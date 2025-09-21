Nhờ ‘món quà’ sớm từ Chelsea ngay phút thứ 5, với việc thủ thành Robert Sanchez nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với Mbeumo, MU đã có được chiến thắng 2-1 khi tiếp The Blues ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes và Casemiro ghi bàn giúp MU thắng 2-1 Chelsea. Ảnh: ESPN Deportes

Đội trưởng Bruno Fernandes mở tỷ số cho MU ở phút 14, trước khi tiền vệ Casemiro nâng cách biệt lên 2-0 vào phút 37.

Tuy nhiên, như HLV Ruben Amorim thừa nhận, MU dưới thời ông thích làm phức tạm thêm cuộc sống của mình, bằng những quyết định hấp tấp hoặc sai lầm ngớ ngẩn.

Tiền vệ kỳ cựu Casemiro sau khi lập công cho MU, vào phút bù giờ của hiệp 1 phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa được trọng tài cho đi tắm sớm, khiến 2 đội có lực lượng cân bằng – cùng 10 người.

Phút 80, Chalobah mang lại hi vọng cho Chelsea khi có bàn thu hẹp xuống còn 1-2. Nhưng may cho MU là đoàn quân của HLV Enzo Maresca chỉ làm được đến đó, nhờ vậy mà bảo toàn được tỷ số cho đến phút cuối cùng.Lamine Yamal

Chiến thắng trước Chelsea giúp Ruben Amorim phần nào bớt căng thẳng hơn trên ‘ghế nóng’ MU, kèm kỳ vọng từng bước ‘đổi vận’ ở Nhà hát của những giấc mơ.

Đây mới là lần đầu tiên MU có 2 chiến thắng sân nhà liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, dưới thời Ruben Amorim. Ảnh: TNT Sports

Đừng quên, đây mới là lần đầu tiên Ruben Amorim có được 2 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà Old Trafford ở Premier League, kể từ khi ông đến thay Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái. Trước đó, Quỷ đó thắng kịch tính 3-2 Burnley (30/8). Điều này đủ cho thấy nhà cầm quân này gian nan với MU đến nhường nào.

Trận đấu tiếp theo của MU là chuyến làm khách Brentford (18h30 ngày 27/9), trước khi trở lại sân nhà tiếp Sunderland (21h ngày 4/10), rồi giải Ngoại hạng Anh tạm nghỉ nhường chỗ cho kỳ FIFA Days tháng 10.

Ba trận trước kỳ nghỉ quốc tế này được cho là mang tính then chốt để Ruben Amorim giữ công việc của mình tại MU.

Trường hợp lãnh đạo ‘Quỷ đỏ’ muốn sa thải cựu thuyền trưởng Sporting, sẽ tốn một khoản lớn 12 triệu bảng.