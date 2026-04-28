Marco Silva và Xabi Alonso vừa được thêm vào danh sách rút gọn, sau khi phía Chelsea bày tỏ sự quan tâm đến Andoni Iraola của Bournemouth hồi tuần trước.

Iraola đã xác nhận sẽ rời Bournemouth vào cuối mùa. Trong khi hợp đồng của Marco Silva với Fulham cũng hết hạn vào tháng 6/2026.

Xabi Alonso đang trong tình trạng thất nghiệp, sau khi bị Real Madrid sa thải hồi đầu năm.

Cựu tiền vệ Liverpool được đồn sẽ thay Arne Slot tại Anfield. Trước đó, Xabi Alonso gây tiếng vang khi cùng Leverkusen giành chức vô địch Bundesliga đầu tiên trong lịch sử.

Chelsea vừa lọt vào chung kết FA Cup dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Calum McFarlane. CLB không đưa ra thời gian cụ thể cho việc bổ nhiệm nhà cầm quân mới.

Tuy nhiên, chủ sở hữu Chelsea thừa nhận, cần một thời gian để "tự nhìn nhận lại" sau khi chia tay Rosenior - chiến lược gia thứ tư phải rời đi kể từ lúc các công chủ Mỹ tiếp quản CLB hồi 2022.

Hai người được bổ nhiệm gần nhất, Rosenior và Enzo Maresca đều nhậm chức mà trước đó không có kinh nghiệm dẫn dắt ở Ngoại hạng Anh.

Với tầm quan trọng của việc chọn người mới sau hai lần sa thải trong mùa giải này, lãnh đạo Chelsea không vội đưa ra quyết định hấp tấp.

Chính vì thế, cựu HLV đội U21 Calum McFarlane sẽ tiếp tục chỉ đạo đội bóng ở phần còn lại mùa giải.