G8IyA7mXcAQm8ju.jpg
Haaland bùng nổ với cú đúp bàn thắng - Ảnh: MCFC

Đội hình ra sân

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.

Bàn thắng: Haaland 41', 89' (pen), Foden 69'

Kết quả
Vòng 16
13/12/2025 22:00:00 Liverpool 2 - 0 Brighton
13/12/2025 22:00:00 Chelsea 2 - 0 Everton
14/12/2025 00:30:00 Burnley 2 - 3 Fulham
14/12/2025 03:00:00 Arsenal 2 - 1 Wolves
14/12/2025 21:00:00 Crystal Palace 0 - 3 Manchester City
14/12/2025 21:00:00 Nottingham Forest 3 - 0 Tottenham
14/12/2025 21:00:00 Sunderland 1 - 0 Newcastle
14/12/2025 21:00:00 West Ham 2 - 3 Aston Villa

14/12/2025 | 23:06

Kết thúc

G8JBjWvX0AgE332.jpg
Man City giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: P.L
Thu gọn
14/12/2025 | 22:48

89'

Bàn thắng (0-3, Haaland): Man City phản công thần tốc khi Savinho dẫn bóng lên buộc thủ môn Henderson phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Haaland dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-0.

G8JA4j7XMAM6jxT1.jpg
Haaland ấn định chiến thắng 3-0 trên chấm 11m - Ảnh: P.L
Thu gọn
14/12/2025 | 22:43

83'

Nketiah đẩy bóng chếch bên cánh phải rồi tung cú đá căng, buộc Donnarumma phải đẩy ra hết đường biên ngang.

Thu gọn
14/12/2025 | 22:39

75'

Man City đang giảm nhịp độ nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 2 bàn. Bên kia chiến tuyến, Palace cố gắng tấn công mạnh mẽ hơn.

Thu gọn
14/12/2025 | 22:28

69'

Bàn thắng (0-2, Phil Foden): Sau nỗ lực đột phá táo bạo của Ryan Cherki, Phil Foden có cơ hội kết thúc chìm đầu vòng cấm đánh bại Henderson nâng tỷ số lên 2-0.

resources_premierleague_pulselive_com 2251858958 (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2251858958.jpg
Foden tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: P.L

Thu gọn
14/12/2025 | 22:25

65'

Kamada tận tễnh rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Will Hughes.

G8Is IUWQAAgCsV1.jpg
Lối chơi của Palace chưa có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh: MCFC
Thu gọn
14/12/2025 | 22:23

58'

Reijnders lao xuống vòng cấm rồi tung cú đá chéo góc bị thủ môn Henderson đẩy ra bằng chân.

Thu gọn
14/12/2025 | 22:14

52'

Crystal Palace vẫn chưa đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Chính vì thế, quyền kiểm soát bóng chủ yếu nghiêng về đội khách.

Thu gọn
14/12/2025 | 21:54

Kết thúc hiệp 1

G8IyKa0WQA8Op3T.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
14/12/2025 | 21:49

44'

Mateta lao xuống đối mặt Donnarumma nhưng thủ môn người Italia băng ra cản phá kịp thời.

Thu gọn
14/12/2025 | 21:48

41'

Bàn thắng (0-1, Erling Haaland): Matheus Nunes tạt vòng cung điệu nghệ từ cánh phải, tạo điều kiện cho Haaland bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Man City.

resources_premierleague_pulselive_com 2251851978 (1).jpg
Haaland đánh đầu mở tỷ số - Ảnh: Premier League
resources_premierleague_pulselive_com 2251851978 (2).jpg
Thu gọn
14/12/2025 | 21:47

37'

Adam Wharton thử vận may với tình huống nã pháo đầu vòng cấm, bóng bay vọt xà ngang.

Thu gọn
14/12/2025 | 21:46

29'

Phil Foden thực hiện cú đá phạt đẳng cấp nhưng chưa thể khuất phục thủ thành Dean Henderson.

Thu gọn
14/12/2025 | 21:45

26'

Crystal Palace đang thi đấu đầy khó chịu, phòng ngự chắc chắn và phản công lợi hại, với bộ ba Mateta - Sarr - Pino.

Thu gọn
14/12/2025 | 21:17

16'

Đón đường chuyền khe của đồng đội, Pino băng xuống đối mặt Donnarumma rồi kết thúc dội xà ngang khung thành Man City.

G8Is HvW8AImKSi1.jpg
Hai đội tạo nên thế trận hấp dẫn - Ảnh: MCFC
Thu gọn
14/12/2025 | 21:11

9'

Đội chủ nhà cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Nathaniel Clyne vừa lao lên bên cánh phải rồi volley ngay, bóng không đi vào khung thành.

Thu gọn
14/12/2025 | 21:10

4'

Được đánh giá cao hơn, Man City cố gắng kiểm soát trận đấu, buộc Palace phải chơi phòng ngự co cụm.

Thu gọn
14/12/2025 | 21:10

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
14/12/2025 | 19:50

19h45

G8IVBAWWAAUtQnH.jpg
Đội hình ra sân Crystal Palace - Ảnh: CPC
G8IS q5XMAUzR5S.jpg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
14/12/2025 | 14:41

19h

G8EFA20WoAMDsfr1.jpg
G8EFz1 WoAIGTqs.jpg
Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
14/12/2025 | 14:40

18h

Thông tin lực lượng

Crystal Palace: Cheick Doucoure, Caleb Kporha, Cardines, Munoz, Riad, Ismaila Sarr chấn thương. 

Man City: Rodri, Mateo Kovacic, Stones chấn thương. 

Crystal Palace vs Manchester City.jpg
Man City có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn