Đội hình ra sân
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.
Bàn thắng: Haaland 41', 89' (pen), Foden 69'
|Kết quả
|Vòng 16
|13/12/2025 22:00:00
|Liverpool 2 - 0 Brighton
|13/12/2025 22:00:00
|Chelsea 2 - 0 Everton
|14/12/2025 00:30:00
|Burnley 2 - 3 Fulham
|14/12/2025 03:00:00
|Arsenal 2 - 1 Wolves
|14/12/2025 21:00:00
|Crystal Palace 0 - 3 Manchester City
|14/12/2025 21:00:00
|Nottingham Forest 3 - 0 Tottenham
|14/12/2025 21:00:00
|Sunderland 1 - 0 Newcastle
|14/12/2025 21:00:00
|West Ham 2 - 3 Aston Villa
Kết thúc
89'
Bàn thắng (0-3, Haaland): Man City phản công thần tốc khi Savinho dẫn bóng lên buộc thủ môn Henderson phải phạm lỗi trong vòng cấm.
Trên chấm 11m, Haaland dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-0.
83'
Nketiah đẩy bóng chếch bên cánh phải rồi tung cú đá căng, buộc Donnarumma phải đẩy ra hết đường biên ngang.
75'
Man City đang giảm nhịp độ nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 2 bàn. Bên kia chiến tuyến, Palace cố gắng tấn công mạnh mẽ hơn.
69'
Bàn thắng (0-2, Phil Foden): Sau nỗ lực đột phá táo bạo của Ryan Cherki, Phil Foden có cơ hội kết thúc chìm đầu vòng cấm đánh bại Henderson nâng tỷ số lên 2-0.
65'
Kamada tận tễnh rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Will Hughes.
58'
Reijnders lao xuống vòng cấm rồi tung cú đá chéo góc bị thủ môn Henderson đẩy ra bằng chân.
52'
Crystal Palace vẫn chưa đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Chính vì thế, quyền kiểm soát bóng chủ yếu nghiêng về đội khách.
Kết thúc hiệp 1
44'
Mateta lao xuống đối mặt Donnarumma nhưng thủ môn người Italia băng ra cản phá kịp thời.
41'
Bàn thắng (0-1, Erling Haaland): Matheus Nunes tạt vòng cung điệu nghệ từ cánh phải, tạo điều kiện cho Haaland bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Man City.
37'
Adam Wharton thử vận may với tình huống nã pháo đầu vòng cấm, bóng bay vọt xà ngang.
29'
Phil Foden thực hiện cú đá phạt đẳng cấp nhưng chưa thể khuất phục thủ thành Dean Henderson.
26'
Crystal Palace đang thi đấu đầy khó chịu, phòng ngự chắc chắn và phản công lợi hại, với bộ ba Mateta - Sarr - Pino.
16'
Đón đường chuyền khe của đồng đội, Pino băng xuống đối mặt Donnarumma rồi kết thúc dội xà ngang khung thành Man City.
9'
Đội chủ nhà cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Nathaniel Clyne vừa lao lên bên cánh phải rồi volley ngay, bóng không đi vào khung thành.
4'
Được đánh giá cao hơn, Man City cố gắng kiểm soát trận đấu, buộc Palace phải chơi phòng ngự co cụm.
21h
Trận đấu bắt đầu.
19h45
19h
18h
Thông tin lực lượng
Crystal Palace: Cheick Doucoure, Caleb Kporha, Cardines, Munoz, Riad, Ismaila Sarr chấn thương.
Man City: Rodri, Mateo Kovacic, Stones chấn thương.