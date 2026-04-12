MU gia nhập cuộc đua giành Diomande

Báo chí Anh đưa tin, MU quyết định thực hiện một trong những thương vụ đầy tham vọng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, có tên Yan Diomande.

Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà đang khẳng định mình là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá châu Âu.

Trong thời gian qua, nhiều CLB lớn liên hệ với RB Leipzig để thảo luận về tương lai của ngôi sao 19 tuổi.

Diomande sở hữu những tố chất mà MU đang tìm kiếm để trở lại thống trị bóng đá Anh: tốc độ, kỹ năng rê bóng và khả năng tạo ra sự khác biệt trong các tình huống một đối một.

Tại Old Trafford, giới lãnh đạo MU tin rằng Diomande có thể trở thành nhân tố then chốt của tương lai. RB Leipzig đề cập đến giá chuyển nhượng khoảng 100 triệu bảng.

Messi hối thúc Inter Miami ký Casemiro

Inter Miami đang tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng nhằm tìm kiếm giải pháp thay thế Sergio Busquets.

Mục tiêu của Inter Miami rất rõ ràng: tiếp tục phát triển xung quanh Lionel Messi . Cầu thủ người Argentina ngày càng tham gia nhiều vào việc xây dựng dự án và anh đưa ra lựa chọn ký Casemiro.

Tiền vệ người Brazil đã xác nhận rời MU vào cuối mùa giải và nhận được nhiều đề nghị, từ châu Âu đến giải bóng đá Mỹ và Saudi Pro League.

Inter Miami hiểu rằng thương vụ này không dễ dàng, nhưng đội bóng của David Beckham sẽ làm mọi thứ để đáp ứng Messi.

Một số nguồn tin thân với Casemiro cho biết, cựu cầu thủ Real Madrid được đề nghị bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 12/2028.

Atletico liên hệ Akliouche

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, đại diện Atletico Madrid sẽ đến Paris đàm phán với AS Monaco về kế hoạch chuyển nhượng Maghnes Akliouche.

Đích thân HLV Diego Simeone đề xuất ý định đưa Akliouche về sân Metropolitano để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Atletico sẽ chia tay Antoine Griezmann khi kết thúc mùa giải. Cựu tuyển thủ Pháp sớm đạt được hợp đồng với Orlando ở giải bóng đá Mỹ.

Akliouche có lối đá gần giống Griezmann, đảm nhận được nhiều vai trò khác nhau trên hàng công hoặc đá cánh, hoặc hoạt động như một tiền vệ.

Tuy nhiên, đề nghị 50 triệu euro của Atletico khó thuyết phục Monaco, khi Akliouche cũng được nhiều CLB Ngoại hạng Anh liên hệ.