Villa (24) và kém Man City 1 điểm, kém Arsenal 6 điểm.

Trải qua 4 vòng đấu, Chelsea chỉ giành thêm 5/12 điểm tối đa, khiến họ đang kém đối thủ hôm nay 7 điểm, trong bối cảnh Villa thắng cả 4 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Aston Villa vừa đánh bại MU nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của Morgan Rogers - Ảnh: AVFC

Vị trí hiện tại là kết quả của sự sa sút về phong độ của The Blues, khi đội bóng thành London chỉ thắng 1/4 trận vừa qua.

Tuy nhiên, cũng phải dành lời khen cho đoàn quân HLV Maresca, vùng lên giành lại một điểm từ tay Newcastle, dù bị đội chủ sân St James Park dẫn trước hai bàn vòng đấu trước.

Việc được trở lại Stamford Bridge thi đấu sẽ làm hài lòng Cole Palmer cùng đồng đội - những người đã giành được 7/9 điểm tối đa vừa qua, và giữ sạch lưới trước Wolves (thắng 3-0) và Everton (thắng 2-0).

Bước vào giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải, Enzo Maresca dần có được những quân bài tốt nhất. Cole Palmer đang cố gắng tìm lại phòng độ, trong khi Delap và Estevao sẵn sàng tái xuất trên hàng công.

Với đội bóng của Unai Emery, họ có thể mạnh dạn mơ ước bay cao và xa hơn nữa sau chuỗi trận thăng hoa, đưa họ vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

Sau khởi đầu thua 2, hòa 3 trận trong 5 vòng đầu tiên, Aston Villa lột xác không ngờ. Họ tích lũy được 33 trên tổng số 36 điểm tối đa ở 12 vòng tiếp theo Premier League.

Hai đội hứa hẹn tạo nên trận cầu hấp dẫn - Ảnh: Khelnow

Kết quả tuyệt đỉnh ấy giúp The Villians vươn lên tốp ba, chỉ kém Man City 1 điểm và đội đầu bảng Arsenal 3 điểm.

Đội bóng thành Birmingham có thể tự tin vào một kết quả tích cực tại Tây London hôm nay, nơi họ thắng 2/3 chuyến làm khách gần nhất.

Tỷ lệ châu Á: Chelsea chấp hòa (0: 1/2) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Chelsea: Dario Essugo, Romeo Lavia và Levi Colwill vắng mặt vì chấn thương, Estevao và Liam Delap sẵn sàng tái xuất.

Aston Villa: Ross Barkley, Tyrone Mings và Pau Torres chấn thương. Evann Guessand dự AFCON.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins.