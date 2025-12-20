Quãng thời gian cuối hiệp 1, Chelsea đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Pedro Neto vừa đưa được bóng vào lưới Newcastle nhưng không được công nhận vì trước đó bóng bật tay tiền đạo Bồ Đào Nha.