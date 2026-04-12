22h30 ngày 12/4, sân Stamford Bridge:

Người đồng hương Andoni Iraola và Bournemouth gọi, người hâm mộ Man City đang chờ Pep Guardiola có câu trả lời.

Kịch bản chiều thứ Bảy tại London mang lại hy vọng lớn cho Man City trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, khi Bournemouth xuất sắc đánh bại Arsenal.

Man City được tặng quà trước khi đấu Chelsea. Ảnh: MCFC

Cũng ở thủ đô London, Man City tràn đầy lạc quan khi bước vào cuộc chiến với chủ nhà Chelsea đang nhiều bất ổn.

Mặc dù Arsenal vẫn đang dẫn trước Man City đến 9 điểm, nhưng cờ đang đến tay thầy trò Pep Guardiola.

Nhiệm vụ của Pep Guardiola lúc này là giúp Man City chiến thắng Chelsea, sau đó đánh bại chính Arsenal trên sân nhà Etihad. Khi đó, khoảng cách điểm sẽ chính thức cân bằng nếu họ vượt qua Crystal Palace ở trận đấu bù.

Trong khi Arsenal phải chia sức cho Champions League và tâm lý dao động, thì Man City hoàn toàn có thể tập trung vào Premier League. Việc chỉ gặp Southampton ở FA Cup là một lợi thế khác với đội bóng thành Manchester.

Việc Erling Haaland trở lại phong độ ghi bàn với cú hat-trick trong trận thắng Liverpool gần đây – hat-trick thứ 12 trong mùa giải của anh – là tin vui với Guardiola.

“Việc Haaland ghi bàn rất quan trọng đối với chúng tôi”, Pep nhấn mạnh trước khi cả đội di chuyển sang London.

Bên cạnh đó, Guardiola hài lòng với những gì tân binh Rayan Cherki đang thể hiện. Sau 9 bàn và 11 kiến tạo, cùng sự tham gia rất lớn vào tấn công, Pep muốn cầu thủ người Pháp đá cao hơn để phát huy mọi phẩm chất.

Haaland tìm lại phong độ ở giai đoạn nước rút. Ảnh: MCFC

Nếu Man City tự tin thì Chelsea đối mặt nhiều câu hỏi. Nói cách khác, hai đội hoàn toàn tương phản nhau.

Rodri có những lời lẽ mở cánh cửa gia nhập Real Madrid và được Pep Guardiola lẫn Man City tôn trọng. Enzo Fernandez chỉ nói về cuộc sống ở thủ đô Tây Ban Nha, bị Chelsea kỷ luật.

Phản ứng này cho thấy dự án không ổn định tại Chelsea trong suốt nhiều năm qua, những vấn đề đến từ ban lãnh đạo và quá nhiều xáo trộn.

Nội bộ có vấn đề, bên cạnh phong độ sa sút của Cole Palmer, Chelsea rất khó ngăn Man City. Bị loại ở châu Âu, nhưng thầy trò Pep đang có cơ hội giành hat-trick quốc nội.

Lực lượng:

Chelsea: Chalobah, Colwill, James, Gittens chấn thương; Enzo Fernandez bị phạt.

Man City: Ruben Dias, Gvardiol, Stones chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella; Santos, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro.

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Dự đoán: Man City thắng 3-1.