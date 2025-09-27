Đội hình ra sân
Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Hato, Cucurella, Andrey Santos, Caciedo, Estevao, Enzo, Pedro Neto, Joao Pedro.
Brighton: Verbruggen, Dunk, van Hecke, Georginio, Minteh, Baleba, Mitoma, Kadioglu, Gomez, Ayari, Veltman.
Bàn thắng: Enzo Fernandez 24' - Welbeck 77', 90'+10, De Cuyper 90'+2
Thẻ đỏ: Chalobah 53'
|Kết quả
|Vòng 6
|27/09/2025 18:30:00
|Brentford 3 - 1 Manchester United
|27/09/2025 21:00:00
|Chelsea 1 - 3 Brighton
|27/09/2025 21:00:00
|Crystal Palace 2 - 1 Liverpool
|27/09/2025 21:00:00
|Leeds 2 - 2 Bournemouth
|27/09/2025 21:00:00
|Manchester City 5 - 1 Burnley
Kết thúc
90'+10
Bàn thắng (1-3, Danny Welbeck): Welbeck xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá ở góc hẹp tung lưới Chelsea.
90'+2
Bàn thắng (1-2, De Cuyper): Từ tình huống dàn xếp bóng bổng, De Cuyper lẻn xuống đánh đầu cận thành tung lưới Chelsea.
90'
Hiệp hai có 11 phút bù giờ.
89'
Gusto đá cao chân khiến Minteh ngã trong vòng cấm Chelsea. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài từ chối cho Brighton hưởng phạt đền.
85'
Chơi hơn người, Brighton đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng thứ hai.
77'
Bàn thắng (1-1, Danny Welbeck): Minteh đảo sang cánh phải rồi tạt vào như đặt cho Welbeck đánh đầu cận thành tung lưới Chelsea, quân bình tỷ số 1-1.
69'
Welbeck vừa vaò sân có pha bứt tốc rất nhanh nhưng James kịp lao về truy cản.
61'
Mitoma xử lý kỹ thuật bên cánh trái nhưng hậu vệ Chelsea cản phá chính xác.
53'
Thẻ đỏ: Chalobah phạm lỗi với Diego Gomez ngay trước khu cấm địa. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ đuổi trung vệ Chelsea ra khỏi sân.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 2 phút bù giờ.
37'
Chelsea đang giảm nhịp độ nhằm đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Ở chiều ngược lại, các đợt lên bóng của Brighton vẫn tương đối đơn điệu.
30'
Sau khi bị dẫn bàn, Brighton thi đấu tích cực hơn. Minteh liên tục khuấy đảo cánh do Cucurella trấn giữ.
24'
Bàn thắng (1-0, Enzo Fernandez): James thoát xuống bên cánh phải rồi tạt vào trong cho Enzo bật cao đánh đầu thoải mái mở tỷ số cho Chelsea.
17'
Chelsea đang áp đảo toàn diện. Họ đã được hưởng 5 quả phạt góc nhưng chưa thể tận dụng thành công.
11'
Chelsea đang tấn công mạnh mẽ. Estevao băng lên bên cánh phải dứt điểm nhưng hậu vệ Brighton truy cản thành công.
3'
Chelsea được hưởng quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Recce James thực hiện cú đá phạt điệu nghệ buộc Vergruggen phải trổ tài cứu thua.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h30
19h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Badiashile, Colwill, Delap, Essugo, Lavia, Palmer chấn thương. Robert Sanchez bị treo giò.
Brighton: Hinshelwood, March, Webster chấn thương. Khả năng ra sân của De Cuyper, Wieffer còn bỏ ngỏ.