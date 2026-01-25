G_hDaLKWoAANVid.jpg
Estevao ăn mừng cùng Reece James - Ảnh: Chelsea Photos

Đội hình ra sân

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot, Lerma; Munoz, Wharton, Mitchell; Johnson, Sarr; Mateta.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Andrey Santos, Estevao, Pedro.

Bàn thắng: Richards 88' - Estevao 34', Joao Pedro 50', Enzo 65' (pen)

Thẻ đỏ: Adam Wharton 73'

Kết quả
Vòng 23
24/01/2026 19:30:00 West Ham 3 - 1 Sunderland
24/01/2026 22:00:00 Fulham 2 - 1 Brighton
24/01/2026 22:00:00 Manchester City 2 - 0 Wolves
24/01/2026 22:00:00 Burnley 2 - 2 Tottenham
25/01/2026 00:30:00 Bournemouth 3 - 2 Liverpool
25/01/2026 21:00:00 Brentford 0 - 2 Nottingham Forest
25/01/2026 21:00:00 Crystal Palace 1 - 3 Chelsea
25/01/2026 21:00:00 Newcastle 0 - 2 Aston Villa
25/01/2026 | 23:02

Kết thúc

G_hVHAXWMAALfTY.jpg
Chiến thắng xứng đáng của Chelsea - Ảnh: P.L
25/01/2026 | 22:50

90'

Hiệp hai có đến 9 phút bù giờ.

25/01/2026 | 22:46

88'

Bàn thắng (1-3, Richards): Tận dụng triệt để tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Richards đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 25T154853Z_841476679_UP1EM1P17XGWK_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CRY CHE.jpg
Richards rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 - Ảnh: P.L
25/01/2026 | 22:45

86'

Chơi thiếu người nhưng Palace vẫn mạnh dạn tấn công. Lacroix vừa kết thúc ở góc hẹp buộc thủ môn Sanchez phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

25/01/2026 | 22:31

73'

Thẻ đỏ: Adam Wharton nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ sau pha quét trụ Caicedo. Crystal Palace chỉ còn chơi với 10 người lúc cuối trận.

25/01/2026 | 22:22

64'

Bàn thắng (0-3, Enzo Fernandez): Joao Pedro đá bóng bật tay Canvot trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Chelsea hưởng phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Enzo Fernandez dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thắng thứ 3.

G_hN5VvWkAE_TLd.jpg
G_hOLq5W4AAkwuO.jpg
Enzo Fernandez ăn mừng bàn thắng thứ 3 - Ảnh: C.P
25/01/2026 | 22:15

57'

Estevao cứa lòng chân trái điệu nghệ đầu vòng cấm nhưng thủ thành Dean Henderson xuất sắc đổ người cứu thua.

25/01/2026 | 22:12

50'

Bàn thắng (0-2, Joao Pedro): Chelsea dàn xếp tấn công ấn tượng bên cánh phải. Joao Pedro lẻn xuống ngoặt bóng loại Wharton rồi tung cú đá căng bằng chân trái nâng tỷ số lên 2-0.

G_hKcz4XAAASz2W.jpg
G_hKvM8XUAEvk3C.jpg
Joao Pedro nhân đôi cách biệt - Ảnh: C.P

25/01/2026 | 21:48

Kết thúc hiệp 1

G_hE5R6WIAEY1lN.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea - Ảnh: CFC
25/01/2026 | 21:45

43'

Lại là Estevao dẫn bóng phản công thần tốc bên cánh phải. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng lại đưa bóng bay chệch khung thành.

25/01/2026 | 21:35

34'

Bàn thắng (0-1, Estevao): Sau đường chuyền về bất cẩn của hậu vệ Palace, Estevao bứt tốc xé gió rồi đánh bại Dean Henderson trong pha đối mặt, mở tỷ số trận đấu.

G_hCkaWWMAEVhoP.jpg
G_hC8E5XIAASSJf.jpg
Estevao xé lưới Palace - Ảnh: Chelsea Photos
25/01/2026 | 21:28

28'

Từ quả ném biên mạnh của đồng đội, Ismaila Sarr có cơ hội đá nối cận thành cực kỳ nguy hiểm.

25/01/2026 | 21:20

20'

Caicedo nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Adam Wharton.

25/01/2026 | 21:14

14'

Sau đường căng ngang vào khó chịu của Cucurella, Enzo Fernandez volley cận thành vọt xà khá đáng tiếc.

25/01/2026 | 21:09

8'

Badiashile mắc sai lầm tạo cơ hội cho Mateta. Tuy nhiên, tiền đạo chủ nhà không thắng được thủ môn Robert Sanchez trong pha đối mặt.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 25T141007Z_1267571250_UP1EM1P13CTN4_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND CRY CHE.jpg
Mateta không thắng được Sanchez trong pha đối mặt - Ảnh: Premier League
25/01/2026 | 21:04

5'

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến.

25/01/2026 | 21:02

21h

Trận đấu bắt đầu.

25/01/2026 | 20:41

20h20

G_gog4AX0AAQUuA.jpg
Đội hình ra sân Crystal Palace - Ảnh: CPC
G_gog6mWsAAO5VT.jpg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
25/01/2026 | 16:50

20h

G_XWlpNWgAAVPUt.jpg
G_XWlpEXIAAFTwY.jpg
Các cầu thủ Chelsea tập hồi phục - Ảnh: CFC
25/01/2026 | 16:50

18h

Thông tin lực lượng

Crystal Palace: Cheick Doucoure, Eddie Nketiah, Daichi Kamada chấn thương. Munoz và Sarr sẵn sàng tái xuất.

Chelsea: Romeo Lavia, Filip Jorgensen, Dario Essugo vắng mặt vì chấn thương.

1769311016990_crystal_palace_vs_chelsea_vvuc (1).jpg
Chelsea sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: P.L
