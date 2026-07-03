8h30 ngày 4/7, sân Arrowhead:

Từ những gì Colombia và Ghana đã thể hiện ở vòng bảng World Cup 2026, đây không phải cặp đấu quá chênh lệch ở vòng 1/16.

Colombia vào vòng knock-out với vị thế nhất bảng K, bất bại và có cảm giác kiểm soát tốt.

Colombia với Diaz và Munoz nhiều khả năng vào vòng 1/8. Ảnh: CONMEBOL

Dù vậy, Ghana cũng không phải đối thủ dễ bị cuốn đi. Đại diện châu Phi lấy vé nhờ sự lì lợm, kỷ luật và khả năng chịu áp lực, đặc biệt qua trận hòa Anh 0-0.

Có thể nói, Ghana có thể không tạo nhiều khoảnh khắc đẹp mắt, nhưng biết cách kéo trận đấu về nhịp độ mà mình mong muốn.

Colombia có nền tảng tốt hơn về tổ chức tấn công. Họ không chỉ sống bằng cảm hứng của Luis Diaz, mà còn có tuyến giữa giàu năng lượng, khả năng pressing ổn và những pha phối hợp khá mềm quanh James Rodriguez.

Tuy nhiên, vòng bảng cũng cho thấy Colombia không phải lúc nào cũng dễ dàng mở khóa các khối phòng ngự thấp.

Khi đối thủ giữ cự ly chặt, đội bóng của Nestor Lorenzo vẫn cần một cá nhân tạo ra khác biệt mà không phải giá trị tập thể.

Đó là lý do Luis Diaz trở thành khác biệt lớn nhất. Cầu thủ của Bayern Munich không chỉ là người ghi bàn hay kiến tạo, mà là điểm phát nổ trong toàn bộ hệ thống Colombia.

Diaz có thể bám biên trái, rê bóng vào trung lộ, kéo theo hai hậu vệ rồi mở khoảng trống cho đồng đội.

Trong một trận đấu có thể bị bóp nghẹt bởi tính toán, một pha tăng tốc của Diaz đủ làm thay đổi quỹ đạo.

Hơn nữa, Colombia không chỉ có Luis Diaz. Daniel Munoz cũng là thứ vũ khí rất đáng kể bên cánh phải.

Khả năng lên công về thủ bền bỉ của hậu vệ khoác áo Crystal Palace giúp Colombia có thêm hướng tấn công khi Ghana dồn người khóa Diaz.

Những pha băng lên bất ngờ, căng ngang hoặc xuất hiện ở cột xa của Munoz có thể là chìa khóa trong trận đấu kín kẽ. Không phải ngẫu nhiên mà anh mở tỷ số trong cả 2 trận thắng của “Los Cafeteros”.

Ghana sẽ cố đưa trận đấu vào thế giằng co, chơi thực dụng và chờ cơ hội phản công. Chỉ cần Colombia dứt điểm tốt hơn trận Bồ Đào Nha, Luis Diaz và các đồng đội sẽ giải quyết chiếc vé vòng 1/8 World Cup 2026 ngay trong 90 phút.

Đội hình dự kiến:

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz.

Ghana (4-5-1): Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew.

Dự đoán: Colombia thắng 1-0.