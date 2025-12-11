Rodrygo là người mở tỷ số cho Real Madrid, chấm dứt chuỗi 32 trận liên tiếp ‘tịt ngòi’ trên mọi đấu trường. Nhưng Nico O'Reilly (35’) và Haaland (43’, pen) lần lượt lập công, mang về chiến thắng ngược 2-1 cho Man City.

Niềm vui của Haaland và đồng đội sau khi ghi bàn vào lưới Real Madrid. Ảnh: MCFC

Với kết quả này, thầy trò Pep Guardiola leo lên vị trí thứ 4 trong BXH, trong khi Real Madrid đứng thứ 7, sau 6 trận đấu vòng bảng Champions League.

Trong niềm vui thắng trận, thuyền trưởng Man City có những lời… an ủi Xabi Alonso cùng Real Madrid, nhưng có vẻ cũng tranh thủ lôi kéo Rodrygo đến Etihad.

“Real Madrid có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Trong hiệp 1, họ chơi tốt hơn nhiều” Diario AS trích lời Pep Guardiola.

Ông chia sẻ thêm: “Trước khi có bàn gỡ hòa Real Madrid, Man City không kiểm soát được thế trận, chơi không thật quyết liệt. Real Madrid gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi trong việc triển khai tấn công.

Nhưng khi Man City có bàn thắng, mọi thứ đã thay đổi. Rõ ràng là sau pha lập công của Nico O'Reilly và quả phạt đền từ Haaland, chúng tôi đã bình tĩnh lại, tìm ra cách chơi đúng đắn”.

Pep Guardiola rất mê Rorgydo, hết lời khen chân sút Brazil. Ảnh: X MaxiFoot

Lúc tan trận, Pep Guardiola đã được trông thấy đến nói chuyện với Rodrygo – tác giả bàn thắng cho Real Madrid, và hết lời khen ngợi: “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Rodrygo quá hay. Cậu nhóc đó là một cầu thủ ở đẳng cấp khác. Tôi rất vui vì cậu ấy đã bình phục chấn thương. Cậu ấy thực sự rất giỏi”.

Trong suốt mùa hè vừa qua, Man City được đồn đại sẵn sàng vung tiền ký Rodrygo, người có tương lai ở Real Madrid bị nghi ngờ do thời gian thi đấu bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của Mbappe. Tiền đạo này hiện được cho không hạnh phúc dưới thời Xabi Alonso.

Các nguồn tin từng cho hay, Pep rất mê chân sút Brazil và muốn có anh trong đội hình Man City của mình. Giờ đây, với việc công khai ngưỡng mộ Rodrygo, người ta cho rằng vị thuyền trưởng Man xanh đang tìm cách lôi kéo chân sút 24 tuổi về Etihad.