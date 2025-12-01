G7BYE eWEAAbHYR.jpg
Hai bàn thắng được ghi sau giờ giải lao - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto.

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

Bàn thắng: Chalobah 47' - Merino 60'

Thẻ đỏ: Caicedo 38'

01/12/2025 | 01:39

Kết thúc

G7BbwsAX0AAQYz1.jpg
Hai đội rời sân với kết quả hòa 1-1 - Ảnh: P.L
01/12/2025 | 01:20

88'

Mikel Merino quăng chân trái đầu vòng cấm buộc Sanchez phải đổ người cứu thua. Gyokeres lao vào đá bồi nhưng thủ môn Chelsea đã chơi xuất sắc.

01/12/2025 | 01:16

83'

Arsenal đang bí ý tưởng tấn công dù tiền đạo hàng đầu Gyokeres đã được tung vào sân.

01/12/2025 | 01:10

78'

Delap bất ngờ tung ra cú nã pháo tầm xa nhưng David Raya hóa giải thành công.

01/12/2025 | 01:01

66'

Dù đang đá thiếu người nhưng Chelsea không quá lép vế trước kình địch cùng thành phố.

01/12/2025 | 00:52

60'

Bàn thắng (1-1, Mikel Merino):  Bukayo Saka đi bóng rồi tạt vào nỗ lực từ cánh phải cho Merino ở trong vòng cấm đánh đầu tung lưới Chelsea san hòa 1-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 30T175252Z_1967551168_UP1ELBU1DO2NY_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CHE ARS.jpg
G7BWeUrXAAAL3F0.jpg
Merino gỡ hòa từ pha đánh đầu - Ảnh: P.L

01/12/2025 | 00:49

57'

Nhằm tạo ra làn gió mới trên hàng công, HLV Arteta tung Odegaard và Madueke vào sân.

01/12/2025 | 00:39

48'

Bàn thắng (1-0, Chalobah): Trong thế thiếu người, Chalobah bất ngờ mở tỷ số cho Chelsea từ tình huống phạt góc, với pha đánh đầu ngược chính xác.

G7BUb 3XkAAygge.jpg
G7BU1_PW4AAZLW1.jpg
Chalobah khai thông bế tắc trận derby London - Ảnh: Chelsea Photos
01/12/2025 | 00:29

Kết thúc hiệp 1

G7BN_fdXcAAaKa .jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: AFC
01/12/2025 | 00:18

45'

Martinelli kết thúc chìm ngay đầu vòng cấm nhưng thủ thành Sanchez đổ người cản phá thành công.

01/12/2025 | 00:13

41'

Trận đấu tiếp tục bị gián đoạn khi Hincapie có tình huống chơi xấu nhắm vào Chalobah, khiến trung vệ chủ nhà sưng gò má.

01/12/2025 | 00:09

38'

Thẻ đỏ: Moses Caicedo có pha đạp chân vào mắt cá Merino cực kỳ nguy hiểm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền vệ Chelsea.

G7BLt0VXUAAJ9cT.jpg
G7BNcwjWMAAS2oP.jpg
Caicedo bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng nguy hiểm với Mikel Merino - Ảnh: P.L

01/12/2025 | 00:02

31'

Estevao khuấy đảo bên cánh phải rồi trả bóng để Enzo Fernandez kết thúc tầm xa chưa thể gây khó cho David Raya.

30/11/2025 | 23:56

22'

Chelsea dần chơi tốt hơn nhờ khả năng áp sát tầm cao ấn tượng. Estevao vừa có thêm pha kết thúc vọt xà.

30/11/2025 | 23:48

17'

Trong đợt lên bóng hiếm hoi của Chelsea, Mosquera phá bóng không tốt. Tuy nhiên, Estevao không thể tận dụng thời cơ khi quăng chân vọt xà ở cự ly gần.

30/11/2025 | 23:44

12'

Saka có cơ hội kết thúc ở góc hẹp nhưng thủ môn Robert Sanchez xuất sắc dùng chân cản phá.

30/11/2025 | 23:40

11'

Đến lượt Cucurella nhận thẻ vàng khi vào bóng từ phía sau khiến Saka bị đau.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 30T164250Z_1497760073_UP1ELBU1AFDJS_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CHE ARS (1).jpg
Cucurella chăm sóc kỹ Saka - Ảnh: Premier League
30/11/2025 | 23:37

5'

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Zubimendi sớm nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với đối thủ.

30/11/2025 | 23:36

23h30

Trận đấu bắt đầu.

30/11/2025 | 22:50

22h30

G7Axc_IXEAErqQ2.jpg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
G7AvLfyW0AEH32B.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
30/11/2025 | 01:17

21h30

G6785rRW0AAvG2g.jpg
G678CvbWMAAdHSE.jpg
Các cầu thủ Arsenal sẵn sàng cho đại chiến - Ảnh: AFC
30/11/2025 | 01:16

21h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Lavia, Colwill, Essugo tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Cole Palmer có thể tái xuất.

Arsenal: Kai Havertz, Gyokeres, Trossard, Gabriel và Gabriel Jesus vắng mặt do chấn thương.

www_thesun_co_uk VP 28_11 CHELSEA V ARSENAL_OP.jpg
Trận derby hấp dẫn thành London - Ảnh: SunSport

