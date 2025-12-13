resources_premierleague_pulselive_com 2251729048.jpg
Chelsea nhập cuộc ấn tượng và Neto suýt lập công từ sớm
Phút 21, đón đường chọc khe của Gusto, Cole Palmer phá bẫy việt vị băng xuống kết thúc vào góc hẹp khai thông bế tắc
Cole Palmer tỏa sáng ngay sau khi bình phục chấn thương
Đồng đội chia vui với tiền vệ người Anh
Everton cũng có cơ hội gỡ hòa nhưng tiền đạo Barry lại bỏ lỡ đáng tiếc
Phút cuối cùng hiệp một, Maslo Gusto có pha lập công cho riêng mình
Gusto có một bàn và một kiến tạo
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Chelsea
Sang hiệp hai, Everton cố gắng vùng lên nhưng nỗ lực bất thành
Đội bóng thành London bảo toàn được lợi thế dẫn 2 bàn sau giờ giải lao
Chelsea giành thêm 3 điểm quan trọng

Nguồn ảnh: Chelsea Photos, Premier League, CFC

Kết quả
Vòng 16
13/12/2025 22:00:00 Chelsea 2 - 0 Everton
13/12/2025 22:00:00 Liverpool 2 - 0 Brighton