Colombia có vòng bảng World Cup 2026 đầy ấn tượng, đứng đầu bảng K, xếp trên cả Bồ Đào Nha được đánh giá mạnh hơn.

Họ khởi đầu bằng chiến thắng 3-1 Uzbekistan, giành thêm 3 điểm ở cuộc so tài sau đó với CHDC Congo (1-0), trước khi hòa 0-0 với Bồ Đào Nha ở lượt cuối.

Colombia là lựa chọn ưa thích trong cuộc đấu với Ai Cập. Ảnh: Fox Soccer

Giành 7 điểm sau 3 trận, Colombia khiến Bồ Đào Nha (5 điểm) phải xếp ở vị trí thứ 2 không mong muốn. Kết quả cũng đưa họ đấu Ghana, đội xếp thứ 3 bảng L, ở vòng 32 đội.

Ghana có được 4 điểm ở vòng bảng, xếp sau Anh (7 điểm) và Croatia (6 điểm). Các học trò của HLV Quieroz thắng tối thiểu 1-0 Panama ngày ra quân, sau đó có trận hòa (0-0) quan trọng trước Anh.

Nhờ đó mà dù để thua 1-2 Croatia ở lượt cuối, Ghana vẫn có một suất đi tiếp với tư cách là 1 trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trong quá khứ, Ghana từng lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2006 và tứ kết năm 2010. Colombia cũng có thành tích tương tự: tứ kết World Cup 2014 và vòng 16 đội vào năm 2018, nhưng họ không thể giành vé đến Qatar cách đây 4 năm.

Hai đội chưa từng đối đầu nhau trước đây, nên đều muốn tạo dấu ấn ở cuộc quyết đấu lần đầu tiên nay, mà người chiến thắng sẽ đụng độ Thụy Sỹ hoặc Algeris ở vòng 16 đội.

Vũ điệu của James Rodriguez và Luis Diaz sẽ tiếp tục? Ảnh: Imago

Colombia vs Ghana ngoài toan tính chiến thuật từ 2 HLV, còn là cuộc chiến về thể lực, bởi vì dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ ở Kansas City có thể vào khoảng 39 độ C.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton chia sẻ, rất ấn tượng với nỗ lực và cách chơi của Colombia ở vòng bảng. Ghana có lẽ sẽ cố gắng kìm chân đối thủ, giống như cách họ đã ngăn được tuyển Anh. Tuy nhiên, họ sẽ không thể làm được điều đó, trước sức mạnh tấn công của Colombia. Dự đoán Colombia sẽ thắng 2-0 Ghana.

Trong khi đó, cả chuyên gia Sportsmole và Sportskeeda đều dự đoán, đại diện Nam Mỹ sẽ thắng tối thiểu 1-0 Ghana.

Đội hình dự kiến:

Colombia: Vargas; Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz.

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew.