- Man City thắng 4 trong 5 chuyến làm khách gần nhất trước Chelsea tại Premier League (hòa 1) – bằng đúng số chiến thắng họ có được trong 26 lần làm khách trước đó tại Stamford Bridge ở giải đấu này (hòa 8, thua 14).

- Chelsea đã thua 2 trận gần nhất tại Premier League, lần lượt 0-1 trước Newcastle và 0-3 trước Everton. The Blues chưa từng thua ít nhất 3 trận liên tiếp tại giải kể từ tháng 5/2023 (chuỗi 4 trận), và chưa từng có chuỗi thua như vậy mà không ghi bàn kể từ tháng 3/1998 (cũng 4 trận).

- Man City hòa 2 trận gần nhất tại Premier League, dù đều là đội ghi bàn trước (hòa 2-2 với Nottingham Forest, 1-1 với West Ham). Lần gần nhất họ ghi bàn mở tỷ số trong 3 trận liên tiếp mà không thắng trận nào là từ tháng 12/2003 đến tháng 1/2004, dưới thời HLV Kevin Keegan.

- Sau khi thắng 4 trận đầu tiên tại Premier League dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea chỉ thắng 1 trong 6 trận tiếp theo (hòa 2, thua 3). Kể từ giai đoạn này (bắt đầu từ trận hòa 2-2 với Leeds ngày 10/2), chỉ có Leeds (4 điểm) và Tottenham (1 điểm) giành ít điểm hơn Chelsea (5 điểm).

- Man City (51) và Chelsea (50) là hai đội có số cú dứt điểm nhiều nhất xuất phát từ các tình huống thu hồi bóng ở 1/3 sân đối phương. Trong trận lượt đi hồi tháng 1, Man City đã có tới 24 lần thu hồi bóng ở khu vực này trước Chelsea – kỷ lục của một đội trong một trận Premier League mùa giải này.

- Erling Haaland ghi 19 bàn trong 17 trận Premier League trước Giáng sinh mùa này, nhưng sau đó chỉ có 3 bàn trong 12 trận gần nhất (trong đó có 2 bàn từ chấm phạt đền). Trước Giáng sinh, tiền đạo người Na Uy có trung bình 0,89 bàn thắng kỳ vọng (không tính penalty) mỗi 90 phút; kể từ đó con số này giảm xuống còn 0,32.