Pháo thủ sẽ hành quân đến Stamford Bridge để đối đầu Chelsea, trong trận chiến đáng chờ đợi lúc 23h30 ngày 30/11, giữa hai kình địch cùng thành phố đang ở tốp đầu Premier League.

Hồi giữa tuần, cả Arsenal và Chelsea làm nóng bằng những chiến thắng ấn tượng tại Champions League. The Blues thổi bay Barcelona với tỷ số 3-0. Trong khi The Gunners cũng quật ngã Bayern Munich.

Cole Palmer vừa bị gãy ngón chân - Ảnh: CFC

Tuy nhiên, hai CLB đang phải đối mặt tình trạng thiếu hụt cầu thủ do chấn thương hoặc gặp vấn đề thể lực trước cuộc đại chiến.

Leandro Trossard khiến Arsenal thêm lo lắng khi phải rời sân cuối hiệp một cuộc chạm trán Bayern Munich.

Về tình hình cậu học trò, Mikel Arteta nói: "Tôi chưa rõ tình trạng của Trossard. Cậu ấy cảm thấy điều gì đó không ổn nên xin được thay ra sớm."

Gabriel Magalhaes, Viktor Gyokeres, Martin Odegaard, Kai Havertz và Gabriel Jesus đều có thể phải ngồi ngoài vì chấn thương, chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Bên phía Chelsea, Cole Palmer không thi đấu kể từ tháng 9. Sau khi dính chấn thương háng, tiền vệ người Anh tiếp tục bị gãy ngón chân do một tai nạn tại nhà.

Bên cạnh đó, Romeo Lavia, Levi Colwill và Dario Essugo chắc chắn vắng mặt vì vẫn trong quá trình hồi phục.