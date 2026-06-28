Xem video Bồ Đào Nha 0-0 Colombia (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Colombia (4-3-3): Vargas; Santiago Arias, Sánchez, Lucumi, Machado; Puerta, Lerma, James; Arias, Luis Diaz, Cordoba. 

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves, Bruno Fernandes; Joao Félix, Neto, Cristiano Ronaldo.