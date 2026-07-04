Đội hình ra sân
Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; James Rodriguez, Cordoba, Luis Diaz.
Ghana (4-5-1): Zigi; Senaya, Opoku, Luckassen, Mensah; Yirenkyi, Partey, I.Williams, Sibo, Semenyo; Ayew.
Bàn thắng: Arias 14'
Kết thúc
84'
Quintero bất ngờ nã đại bác chân trái từ khoảng cách hơn 30m cực kỳ nguy hiểm.
79'
Luis Diaz lại có cơ hội lao lên bên cánh trái, nhưng cú đá cuối cùng lại chạm hậu vệ Ghana đi hết đường biên ngang.
67'
Ghana đang cố gắng vùng lên nhờ những nỗ lực cá nhân đơn lẻ của Fatawu hay Semenyo.
57'
Luis Diaz vừa đệm bóng vào lưới Ghana ở cự ly gần. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
55'
Colombia dàn xếp đá phạt góc nhanh, Puerta thực hiện quả cứa lòng chân phải kỹ thuật nhưng thủ môn Ghana bay người cứu thua.
53'
Qua giờ giải lao, Colombia chủ động giảm nhịp độ. Thủ quân James Rodriguez đã rời sân, nhường chỗ cho Rios.
Kết thúc hiệp 1
45'+1
Munoz tạt vào từ cánh phải cho Mojica bật cao đánh đầu hiểm hóc. May cho Ghana là thủ thành Zigi xuất sắc cứu thua.
45'
Hiệp một có 6 phút bù giờ.
39'
Hậu vệ Ghana vô tình trao cho Luis Diaz cơ hội thuận lợi. Tiếc rằng, pha bắt volley trong vòng cấm lại đưa bóng đi ra mép lưới sau.
37'
Semenyo xử lý hay ngoài vòng cấm rồi dứt điểm ngay bị hậu vệ áo vàng truy cản, bóng đi hết đường biên ngang.
27'
Ghana vẫn đang thi đấu bế tắc, nhường khu trung tuyến cho Colombia kiểm soát trận đấu.
20'
Luis Diaz thử vận may với tình huống kết thúc tầm xa, nhưng thủ môn Ghana đã làm chủ được tình hình.
14'
Bàn thắng (1-0, Jhon Arias): Luis Suarez nỗ lực tạt vào từ cánh phải, tạo điều kiện cho Jhon Arias đệm cận thành tung lưới Ghana.
13'
Trong vòng ít phút, cả hai đội đều phải có những sự thay đổi người bất đắc dĩ. Cordoba chấn thương rời sân bên phía Colombia, nhường chỗ cho Luis Suarez.
Bên phía Ghana, Seidu cũng bị đau, Seneya vào thay.
8'
Colombia đang pressing mạnh mẽ. Luis Diaz vừa bị truy cản trong vòng cấm nhưng không có penalty cho đại diện Nam Mỹ.
2'
Thomas Partey bất ngờ nã đại bác tầm xa khiến khung thành Colombia chao đảo.
8h30
Trận đấu bắt đầu.