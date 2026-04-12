Arteta lại thua Iraola

Andoni Iraola một lần nữa đặt Arsenal vào thế bế tắc tại Emirates. Người đồng hương xứ Basque của ông, Mikel Arteta, đã phải nhận thất bại. Thua trước khán giả nhà đang khao khát và tuyệt vọng.

Thua một cách toàn diện trước đối thủ Bournemouth bị đánh giá thấp hơn trên sổ sách tài chính nhưng lại vượt trội ở mọi khía cạnh lối chơi.

Arsenal một lần nữa chóng mặt trên độ cao. Ảnh: PA

Một Arsenal căng thẳng, nôn nóng lại tiếp tục đánh rơi lợi thế từng giúp họ tưởng như nắm chắc chức vô địch suốt mùa thu và mùa đông.

Năm thứ 3 liên tiếp, đội bóng do Mikel Arteta dẫn dắt từ năm 2019 – với ngân sách chuyển nhượng chỉ đứng sau Chelsea trong cùng giai đoạn – không thể chế ngự cảm giác chóng mặt khi tiến gần đến đỉnh cao. Lần cuối họ chạm tới đỉnh núi ấy là năm 2004.

Hiện tại, Arsenal có 70 điểm sau 32 trận, còn Man City đứng sau với 9 điểm ít hơn, nhưng mới đá 30 trận. Các phép tính cho thấy Man City đang nắm vận mệnh trong tay.

Nếu đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge (22h30 ngày 12/4), và thắng Arsenal ở Etihad sau đó một tuần, Pep Guardiola sẽ tiến sát danh hiệu Premier League thứ 7 của mình.

Đây không phải lần đầu ông thực hiện cuộc nước rút quyết định ở chặng cuối Ngoại hạng Anh.

Buổi chiều nắng đẹp tại London bắt đầu bằng một cú thúc cùi chỏ. Gabriel Magalhaes không chờ cơ hội thứ hai và ngay lần đầu tiếp cận đã đánh vào Evanilson khiến tiền đạo này ngã xuống sân.

Tình huống bị trọng tài bỏ qua, nhưng nó báo hiệu rõ ràng: Arsenal bước vào trận với tâm lý căng cứng.

Tuy nhiên, nguồn năng lượng đó không chuyển hóa thành những pha di chuyển, kiểm soát hay chuyền bóng tốt hơn. Ngược lại, Bournemouth dần kiểm soát thế trận.

Bournemouth chơi tốt hơn và thắng xứng đáng. Ảnh: PL

Christie, Alex Scott và Tavernier – bộ ba tuyến giữa – tỏ ra sáng tạo, linh hoạt. Họ phối hợp ăn ý hơn hẳn Rice, Zubimendi và Kai Havertz của đội chủ nhà.

Cú đấm trực diện

Theo nhiều chuyên gia, Arsenal sở hữu đội hình toàn diện nhất châu Âu. Nhưng sự vắng mặt của Martin Odegaard vì chấn thương đã để lại khoảng trống khổng lồ.

Việc Arteta thay thế bằng Havertz, người mà chính ông kéo về từ Chelsea nhưng không tìm được vai trò phù hợp – không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến đội bóng như mất phương hướng.

Havertz – người vừa ghi bàn ở Lisbon tại Champions League – chơi mờ nhạt. Thay vì lùi về làm tiền vệ, anh đứng gần vòng cấm cùng Gyokeres như hai “kẻ rình rập” thụ động, chỉ chờ bóng đến. Khi đồng đội bị áp đảo, họ gần như đứng nhìn.

Trong khi đó, Bournemouth luôn có phương án phối hợp. Với sự hỗ trợ của Evanilson và Kroupi, họ liên tục tổ chức tấn công có trật tự. Khi Christie chọc khe để Truffert phá bẫy việt vị, Kroupi đệm bóng mở tỷ số, đó là hệ quả tất yếu của thế trận.

Phản ứng của Arsenal mang nhiều tuyệt vọng hơn là tổ chức. Arteta lại bám vào “phòng thí nghiệm” bóng chết của trợ lý Nicolas Jover.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, trọng tài cho Arsenal hưởng penalty vì bóng chạm tay Christie trong vòng cấm. Gyokeres gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng trên khán đài.

Nhưng Arsenal vẫn tiếp tục chơi bóng dài, thiếu kiểm soát. Rất khó tìm ra điểm nào “Pháo thủ” vượt trội đối thủ. Bournemouth thoát pressing tốt hơn và pressing hiệu quả hơn. Chỉ thế là đủ.

Mikel Arteta thừa nhận như bị đấm vào mặt. Ảnh: PA

Sự bất thường càng lộ rõ khi thủ môn David Raya liên tục phát bóng dài, dấu hiệu cho thấy họ không thể triển khai bóng từ tuyến dưới trước sức ép của đối thủ. Trong khi đó, hàng thủ Bournemouth với Senesi và Hill chơi chắc chắn.

Chỉ Declan Rice và Trossard – vào thay Martinelli – là cố gắng kháng cự, nhưng không đủ và quá muộn. Khi Alex Scott nhận đường chuyền gót của Evanilson rồi ghi bàn ấn định kết quả 2-1, mọi thứ đã rõ ràng.

Một lần nữa, giống như năm ngoái, Bournemouth lại thắng tại London đúng lúc Arsenal hụt hơi trong giai đoạn quyết định của cuộc đua vô địch.

Mikel Arteta nói đội bóng không hoảng loạn. Nhưng lịch sử không lặp lại, nó gieo vần. Một “lần sa ngã thần thánh” nữa của Arsenal đang đến gần. Không có Odegaard, rất khó tưởng tượng một kết thúc có hậu.

“Tôi cực kỳ thất vọng”, Arteta nói sau trận. “Đây là một cú đấm vào mặt. Tôi xin lỗi người hâm mộ vì có những thời điểm chúng tôi chơi rất xa so với trình độ của mình. Tôi không muốn chỉ trích cá nhân nào, đặc biệt là trước công chúng”.

Giờ thì người hâm mộ Arsenal chuyển sang ủng hộ gã hàng xóm ồn ào Chelsea.