Chiến thắng 4-1 trong trận derby với Espanyol giúp Barcelona nắm chắc chức vô địch La Liga trong tay, với khoảng cách 9 điểm hơn Real Madrid khi chỉ còn 7 trận đấu và 21 điểm nữa để tranh giành.

Mặc dù khoảng cách điểm rất lớn, HLV Hansi Flick vẫn muốn kiềm chế sự hưng phấn và gửi gắm thông điệp quan trọng đến các cầu thủ về chặng cuối mùa giải.

“Mọi chuyện chưa kết thúc”, Hansi Flick nói tại Camp Nou, khi các cầu thủ còn ăn mừng với người hâm mộ.

“Hơn 9 điểm là kết quả tốt và cảm giác tuyệt vời, nhưng chúng ta không thể coi như mọi việc đã xong xuôi. Tôi sẽ không chấp nhận kết quả này cho đến khi nó thực sự kết thúc”.

Flick có lý do để cảnh báo học trò. Tỷ số trận derby là 4-1, nhưng có thời điểm Barca gặp nhiều khó khăn, nhất là đầu hiệp 2, khi Espanyol vùng lên với bàn rút ngắn cách biệt 1-2.

“Trận đấu diễn ra khác với những gì chúng tôi mong đợi và đội phải thay đổi kế hoạch thi đấu”, Flick giải thích.

Ferran Torres chấm dứt cơn khát với cú đúp trong 25 phút đầu. Pol Lozano ghi bàn cho Espanyol sau giờ nghỉ. Trong 3 phút chính thức cuối cùng, Lamine Yamal và Marcus Rashford lần lượt lập công đảm bảo 3 điểm.

Hướng tới trận lượt về tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid (2h00 ngày 15/4), Flick đã gửi một thông điệp mạnh mẽ khác, nhắc nhở mọi người rằng họ đã thống trị trận lượt đi bất chấp thất bại trước “Rojiblancos”.

“Chúng tôi không cần phép màu, chúng tôi cần một trận đấu hoàn hảo”, Flick nhấn mạnh.

“Hôm thứ Tư, chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất và nhiều điều hoàn toàn có thể xảy ra. Atletico là đội bóng tuyệt vời, nhưng chúng tôi cũng vậy. Ai cũng muốn chứng minh điều đó có thể thực hiện được và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình”.

Trong khi đó, toàn bộ khán đài Camp Nou không ngừng tiếp sức cho Barca, khi liên tục hô vang “Có, chúng ta có thể! Có, chúng ta có thể! Có, chúng ta có thể!”.

La Liga ghi nhận 60.736 khán giả xem derby Barcelona. Đây là kỷ lục về số lượng khán giả kể từ khi “Blaugrana” trở lại với Camp Nou mới – hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.