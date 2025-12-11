1. Nếu đây là một Real Madrid đang lịm dần, thì họ lịm trong một chớp sáng của tinh thần, một ánh bùng cuối cùng của kiêu hãnh và nỗ lực, một cú đẩy đến tận phút chót gợi nhắc những ngày tươi đẹp.

Thế nhưng tất cả bị che mờ ở thánh địa Bernabeu, nơi khán đài trút tiếng huýt sáo khi thất bại trước Man City được ấn định, sau buổi tối kiệt sức mà có những thời điểm Real Madrid đã thắp lại niềm tin cho các Madridista.

Real Madrid có trận đấu đáng khen về tinh thần. Ảnh: Diario AS

Những phút cuối là một hỗn hợp căng thẳng giữa tiếng hát cổ vũ và tiếng la ó: sự rối bời bao phủ đội bóng vài tuần qua.

Real Madrid không hề lép vế, không buông xuôi, không thả trôi trận đấu, họ tạo ra cơ hội nhưng thiếu sự lạnh lùng. Hay đúng hơn, họ thiếu Kylian Mbappe – kẻ săn bàn hủy diệt ngồi trên ghế dự bị vì gãy ngón tay.

Tất cả đều dẫn đến một vấn đề: không rõ đây là dấu chấm hết hay có thể là điểm khởi đầu cho một Real Madrid khác, đội bóng thay da đổi thịt khi mở toang cánh cửa và lao vào trận đấu bằng một niềm tin vốn đã bay hơi từ lâu.

2. Ngay từ đầu trận vòng loại Champions League, “Los Blancos” nhận ra Gvardiol lúng túng ở trung lộ, bắt đầu rối, và Vinicius cùng Gonzalo Garcia lập tức ập vào.

Rodrygo ghi bàn sau 32 trận im lặng. Ảnh: Diario AS

Đợt phản công đó không thành, nhưng Bellingham lao lên gây sức ép, lại được Gonzalo hỗ trợ, cướp bóng và chuyền cho Vinicius. Anh bị phạm lỗi và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng sau đó VAR đưa ra ngoài vòng cấm.

Đó là màn dồn ép ngay từ những giây đầu: pha sút phạt của Valverde bị chặn, cú đánh đầu từ phạt góc của Tchouameni đi sát cột dọc, rồi một pha phản công kết thúc bằng cú bấm bóng tinh tế của Vinicius qua đầu Donnarumma nhưng đi ra ngoài.

Đó cũng là sự sống lại của Rodrygo, cầu thủ lạc lối nhiều tháng giờ xuất hiện ở mọi khu vực. Xuất phát từ cánh phải, nhưng anh trở thành mắt xích của mọi pha phối hợp, giúp kéo căng cường độ Real Madrid.

Real Madrid gây sức ép tuyến đầu mạnh mẽ. Nếu không cướp được bóng, họ lùi về một cách kín kẽ, giữ vị trí sát nhau. Từ đó, cả đội lao lên với không gian trước mặt.

Đây chính là cách bàn thắng mở tỷ số xuất hiện ở phút 28. Carreras đoạt bóng từ Bernardo Silva, chuyền cho Gonzalo ở trung tâm rồi nhả cho Bellingham.

Với nhịp giữ bóng, Bellingham liếc sang phải thấy Rodrygo đang băng xuống, tiền đạo người Brazil vào vòng cấm và hạ Donnarumma bằng cú sút chéo góc đầy quyết đoán.

Courtois xử lý không tốt, để Man City ngược dòng. Ảnh: Diario AS

Rodrygo, cũng như Real Madrid, đã thành một con người khác. Anh ghi bàn gần nhất từ tháng Ba. Tám tháng khô hạn, 32 trận không lập công, dài hơn bất kỳ tiền đạo nào trong lịch sử CLB.

Man City lúng túng trước sức ép, mất thời gian để vào guồng. Nico Gonzalez, Bernardo Silva và Foden chuyền bóng ở trung tuyến, nhưng không thể tìm Haaland. Hai cánh cũng bế tắc, vì Valverde và Carreras khóa chặt Doku và Cherki.

3. Ở thời điểm Real Madrid hầu như không phải chịu đựng nhiều, khi Rodrygo đã tìm thăng bằng, một trong những điểm tựa đáng tin nhất bất ngờ lỏng ra.

Courtois xử lý không tốt cú đánh đầu của Gvardiol từ phạt góc, để bóng rơi ngay trước mặt và O’Reilly chỉ việc đệm vào lưới.

Điều hiếm khi hỏng lại hỏng; điều hay lệch lạc lại tiếp tục hỏng. Rudiger phạm lỗi với Haaland trong một quả tạt, trọng tài cho trận đấu tiếp tục rồi VAR bắt lỗi.

Chính Haaland đánh bại Courtois trên chấm phạt đền. Real Madrid bước vào giờ nghỉ với thế bị dẫn bàn, dù họ vừa trải qua một trong những hiệp đấu hay nhất mùa này. Một cảm giác nản nhẹ.

Real Madrid tấn công liên tục nhưng thiếu chính xác. Ảnh: Diario AS

Real Madrid không ngừng tấn công, nhưng mỗi phút trôi đi lại càng nhớ Mbappe – người sở hữu sự sắc bén mà họ đang thiếu.

Từ ghế dự bị, Mbappe chứng kiến cú lốp bóng đi vọt xà của Bellingham sau pha phản công tuyệt đẹp; rồi Rodrygo chỉ thiếu nửa bước để chạm đường chuyền của Vinicius.

Bernabeu sốt ruột. Xabi Alonso tung Guler, Brahim rồi cả Endrick – người tạo sự hào hứng cho khán giả. Chàng trai trẻ người Brazil suýt làm khán đài bùng nổ khi đánh đầu trúng xà.

Nỗ lực tấn công những phút cuối bất thành, Real Madrid tìm thấy hình ảnh tích cực trong quá khứ nhưng vẫn phải nhận thất bại.

Một bộ mặt khác hoàn toàn trận thua Celta Vigo. Vì thế, việc sa thải Alonso hay không trở thành nan giải.