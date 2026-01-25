Đội hình ra sân
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot, Lerma; Munoz, Wharton, Mitchell; Johnson, Sarr; Mateta.
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Andrey Santos, Estevao, Pedro.
Bàn thắng: Richards 88' - Estevao 34', Joao Pedro 50', Enzo 65' (pen)
Thẻ đỏ: Adam Wharton 73'
|Kết quả
|Vòng 23
|24/01/2026 19:30:00
|West Ham 3 - 1 Sunderland
|24/01/2026 22:00:00
|Fulham 2 - 1 Brighton
|24/01/2026 22:00:00
|Manchester City 2 - 0 Wolves
|24/01/2026 22:00:00
|Burnley 2 - 2 Tottenham
|25/01/2026 00:30:00
|Bournemouth 3 - 2 Liverpool
|25/01/2026 21:00:00
|Brentford 0 - 2 Nottingham Forest
|25/01/2026 21:00:00
|Crystal Palace 1 - 3 Chelsea
|25/01/2026 21:00:00
|Newcastle 0 - 2 Aston Villa
Kết thúc
90'
Hiệp hai có đến 9 phút bù giờ.
88'
Bàn thắng (1-3, Richards): Tận dụng triệt để tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Richards đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
86'
Chơi thiếu người nhưng Palace vẫn mạnh dạn tấn công. Lacroix vừa kết thúc ở góc hẹp buộc thủ môn Sanchez phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
73'
Thẻ đỏ: Adam Wharton nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ sau pha quét trụ Caicedo. Crystal Palace chỉ còn chơi với 10 người lúc cuối trận.
64'
Bàn thắng (0-3, Enzo Fernandez): Joao Pedro đá bóng bật tay Canvot trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Chelsea hưởng phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, Enzo Fernandez dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thắng thứ 3.
57'
Estevao cứa lòng chân trái điệu nghệ đầu vòng cấm nhưng thủ thành Dean Henderson xuất sắc đổ người cứu thua.
50'
Bàn thắng (0-2, Joao Pedro): Chelsea dàn xếp tấn công ấn tượng bên cánh phải. Joao Pedro lẻn xuống ngoặt bóng loại Wharton rồi tung cú đá căng bằng chân trái nâng tỷ số lên 2-0.
Kết thúc hiệp 1
43'
Lại là Estevao dẫn bóng phản công thần tốc bên cánh phải. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng lại đưa bóng bay chệch khung thành.
34'
Bàn thắng (0-1, Estevao): Sau đường chuyền về bất cẩn của hậu vệ Palace, Estevao bứt tốc xé gió rồi đánh bại Dean Henderson trong pha đối mặt, mở tỷ số trận đấu.
28'
Từ quả ném biên mạnh của đồng đội, Ismaila Sarr có cơ hội đá nối cận thành cực kỳ nguy hiểm.
20'
Caicedo nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Adam Wharton.
14'
Sau đường căng ngang vào khó chịu của Cucurella, Enzo Fernandez volley cận thành vọt xà khá đáng tiếc.
8'
Badiashile mắc sai lầm tạo cơ hội cho Mateta. Tuy nhiên, tiền đạo chủ nhà không thắng được thủ môn Robert Sanchez trong pha đối mặt.
5'
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h20
20h
18h
Thông tin lực lượng
Crystal Palace: Cheick Doucoure, Eddie Nketiah, Daichi Kamada chấn thương. Munoz và Sarr sẵn sàng tái xuất.
Chelsea: Romeo Lavia, Filip Jorgensen, Dario Essugo vắng mặt vì chấn thương.