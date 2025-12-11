Real Madrid tiếp đón Man City tại Bernabeu với áp lực cực lớn, đặc biệt là HLV Xabi Alonso. Dù được chờ đợi là màn so tài đỉnh cao giữa hai thế lực hàng đầu châu Âu, kết quả cuối cùng lại khiến đội bóng Hoàng gia tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Rodrygo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid - Ảnh: RMCF

Real Madrid nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra sự khác biệt. Phút 28, Jude Bellingham có pha chọc khe tinh tế để Rodrygo thoát xuống, dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0.

Tuy nhiên, Man City phản ứng mạnh mẽ và chỉ mất 7 phút để gỡ hòa. Từ pha bóng lộn xộn phút 35, Nico O’Reilly nhanh chân đá bồi đưa trận đấu về thế cân bằng.

Kịch tính được đẩy lên cao ngay trước giờ nghỉ khi Haaland bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Clement Turpin cho Man City hưởng phạt đền ở phút 43. Haaland bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ, nâng tỷ số lên 2-1.

Nico O'Reilly chớp cơ hội dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho đội khách: Ảnh: Man City

Bước sang hiệp hai, Real Madrid dồn toàn lực tấn công. Vinicius Jr tạo ra nhiều pha hãm thành nhưng thiếu sắc bén ở những quyết định cuối.

Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 85 khi cú đánh đầu của Endrick đưa bóng dội xà ngang đầy tiếc nuối. Trước đó, Courtois cũng phải trổ tài với hàng loạt pha cứu thua từ những cú dứt điểm của Doku và Cherki.

Các đồng đội ăn mừng cùng Haaland sau quả phạt đền thành công ở cuối hiệp một - Ảnh: Man City

Những phút cuối diễn ra căng thẳng với nhiều thẻ vàng được rút ra, nhưng Real không thể tìm bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho Man City, giúp họ vươn lên vị trí thứ 4 với 13 điểm, trong khi Real Madrid rơi xuống thứ 7 với 12 điểm.

Thất bại này khiến chiếc ghế của HLV Xabi Alonso chỉ còn đếm ngược từng ngày.

Ghi bàn:

Real Madrid: Rodrygo (28')

Man City: Nico O'Reilly (35'), Haaland (43' pen)

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Carreras, Rudiger, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Ceballos, Vinicius, Rodrygo, Garcia

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Foden, Cherki, Doku, Haaland