Đội hình ra sân
Chelsea (4-4-1-1): Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Lavia, Caicedo, Palmer, Fernandez, Derry, Pedro.
Nottingham (4-4-2): Sels, Abbott, Morato, Jair Cunha, McAtee, Yates, Dominguez, Netz, Jesus, Bakwa, Awoniyi.
Bàn thắng: Awoniyi 2', 52', Jesus 15' (pen) - Joao Pedro 90'+3
Kết thúc
90'+3
Bàn thắng (1-3, Joao Pedro): Sau đường chuyền bằng đầu của Cucurella, Joao Pedro hứng ngực rồi ngả bàn đèn ghi bàn danh dự tuyệt đẹp cho Chelsea.
90'
Hiệp hai có 9 phút bù giờ.
84'
Cole Palmer tiếp tục thử vận may với pha nã pháo tầm xa nhưng Mat Sels vẫn xuất sắc cứu thua.
80'
Chứng kiến lối chơi bạc nhược của Chelsea, nhiều CĐV Chelsea đã đứng dậy bỏ về sớm.
72'
Joao Pedro đưa được bóng vào lưới Forest ở cự ly gần. Tuy nhiên, sau đó VAR xác định tiền đạo người Brazil rơi vào thế việt vị.
61'
Đến lượt Gibbs-White dính chấn thương vùng đầu sau pha va chạm với thủ môn Robert Sanchez. Cáng được các nhân viên y tế đưa vào sân.
52'
Bàn thắng (0-3, Awoniyi): Vừa vào sân, Gibbs-White lẻn xuống bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Awoniyi đệm cận thành ghi bàn thứ ba cho Nottingham Forest.
Kết thúc hiệp 1
45'
Chelsea được hưởng phạt đền khi Abbott phạm lỗi nguy hiểm với Shaun Derry. Cầu thủ trẻ của Chelsea dính chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, phải rời sân bằng cáng.
Tuy nhiên, trên chấm penalty, Cole Palmer đã không thắng được Mat Sels.
43'
Malo Gusto có cơ hội bắt volley chân trái trong vòng cấm nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại Mat Sels.
32'
Igor Jesus kết thúc rất nhanh trong vòng cấm, bóng tìm đến đúng vị trí thủ môn Sanchez.
26'
Nhận hai bàn thua choáng váng, các cầu thủ Chelsea thi đấu bế tắc trong bối cảnh đối thủ thu quân về phòng ngự bên phần sân nhà.
18'
Cole Palmer thử vận may với pha cứa lòng chân trái kỹ thuật. Tiếc rằng, bóng chưa đi vào khung thành.
15'
Bàn thắng (0-2, Igor Jesus pen): Malo Gusto kéo áo Awoniyi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Taylor cho Nottingham Forest được hưởng phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, Igor Jesus dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt.
10'
Sau nỗ lực căng ngang của Derry, Enzo Fernandez có cơ hội cứa lòng chân phải, bóng dội cột dọc bật ra.
2'
Bàn thắng (0-1, Awoniyi): Bakwa xử lý hay bên cánh phải rồi tạt vào thuận lợi cho Awoniyi bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Nottingham Forest.
Thông tin lực lượng
Chelsea: Mykhaylo Mudryk, Filip Jörgensen, Levi Colwill, Reece James, Estêvão, Jamie Gittens vắng mặt.
Nottingham: John Victor, Murillo, Nicolò Savona, Willy Boly, Callum Hudson-Odoi, Dan Ndoye không thể ra sân vì chấn thương.