Man City đã có dịp cuối tuần gần như hoàn hảo. Đầu tiên là món quà từ Bournemouth khi đánh bại Arsenal 2-1 ngay tại Emirates.
Cũng ở London, Man City thắng tưng bừng trước Chelsea trong trận đấu thuộc vòng 32 Ngoại hạng Anh.
Trên sân Stamford Bridge, Man City có 45 phút đầu rời rạc. Sau giờ nghỉ, đội bóng của Pep Guardiola trình diễn bộ mặt khác, với tài năng xuất chúng của Rayan Cherki.
Man City kiểm soát bóng 82% trong hơn 10 phút đầu hiệp 2, liên tục tung những đòn khiến Chelsea choáng váng. Kết quả, Cherki kiến tạo đẳng cấp để Nico O’Reilly và Marc Guehi ghi bàn.
Khi Chelsea vẫn còn chao đảo, Jeremy Doku cướp bóng từ Caicedo và ghi bàn thứ 3.
Chủ nhật tới, Man City sẽ tiếp Arsenal trên sân nhà Etihad. Đó có thể xem là chung kết mùa giải Ngoại hạng Anh.
Ghi bàn: O’Reilly 51', Guehi 57', Doku 68'.
Đội hình xuất phát:
Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.
Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.
90'+9
Hết giờ! Chelsea 0-3 Man City!
Sau hiệp đầu ru ngủ đội chủ nhà, Man City tăng tốc trong hiệp 2 và khiến Chelsea hoàn toàn choáng váng.
90'+6
Cơ hội! Haaland đánh đầu về góc xa, từ quả tạt của Matheus Nunes, nhưng Sanchez bay người bắt dính bóng.
90'+2
Haaland xoay người dứt điểm nhanh, nhưng không qua được Fofana.
90'
Hiệp 2 có 8 phút bù giờ.
87'
Cơ hội! Phil Foden đá phạt góc, Haaland đánh đầu không chính xác. Tiền đạo người Na Uy vẫn chưa có duyên trong hiệp đấu mà Man City bùng nổ và chơi ngẫu hứng.
Thống kê
Rayan Cherki trở thành cầu thủ đầu tiên có ít nhất 10 pha kiến tạo trong mùa giải ra mắt Premier League, kể từ người đồng hương Dimitri Payet mùa 2015/16.
85'
Cole Palmer đá phạt trực tiếp, Donnarumma đoán chính xác, dễ dàng bắt gọn bóng.
83'
Không vào! Cucurella băng xuống rất nhanh đánh đầu cận thành, Donnarumma xuất sắc phản xạ cứu thua.
76'
Phil Foden và Savinho được Pep Guardiola tung vào thay Cherki và Doku.
75'
Không vào! Khusanov bất ngờ tung cú sút từ rất xa, bóng chệch cột dọc khung thành Chelsea.
71'
Cucurella dứt điểm sau đường chuyền của Palmer nhưng vẫn chưa tạo được nguy hiểm thực sự.
70'
Palmer treo bóng vào vòng cấm, Joao Pedro bật lên nhưng chỉ khẽ chạm đầu không tạo được nguy hiểm.
68'
Bàn thắng! Man City dẫn 3-0! Jeremy Doku! Sanchez ném bóng lên phía trước vòng cấm cho Caicedo, Doku áp sát tranh cướp, tăng tốc rất nhanh rồi tung cú sút căng thành bàn.
68'
Cơ hội! Semenyo tung cú sút chìm chưa đủ khó với Sanchez.
67'
Chelsea điều chỉnh nhân sự. Garnacho thay Estevao. Santos nhường chỗ cho Lavia.
66'
Palmer dứt điểm chạm Guehi đi cao hơn xà ngang. Ở tình huống phạt góc sau đó, Donnarumma đấm bóng giải nguy.
64'
O’Reilly buộc phải rời sân, Rayan Ait-Nouri thay thế.
59'
Man City kiểm soát bóng đến 82% sau giờ nghỉ, thành quả là 2 bàn thắng chớp nhoáng.
57'
Bàn thắng! 2-0 cho Man City! Marc Guehi! Nhận đường chuyền của Doku, Cherki đột phá song song vòng cấm vượt qua hàng loạt cầu thủ áo xanh, chọc khe tinh tế để Guehi khống chế và xoay người sút hạ gục Sanchez.
56'
Fofana đánh đầu phá bóng ngay trước khi Haaland có thể dứt điểm cận thành. Man City hoàn toàn làm chủ thế trận từ sau giờ nghỉ.
54'
Cucurella phải nhận thẻ vàng.
54'
Không vào! Khusanov chuyền dài, Semenyo xâm nhập vòng cấm xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm chân trái hiểm hóc, Cucurella kịp lùi về cản phá.
51'
Bàn thắng! 1-0 cho Man City! Nico O’Reilly! Sau khi tăng tốc khiến Chelsea hoàn toàn choáng váng, Cherki bấm bóng như đặt để O’Reilly đứng yên một chỗ lắc đầu tung lưới Sanchez.
48'
Không vào! Cherki tung cú sút góc hẹp, bóng chạm Cucurella đi hết đường biên ngang.
47'
Nguy hiểm! Man City tăng tốc, Haaland dứt điểm nhưng Hato kịp thời truy cản.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! Chelsa 0-0 Man City!
Đã có cơ hội cho cả hai đội, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
45'
Không vào! Semenyo thực hiện pha đột phá dọc vòng cấm, tung cú sút chân trái đưa bóng khẽ chạm chân Santos đi chệch cột dọc trong gang tấc.
39'
Không vào! O’Reilly băng xuống rất nhanh, thực hiện pha kiến tạo để Cherki dứt điểm ở rìa vòng cấm đi thẳng vào vị trí của thủ môn Sanchez.
