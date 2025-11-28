Nóng ở London

Cuối tuần này (23h30 ngày 30/11), Stamford Bridge trở thành tâm điểm của bóng đá Anh khi Chelsea tiếp đón Arsenal, trong trận derby London có thể định hình toàn bộ cuộc đua vô địch Premier League 2025/26.

Không chỉ đơn thuần là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng mạnh nhất thủ đô, đây còn là trận đấu mang ý nghĩa chiến lược.

Arsenal có phong độ ấn tượng. Ảnh: The Guardian

Hoặc Arsenal tạo ra khoảng cách gần như không thể san lấp, hoặc Chelsea kéo mùa giải trở lại trạng thái cân bằng và đầy kịch tính.

Arsenal bước vào trận đấu ở vị thế của đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh, với 29 điểm sau 12 vòng, cùng hàng thủ xuất sắc nhất giải từ đầu mùa – chỉ để thủng lưới 6 bàn.

Trên mọi mặt trận, “Pháo thủ” duy trì phong độ ổn định với 16 trận bất bại liên tiếp. Họ là đội duy nhất toàn thắng tại Champions League 2025/26.

Đội bóng của Mikel Arteta đang tái hiện cảm giác bất khả chiến bại, gợi lại mùa 2003/04 với Arsene Wenger, theo cách lạnh lùng: kiểm soát bóng, áp đặt pressing, xoay tua nhịp nhàng và duy trì sự liền mạch về chiến thuật kể cả khi có những ca chấn thương.

Tập thể này mang phiên bản hoàn thiện nhất trong kỷ nguyên Mikel Arteta, với tốc độ, chủ động và có chiều sâu đội hình thực sự.

Điều khiến Arsenal trở thành đội bóng khó đánh bại nhất Premier League lúc này không phải là sự bùng nổ của cá nhân nào, mà là tính đa dạng trong khả năng ghi bàn.

“Pháo thủ” có tới 11 cầu thủ đã lập công tại Premier League mùa này, và 4 trong số đó ghi từ 3 bàn trở lên, một cấu trúc hỏa lực trải rộng, gần như không thể phong tỏa bằng cách “bắt chết” một vài mắt xích.

Sự phân bổ bàn thắng này phản ánh đúng triết lý của Arteta, không tạo ra một siêu sao duy nhất (trước đó, đội lệ thuộc nhiều vào Bukayo Saka), mà xây dựng một hệ sinh thái tấn công luôn có người xuất hiện đúng lúc.

Nếu Arsenal thắng ở Stamford Bridge, Premier League có thể tái hiện kịch bản mùa trước khi Liverpool của Arne Slot tạo ra khác biệt lớn rất sớm – cuộc đua chỉ còn là câu chuyện của một đội bóng.

Khoảng cách 6 điểm hiện tại sẽ nới rộng, đặc biệt trong bối cảnh Man City chưa đạt tốc độ quen thuộc, còn Liverpool đang rơi vào khủng hoảng.

Trận chiến của mùa giải

Một chiến thắng nữa trước đối thủ trực tiếp sẽ biến Arsenal thành đội “đi một mình” trên đường đua, thậm chí mở ra viễn cảnh họ kết thúc tháng 12 với số điểm vượt trội.

Chelsea đang quyết tâm chặn bước tiến của người hàng xóm. Enzo Maresca mang lại cho đội sự mềm mại trong cầm bóng, táo bạo trong triển khai, và nét phấn khích mà người hâm mộ đã chờ đợi từ rất lâu.

Hiện tại, Chelsea đứng nhì bảng Ngoại hạng Anh với 23 điểm. Đây là khoảng cách đủ gần để đe dọa Arsenal, nhưng cũng đủ xa để hiểu rằng họ không được phép thua derby.

Stamford Bridge sẽ nén lại tất cả áp lực, tham vọng và tiếng ồn của derby thành 90 phút có thể thay đổi quỹ đạo mùa giải.

Giống như Arsenal, Chelsea cũng sở hữu thống kê cho thấy năng lực tạo đột biến cực mạnh: 11 cầu thủ đã ghi bàn, 4 người có từ 3 pha lập công trở lên.

Cả Ngoại hạng Anh chờ Chelsea thắng. Ảnh: CFC

Sau thành công ở FIFA Club World Cup, Maresca thực hiện cuộc tái thiết với những người trẻ xuất sắc, không còn phụ thuộc vào những bàn thắng của Cole Palmer như trước.

Hồi giữa tuần, khi Palmer tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, Chelsea vẫn nghiền ép Barca bằng chiến thắng 3-0, cùng 4 lần khác đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng trọng tài từ chối.

Sức sáng tạo và khả năng điều phối bóng của Enzo Fernandez, cách Pedro Neto, Joao Pedro, Garnacho và nhất là sao trẻ Estevao di chuyển giúp Chelsea trở thành một khối vững chắc.

Nếu Chelsea giành chiến thắng, Premier League sẽ mở ra cánh cửa mà Arsenal đang cố khép lại. Khi đó, Man City cảm thấy cơ hội sống lại. Thậm chí, ngay Liverpool cũng tìm thấy hy vọng nếu thầy trò Slot chặn được đà khủng hoảng.

Một trận thắng không chỉ cho Chelsea điểm số, mà còn mang tính biểu tượng: khẳng định mình như đối trọng thực sự của Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Stamford Bridge từng nhiều lần là nơi phá vỡ sự tự tin của các đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Lần này, người hâm mộ Chelsea kỳ vọng lịch sử sẽ lặp lại.

Cả hai bước vào cuộc chiến với hệ thống tấn công đa chiều, phong độ rất cao và sự khát khao khẳng định vị thế.

Một trận derby mang số phận của cả mùa giải. Đó là lý do cả Ngoại hạng Anh đều cổ vũ Chelsea.