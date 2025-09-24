Tiền đạo cánh Arsenal - Noni Madueke sẽ phải ngồi ngoài 2 tháng vì chấn thương đầu gối.
Lãnh đạo MU vẫn muốn đem về thêm thủ môn hàng đầu, cùng một tiền vệ trung tâm chất lượng trong kỳ chuyển nhượng năm tới.
Dembele được tiết lộ thắng áp đảo Lamine Yamal, xúc động đến rơi nước mắt, không nói nên lời khi được trao Quả bóng vàng 2025.
Bạn gái hơn 7 tuổi – nữ rapper Nicki Nicole nhắn lời ngọt ngào cho Lamine Yamal, sau khi sao trẻ Barca hụt Quả bóng vàng 2025.
Mbappe rời PSG đến Real Madrid để vô địch Cúp C1 lẫn giành Quả bóng vàng, trớ trêu Ousmane Dembele lại chiến thắng cả 2 chiến tích đó ngay tại Paris.