38'
Semenyo nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Neto.
34'
Không vào! O’Reilly xuống sát biên ngang nhả ngược trở lại, Bernardo băng vào sút nhanh nhưng Robert Sanchez cứu thua cho chủ nhà.
33'
Donnarumma phải lên rất xa để ngăn cản tình huống băng xuống của Joao Pedro.
31'
Tình huống lộn xộn trước khung thành Man City, khiến Donnarumma liên tục phải di chuyển để đấm bóng ra ngoài.
29'
Sau sai lầm của Man City, Gusto chuyền sâu vào vòng cấm nhưng Joao Pedro không thể chạm bóng.
26'
Chelsea lại chủ động lùi đội hình xuống đá phòng ngự phản công. Man City vẫn chưa có cách tiếp cận khung thành Sanchez.
21'
Doku đột phá từ cánh trái vào vòng cấm, nhưng cú sút của anh bật hậu vệ chủ nhà. Bernardo tung cú đá tiếp theo cũng không vượt qua bức tường The Blues.
19'
Không vào! Cũng từ góc tương tự Palmer hay Pedro trước đó, Neto tung cú đá chìm rất căng, Donnarumma kịp đổ người cứu thua.
16'
Cucurella thoát xuống rất nhanh đón đường chuyền của Joao Pedro sút tung lưới Donnarumma, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
12'
Estevao nhận thẻ vàng rất không đáng sau phản ứng thiếu kiềm chế.
12'
Trong ít phút đầu, Man City cầm bóng nhiều hơn. Dù vậy, Chelsea đang pressing tốt. Tỷ lệ dứt điểm là 3-0 nghiêng về chủ nhà.
9'
Cơ hội! Chelsea đẩy cao đội hình, Joao Pedro sút góc hẹp nhưng Khusanov kịp can thiệp cản phá ra hết biên ngang.
5'
Cơ hội! Chelsea phản công nhanh, Palmer phối hợp Pedro Neto, tung cú sút chân trái ở góc hẹp đi ra bên hông khung thành Donnarumma.
4'
Man City đẩy Chelsea xuống rất thấp. Đội chủ nhà vừa có tình huống phá bóng tốt, trước khi Haaland có thể dứt điểm cận thành.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Kỷ lục
Đây là lần ra sân thứ 297 tại Premier League của Bernardo Silva, lập kỷ lục cho một cầu thủ người Bồ Đào Nha (vượt qua 296 trận của Luis Boa Morte). Cristiano Ronaldo đứng thứ 3 danh sách này, với 236 trận. Bruno Fernandes xếp tiếp theo, 223 trận.
Sau khi ghi bàn vào lưới West Ham ở trận gần nhất, Bernardo có thể ghi bàn trong 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ tháng 3/2023.
Dấu ấn Pep Guardiola
Man City đã thắng 28 trong 31 trận Premier League diễn ra trong tháng 4 (hòa 2, thua 1). Dưới thời Pep Guardiola, họ đạt trung bình 2,50 điểm/trận trong tháng này (38 trận: 30 thắng, 5 hòa, 3 thua) – cao nhất đối với bất kỳ đội bóng nào thi đấu ít nhất 15 trận trong một tháng cụ thể dưới một HLV; đứng thứ hai cũng chính là Man City của Guardiola trong tháng 5 (2,47 điểm/trận).
Thống kê
- Man City thắng 4 trong 5 chuyến làm khách gần nhất trước Chelsea tại Premier League (hòa 1) – bằng đúng số chiến thắng họ có được trong 26 lần làm khách trước đó tại Stamford Bridge ở giải đấu này (hòa 8, thua 14).
- Chelsea đã thua 2 trận gần nhất tại Premier League, lần lượt 0-1 trước Newcastle và 0-3 trước Everton. The Blues chưa từng thua ít nhất 3 trận liên tiếp tại giải kể từ tháng 5/2023 (chuỗi 4 trận), và chưa từng có chuỗi thua như vậy mà không ghi bàn kể từ tháng 3/1998 (cũng 4 trận).
- Man City hòa 2 trận gần nhất tại Premier League, dù đều là đội ghi bàn trước (hòa 2-2 với Nottingham Forest, 1-1 với West Ham). Lần gần nhất họ ghi bàn mở tỷ số trong 3 trận liên tiếp mà không thắng trận nào là từ tháng 12/2003 đến tháng 1/2004, dưới thời HLV Kevin Keegan.
- Sau khi thắng 4 trận đầu tiên tại Premier League dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea chỉ thắng 1 trong 6 trận tiếp theo (hòa 2, thua 3). Kể từ giai đoạn này (bắt đầu từ trận hòa 2-2 với Leeds ngày 10/2), chỉ có Leeds (4 điểm) và Tottenham (1 điểm) giành ít điểm hơn Chelsea (5 điểm).
- Man City (51) và Chelsea (50) là hai đội có số cú dứt điểm nhiều nhất xuất phát từ các tình huống thu hồi bóng ở 1/3 sân đối phương. Trong trận lượt đi hồi tháng 1, Man City đã có tới 24 lần thu hồi bóng ở khu vực này trước Chelsea – kỷ lục của một đội trong một trận Premier League mùa giải này.
- Erling Haaland ghi 19 bàn trong 17 trận Premier League trước Giáng sinh mùa này, nhưng sau đó chỉ có 3 bàn trong 12 trận gần nhất (trong đó có 2 bàn từ chấm phạt đền). Trước Giáng sinh, tiền đạo người Na Uy có trung bình 0,89 bàn thắng kỳ vọng (không tính penalty) mỗi 90 phút; kể từ đó con số này giảm xuống còn 0,32.