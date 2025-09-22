Cuối tuần qua, Robert Sanchez hứng phải nhiều lời chỉ trích khi gián tiếp gây ra thất bại cho Chelsea ở Old Trafford.

Thủ thành người Tây Ban Nha lao ra ngoài vòng cấm cấm phạm lỗi với Mbeumo, dẫn đến chiếc thẻ đỏ ngay phút thứ 5. Việc chơi thiếu người từ sớm gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea.

Robertz Sanchez mắc lỗi trước MU - Ảnh: P.L

Đây cũng không phải lần đầu tiên Robert Sanchez mắc sai lầm ngớ ngẩn trong khung gỗ Chelsea, buộc HLV Enzo Maresca phải tìm kiếm một nhân tố mới ổn định hơn.

Cái tên mà lãnh đạo Chelsea nhắm đến hè tới là Mike Maignan, thủ môn số 1 tuyển Pháp chỉ còn thời hạn hợp đồng với AC Milan đến tháng 6/2026.

Hè vừa qua, đội bóng thành London đã bày tỏ sự quan tâm đến Maignan nhưng Milan hét giá 25 triệu bảng cho người gác đền 30 tuổi.

Chelsea từ chối trả khoản tiền lớn thời điểm đó vì Maignan chỉ còn 1 năm hợp đồng. Tuy nhiên, họ sẽ sớm quay trở lại chèo kéo.

Mike Maignan được tự do thảo luận với các CLB bên ngoài Italia từ đầu năm 2026. Chelsea có thể đạt thỏa thuận ngay từ bây giờ, cho phép họ chiêu mộ Maignan theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa.

Chelsea rất thích Mike Maignan - Ảnh: Sempre

HLV Enzo Maresca vốn rất hâm mộ Maignan và xem anh là lựa chọn hoàn hảo trong hệ thống chiến thuật mình gây dựng.

Về phần AC Milan, họ cũng cố gắng thuyết phục thủ môn người Pháp ở lại, trao cho anh băng thủ quân và nâng cao vai trò của Maignan trong phòng thay đồ.

Nhưng đến hiện tại, vẫn chưa có tiến triển nào trong việc gia hạn hợp đồng để giữ Miagnan ở lại Milan, mở ra cánh cửa cơ hội lớn cho Chelsea.