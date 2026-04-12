MU gia nhập cuộc đua giành Diomande
Báo chí Anh đưa tin, MU quyết định thực hiện một trong những thương vụ đầy tham vọng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, có tên Yan Diomande.
Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà đang khẳng định mình là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá châu Âu.
Trong thời gian qua, nhiều CLB lớn liên hệ với RB Leipzig để thảo luận về tương lai của ngôi sao 19 tuổi.
Diomande sở hữu những tố chất mà MU đang tìm kiếm để trở lại thống trị bóng đá Anh: tốc độ, kỹ năng rê bóng và khả năng tạo ra sự khác biệt trong các tình huống một đối một.
Tại Old Trafford, giới lãnh đạo MU tin rằng Diomande có thể trở thành nhân tố then chốt của tương lai. RB Leipzig đề cập đến giá chuyển nhượng khoảng 100 triệu bảng.
Messi hối thúc Inter Miami ký Casemiro
Inter Miami đang tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng nhằm tìm kiếm giải pháp thay thế Sergio Busquets.
Mục tiêu của Inter Miami rất rõ ràng: tiếp tục phát triển xung quanh Lionel Messi . Cầu thủ người Argentina ngày càng tham gia nhiều vào việc xây dựng dự án và anh đưa ra lựa chọn ký Casemiro.
Tiền vệ người Brazil đã xác nhận rời MU vào cuối mùa giải và nhận được nhiều đề nghị, từ châu Âu đến giải bóng đá Mỹ và Saudi Pro League.
Inter Miami hiểu rằng thương vụ này không dễ dàng, nhưng đội bóng của David Beckham sẽ làm mọi thứ để đáp ứng Messi.
Một số nguồn tin thân với Casemiro cho biết, cựu cầu thủ Real Madrid được đề nghị bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 12/2028.
Atletico liên hệ Akliouche
Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, đại diện Atletico Madrid sẽ đến Paris đàm phán với AS Monaco về kế hoạch chuyển nhượng Maghnes Akliouche.
Đích thân HLV Diego Simeone đề xuất ý định đưa Akliouche về sân Metropolitano để chuẩn bị cho mùa giải mới.
Atletico sẽ chia tay Antoine Griezmann khi kết thúc mùa giải. Cựu tuyển thủ Pháp sớm đạt được hợp đồng với Orlando ở giải bóng đá Mỹ.
Akliouche có lối đá gần giống Griezmann, đảm nhận được nhiều vai trò khác nhau trên hàng công hoặc đá cánh, hoặc hoạt động như một tiền vệ.
Tuy nhiên, đề nghị 50 triệu euro của Atletico khó thuyết phục Monaco, khi Akliouche cũng được nhiều CLB Ngoại hạng Anh liên hệ.
Tin vắn
- Man City bắt đầu quá trình thảo luận với Sporting Lisbon về tiền vệ Morten Hjulmand.
- Tottenham đang tiếp xúc với người đại diện của Andy Robertson để thảo luận hợp đồng, sau khi hậu vệ người Scotland thông báo rời Liverpool mùa hè năm nay.
- Napoli đang lên kế hoạch chiêu mộ Kiernan Dewsbury-Hall, tiền vệ trụ cột của Everton.
- Real Betis vừa liên hệ với Real Madrid để mượn Gonzalo Garcia, tạo thành đối tác mới với Antony trên hàng công.
- Everton được cho là đang đàm với với Real Madrid về Raul Asencio. Galatasaray và Napoli cũng theo dõi trung vệ người Tây Ban Nha.
- GĐTT Deco của Barcelona đang theo sát tình hình của tài năng trẻ Christian Kofane, thuộc sở hữu Leverkusen. Trung phong 19 tuổi người Cameroon còn là mục tiêu của Bayern Munich, Chelsea và Arsenal.
- Newcastle đưa Nicolas Jackson vào danh sách ưu tiên. Tiền đạo 24 tuổi được Chelsea cho Bayern Munich mượn có rất ít cơ hội thi đấu.
