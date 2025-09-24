G1jdqF2XoAAsP_F.jpg
Bị đánh giá thấp hơn nhưng Lincoln gây ra không ít khó khăn cho Chelsea
G1jiv2tXMAA1hLV.jpg
Phút 42, Street tận dụng triệt để cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà
G1jiv2wWQAA2uSm.jpg
Niềm vui của cầu thủ Lincoln City
G1jhm6TXwAA3GZX.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Lincoln
G1jnsSEXAAA8uhj.jpg
Sang hiệp hai, George bất ngờ nã pháo tầm xa quân bình tỷ số 1-1
G1joY3XWgAACVAP.jpg
Bàn thắng đẹp của tiền đạo trẻ Chelsea
G1jn gGXoAAyaUr.jpg
Đến phút 50, Buonanotte xâm nhập vòng cấm dứt điểm khéo léo ghi bàn thứ 2 cho đội khách
G1jnXBwXgAA1P1r.jpg
Niềm vui của tiền vệ người Argentina
G1jnEIQXoAANzCm.jpg
G1jnSYrX0AAGmzG.jpg
Khoảng thời gian còn lại, Lincoln chơi đầy cố gắng nhưng không tìm được bàn gỡ
G1jw8ZrW0AINdOi.jpeg
Chiến thắng nhọc nhằn của Chelsea

Nguồn ảnh: OneFootball, CFC, Chelsea Photos, Lincoln City FC