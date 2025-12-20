Đội hình ra sân
Newcastle: RRamsdale, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Bruno Guimaraes, Tonali, Ramsey, Gordon, Woltemade, Murphy.
Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Pedro Neto, Palmer, Garnacho, Joao Pedro.
Bàn thắng: Woltemade 4', 20' - James 49', Joao Pedro 66'
Kết thúc
89'
Elanga dẫn bóng phản công ấn tượng. Tuy nhiên, quả cứa lòng của tiền đạo người Thụy Điển lại đưa bóng bay ra ngoài.
81'
Garnacho xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc chìm nhằm góc gần chưa thể khuất phục Ramsdale.
72'
HLV Newcastle thay nguyên hàng công. Barnes, Elanga cùng Wissa đã có mặt trên sân.
66'
Bàn thắng (2-2, Joao Pedro): Từ đường phát bóng dài của thủ môn, Joao Pedro tận dụng triệt để sai lầm của trung vệ Thiaw băng xuống đánh bại Ramsdale trong thế đối mặt, quân bình tỷ số 2-2.
57'
Chelsea tổ chức phản công nhanh. Garnacho nhả bóng lại tuyến hai cho Pedro Neto đá nối ngay buộc Ramsdale phải trổ tài.
53'
Chalobah vừa truy cản Gordon trong vòng cấm. VAR vào cuộc nhưng không có penalty cho đội chủ nhà.
49'
Bàn thắng (2-1, Reece James): Chelsea được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách 25m với góc sút rộng, James bước lên thực hiện pha cứa lòng điệu nghệ ghi bàn đẳng cấp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Kết thúc hiệp 1
45'
Một lần nữa Gordon tạt vào bên cánh trái cho Woltemade đá nối đưa bóng bay sạt cột dọc.
42'
Quãng thời gian cuối hiệp 1, Chelsea đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.
Pedro Neto vừa đưa được bóng vào lưới Newcastle nhưng không được công nhận vì trước đó bóng bật tay tiền đạo Bồ Đào Nha.
35'
Newcastle vẫn đang áp đảo về mặt thế trận nhờ khả năng pressing ấn tượng. Woltemade vừa giật gót bóng bật tay Fofana trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không cho "chích chòe" hưởng phạt đền.
27'
Các cầu thủ Newcastle dàn xếp đá phạt ấn tượng. Trung vệ Fabian Schar dâng cao bắt volley, bóng đi đúng vào vị trí thủ môn Sanchez.
20'
Bàn thắng (2-0, Nick Woltemade): Gordon tạt vào khó chịu từ bên cánh trái tạo điều kiện cho Woltemade đá nối rất nhanh nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
15'
Để thủng lưới sớm, các cầu thủ Chelsea thi đấu thiếu tự tin. Lewis Hall vừa đưa được bóng vào lưới Chelsea nhưng trước đó thủ môn Sanchez đã bị phạm lỗi.
7'
Newcastle suýt chút nữa có bàn thứ hai khi Gordon dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, Robert Sanchez đã cản phá xuất thần.
4'
Bàn thắng (1-0, Nick Woltemade): Gordon lao vào đệm cận thành bị thủ môn Sanchez đẩy ra. Woltemade xuất hiện đúng lúc đá nối vào khung thành trống mở tỷ số sớm cho Newcastle.
19h30
Trận đấu bắt đầu.
18h30
17h30
17h
Thông tin lực lượng
Newcastle: Sven Botman, Dan Burn, Emil Krafth, Osula và Trippier chấn thương. Khả năng ra sân của Nick Pope và Livramento còn bỏ ngỏ.
Chelsea: Liam Delap, Colwill, Essugo, Lavia, Estevao vắng mặt vì chấn thương.