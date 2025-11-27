Nỗi khiếp đảm ở Champions League

Phải chăng đây là năm của các Gunners? Người hâm mộ Arsenal tin tưởng vào điều đó, nhất là sau những gì đội bóng của Mikel Arteta vừa thể hiện.

Arsenal tiếp Bayern Munich ở lượt trận thứ 5 Champions League, cuộc đấu giữa hai đội bóng có phong độ tốt nhất châu Âu, dẫn đầu Premier League và Bundesliga, được xem như một “trận chung kết sớm”.

Arsenal có chiến thắng tưng bừng. Ảnh: The Guardian

Thầy trò Arteta giành chiến thắng 3-1. Tháng 11 còn quá sớm để trao cúp Champions League – cứ hỏi Liverpool mùa trước thì rõ – nhưng chiến thắng này cho thấy sự trưởng thành của Arsenal.

Trong thời gian này, không mấy ai có thể làm khó được Arsenal. Gabriel Magalhaes chấn thương? Arteta xoay tua đội hình? Không vấn đề gì.

Chỉ 1 bàn thua duy nhất – bàn gỡ của Bayern Munich tại Emirates – là những gì đội bóng thành London phải nhận sau năm lượt trận. Tất cả đều kết thúc với chiến thắng cho Arsenal.

Ngay cả cỗ máy ghi bàn Harry Kane, người bị CĐV Arsenal la ó mỗi khi chạm bóng vì quá khứ khoác áo Tottenham, cũng không thể làm gì trước “nỗi khiếp đảm” của Champions League.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp đối đầu với Arsenal, Harry Kane đá trọn 90 phút mà không tung ra nổi cú sút nào.

Jurrien Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli lần lượt ghi bàn cho “Pháo thủ”, thể hiện sự vượt trội về thế trận. Arteta cho thấy ông tập hợp được rất nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới ở đúng vị trí của họ.

Nhờ giá trị ấy, Arsenal dẫn đầu Premier League với quyền lực tuyệt đối, trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League.

Bóng chết trở thành nghệ thuật của Arsenal. Ảnh: The Guardian

Bóng chết và “Lamine xứ Bavaria”

“Tôi khó chịu vì chúng tôi không ghi bàn (trước Tottenham) từ bóng chết”, Arteta nói trước trận, kèm nụ cười mỉm. Không sao, đã có Timber đã ở đây để giải quyết chuyện đó.

Timber đang khẳng định bản thân nằm trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới, không chỉ phòng ngự xuất sắc mà còn biết ghi bàn. Tất nhiên, bằng sở trường của anh.

“Set-piece again, ole ole”, cả sân Emirates đồng thanh hát khi Timber bật cao đánh đầu tung lưới Bayern sau pha phạt góc của Bukayo Saka ở phút 22, giữa màn pháo hoa rực rỡ dành cho đội chủ nhà.

Neuer tự trách bản thân vì pha băng ra lỗi khiến đội nhà thủng lưới. Ngay sau đó, đồng đội Lennart Karl sửa sai cho anh.

Chàng trai 17 tuổi, được ví “Lamine Yamal xứ Bavaria” chứng minh tài năng của mình và đáp lại niềm tin của Vincent Kompany với pha ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Xuất phát từ đường chuyền dài đẳng cấp của Kimmich trên phần sân nhà ra sau lưng Lewis-Skelly, Gnabry băng xuống kiến tạo để Karl dứt điểm lạnh lùng.

Karl là người đầu tiên ghi bàn vào lưới Arsenal ở Champions League mùa này. Ảnh: PA

Thảm họa Neuer

Không có thêm bàn thắng nào trong hiệp 1, ngoài việc Arsenal mất Trossard vì chấn thương. Madueke được Arteta trao cơ hội.

Hiệp 2 bắt đầu bằng cơn sóng thần tấn công của Arsenal. Nếu “Pháo thủ” không thể ghi nhiều hơn 1 bàn trong hiệp đầu thì đó là vì Manuel Neuer đã từ chối.

Neuer đã cản phá Saka, Mikel Merino (2 lần), trung vệ trẻ Mosquera – với cú đánh đầu mà cả Emirates tiếc nuối – và Declan Rice.

Với việc Karl liên tục làm khổ Lewis-Skelly, Arteta quyết định tung Riccardo Calafiori vào sân. Ngay ở những nhịp chạm đầu tiên, tuyển thủ Italia thực hiện quả tạt chính xác về cột xa để Madueke băng vào dứt điểm cận thành.

Emirates nổ tung một lần nữa. Người hâm mộ Arsenal tiếp tục đến màn ăn mừng cuồng nhiệt ở phút 77, với sự “góp vui” của Neuer.

Trong tình huống chuyển trạng thái, Eberechi Eze phất đường chuyền dài để Martinelli – cầu thủ dự bị khác – băng lên từ sân nhà.

Neuer mắc lỗi tạo cơ hội cho Martinelli ghi bàn. Ảnh: The Guardian

Neuer dâng lên gần giữa sân, chủ động bắt bài đội chủ nhà. Tuy nhiên, ở tuổi 39, anh không còn những pha xử lý bằng chân xuất sắc như một thập niên trước, mà trượt ngã để Martinelli thoải mái chạy về phía khung thành trống.

Ngay khi Neuer “vồ ếch”, Eze đã ăn mừng từ phần sân nhà. Martinelli không mắc phụ lòng người đồng đội, nhẹ nhàng đẩy bóng vào lưới.

Đây là lần thứ 10 Neuer mắc lỗi dẫn đến bàn thua tại Champions League, 4 trong số đó diễn ra trên sân Emirates.

Như thể những bàn thắng là chưa đủ, Emirates còn sôi động khi chứng kiến đội trưởng trở lại. Martin Odegaard vào sân ít phút cuối để tăng thêm chiều sâu đội hình cho giai đoạn tới.

Arsenal đang chơi thứ bóng đá rực rỡ, với chuỗi 16 trận bất bại. Ai có thể ngăn bước tiến của thầy trò Arteta? Chelsea ư? Cả thế giới đang hướng về Stamford Bridge cuối tuần này (23h30 ngày 30/11).