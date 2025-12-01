Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto.
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Martinelli.
Bàn thắng: Chalobah 47' - Merino 60'
Thẻ đỏ: Caicedo 38'
Kết thúc
88'
Mikel Merino quăng chân trái đầu vòng cấm buộc Sanchez phải đổ người cứu thua. Gyokeres lao vào đá bồi nhưng thủ môn Chelsea đã chơi xuất sắc.
83'
Arsenal đang bí ý tưởng tấn công dù tiền đạo hàng đầu Gyokeres đã được tung vào sân.
78'
Delap bất ngờ tung ra cú nã pháo tầm xa nhưng David Raya hóa giải thành công.
66'
Dù đang đá thiếu người nhưng Chelsea không quá lép vế trước kình địch cùng thành phố.
60'
Bàn thắng (1-1, Mikel Merino): Bukayo Saka đi bóng rồi tạt vào nỗ lực từ cánh phải cho Merino ở trong vòng cấm đánh đầu tung lưới Chelsea san hòa 1-1.
57'
Nhằm tạo ra làn gió mới trên hàng công, HLV Arteta tung Odegaard và Madueke vào sân.
48'
Bàn thắng (1-0, Chalobah): Trong thế thiếu người, Chalobah bất ngờ mở tỷ số cho Chelsea từ tình huống phạt góc, với pha đánh đầu ngược chính xác.
Kết thúc hiệp 1
45'
Martinelli kết thúc chìm ngay đầu vòng cấm nhưng thủ thành Sanchez đổ người cản phá thành công.
41'
Trận đấu tiếp tục bị gián đoạn khi Hincapie có tình huống chơi xấu nhắm vào Chalobah, khiến trung vệ chủ nhà sưng gò má.
38'
Thẻ đỏ: Moses Caicedo có pha đạp chân vào mắt cá Merino cực kỳ nguy hiểm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền vệ Chelsea.
31'
Estevao khuấy đảo bên cánh phải rồi trả bóng để Enzo Fernandez kết thúc tầm xa chưa thể gây khó cho David Raya.
22'
Chelsea dần chơi tốt hơn nhờ khả năng áp sát tầm cao ấn tượng. Estevao vừa có thêm pha kết thúc vọt xà.
17'
Trong đợt lên bóng hiếm hoi của Chelsea, Mosquera phá bóng không tốt. Tuy nhiên, Estevao không thể tận dụng thời cơ khi quăng chân vọt xà ở cự ly gần.
12'
Saka có cơ hội kết thúc ở góc hẹp nhưng thủ môn Robert Sanchez xuất sắc dùng chân cản phá.
11'
Đến lượt Cucurella nhận thẻ vàng khi vào bóng từ phía sau khiến Saka bị đau.
5'
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Zubimendi sớm nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với đối thủ.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Lavia, Colwill, Essugo tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Cole Palmer có thể tái xuất.
Arsenal: Kai Havertz, Gyokeres, Trossard, Gabriel và Gabriel Jesus vắng mặt do chấn thương.