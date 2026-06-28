Đội tuyển Cape Verde tiếp tục câu chuyện cổ tích khi giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 trong lần đầu tiên góp mặt, sẽ đối đầu Argentina.
Xem video Bồ Đào Nha 0-0 Colombia (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Colombia (4-3-3): Vargas; Santiago Arias, Sánchez, Lucumi, Machado; Puerta, Lerma, James; Arias, Luis Diaz, Cordoba.
Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves, Bruno Fernandes; Joao Félix, Neto, Cristiano Ronaldo.
World Cup 2026 đã xác định 9/16 cặp đấu tại vòng knock-out, trong khi 7 cặp còn lại sẽ được hoàn tất sau lượt trận cuối các bảng J, K và L trong đêm nay, rạng sáng 28/6.
World Cup 2026 bước vào giai đoạn căng thẳng khi nhiều ông lớn đã giành vé, trong khi các bảng còn lại vẫn mở ra cuộc đua nghẹt thở cho lượt trận cuối sắp tới này.