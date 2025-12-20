G8njeoBXIAA B K.jpg
Chelsea vẫn giành lại được 1 điểm dù bị dẫn trước 2 bàn - Ảnh: Chelsea Photos

Đội hình ra sân

Newcastle: RRamsdale, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Bruno Guimaraes, Tonali, Ramsey, Gordon, Woltemade, Murphy.

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Pedro Neto, Palmer, Garnacho, Joao Pedro.

Bàn thắng: Woltemade 4', 20' - James 49', Joao Pedro 66'

20/12/2025 | 21:30

Kết thúc

G8nnXBTaQAAn7Q7.jpg
Trận cầu hấp dẫn trên sân St James Park khép lại với kết quả hòa 2-2 - Ảnh: P.L
20/12/2025 | 21:19

89'

Elanga dẫn bóng phản công ấn tượng. Tuy nhiên, quả cứa lòng của tiền đạo người Thụy Điển lại đưa bóng bay ra ngoài.

20/12/2025 | 21:12

81'

Garnacho xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc chìm nhằm góc gần chưa thể khuất phục Ramsdale.

20/12/2025 | 21:04

72'

HLV Newcastle thay nguyên hàng công. Barnes, Elanga cùng Wissa đã có mặt trên sân.

20/12/2025 | 20:58

66'

Bàn thắng (2-2, Joao Pedro): Từ đường phát bóng dài của thủ môn, Joao Pedro tận dụng triệt để sai lầm của trung vệ Thiaw băng xuống đánh bại Ramsdale trong thế đối mặt, quân bình tỷ số 2-2.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 20T135912Z_94806098_UP1ELCK12UNDN_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND NEW CHE.jpg
Joao Pedro trừng phạt sai lầm của Thiaw để gỡ hòa 2-2 - Ảnh: P.L
G8nhavQWIAA SMs.jpg
20/12/2025 | 20:48

57'

Chelsea tổ chức phản công nhanh. Garnacho nhả bóng lại tuyến hai cho Pedro Neto đá nối ngay buộc Ramsdale phải trổ tài.

20/12/2025 | 20:45

53'

Chalobah vừa truy cản Gordon trong vòng cấm. VAR vào cuộc nhưng không có penalty cho đội chủ nhà.

20/12/2025 | 20:44

49'

Bàn thắng (2-1, Reece James): Chelsea được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách 25m với góc sút rộng, James bước lên thực hiện pha cứa lòng điệu nghệ ghi bàn đẳng cấp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

resources_premierleague_pulselive_com 2252159275.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2252166624.jpg
James ăn mừng phấn khích - Ảnh: P.L
20/12/2025 | 20:24

Kết thúc hiệp 1

G8nW5xuWUAE3PTt.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Newcastle - Ảnh: NUFC
20/12/2025 | 20:15

45'

Một lần nữa Gordon tạt vào bên cánh trái cho Woltemade đá nối đưa bóng bay sạt cột dọc.

20/12/2025 | 20:12

42'

Quãng thời gian cuối hiệp 1, Chelsea đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Pedro Neto vừa đưa được bóng vào lưới Newcastle nhưng không được công nhận vì trước đó bóng bật tay tiền đạo Bồ Đào Nha.

20/12/2025 | 20:06

35'

Newcastle vẫn đang áp đảo về mặt thế trận nhờ khả năng pressing ấn tượng. Woltemade vừa giật gót bóng bật tay Fofana trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không cho "chích chòe" hưởng phạt đền.

20/12/2025 | 19:59

27'

Các cầu thủ Newcastle dàn xếp đá phạt ấn tượng. Trung vệ Fabian Schar dâng cao bắt volley, bóng đi đúng vào vị trí thủ môn Sanchez.

20/12/2025 | 19:54

20'

Bàn thắng (2-0, Nick Woltemade): Gordon tạt vào khó chịu từ bên cánh trái tạo điều kiện cho Woltemade đá nối rất nhanh nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 20T125415Z_1006446189_UP1ELCK0ZUDAO_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND NEW CHE (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 12 20T125415Z_1006446189_UP1ELCK0ZUDAO_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND NEW CHE.jpg
Woltemade là nỗi ác mộng với hàng thủ The Blues - Ảnh: P.L

20/12/2025 | 19:53

15'

Để thủng lưới sớm, các cầu thủ Chelsea thi đấu thiếu tự tin. Lewis Hall vừa đưa được bóng vào lưới Chelsea nhưng trước đó thủ môn Sanchez đã bị phạm lỗi.

20/12/2025 | 19:52

7'

Newcastle suýt chút nữa có bàn thứ hai khi Gordon dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, Robert Sanchez đã cản phá xuất thần.

20/12/2025 | 19:50

4'

Bàn thắng (1-0, Nick Woltemade): Gordon lao vào đệm cận thành bị thủ môn Sanchez đẩy ra. Woltemade xuất hiện đúng lúc đá nối vào khung thành trống mở tỷ số sớm cho Newcastle.

G8nPIy3WkAA1njp.jpg
G8nObx aIAA7R9R.jpg
Woltemade ghi bàn ngay phút thứ 4 - Ảnh: Premier League

20/12/2025 | 19:47

19h30

Trận đấu bắt đầu.

20/12/2025 | 18:41

18h30

Newcastle Chelsea Woltemade
Đội hình ra sân Newcastle - Ảnh: NUFC
Newcastle Chelsea
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
20/12/2025 | 08:13

17h30

G8i2W3sWIAQzJ4h.jpg
G8i181zWIAAvaHZ.jpg
Dàn sao Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: Chelsea Photos
20/12/2025 | 08:13

17h

Thông tin lực lượng

Newcastle: Sven Botman, Dan Burn, Emil Krafth, Osula và Trippier chấn thương. Khả năng ra sân của Nick Pope và Livramento còn bỏ ngỏ.

Chelsea: Liam Delap, Colwill, Essugo, Lavia, Estevao vắng mặt vì chấn thương.

29511b23 9d22 49d7 b3d7 470a0de6e913_hero block 34 en.jpg
Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod
