Theo Teamtalk, MU muốn chiêu mộ thêm 1 tiền vệ ở chuyển nhượng tháng 1 này để tăng cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau. Và cái tên được nhắc đến gây bất ngờ. Đó là người cũ của Chelsea – tiền vệ Ruben Loftus-Cheek, hiện đang chơi cho AC Milan (Serie A).

MU được cho đang đàm để mượn Ruben Loftus-Cheek từ AC Milan. Ảnh: X Topskills Sports UK

Nguồn trên cho hay, sau khi Ruben Amorim bị sa thải, MU nhiều khả năng giữ chân Kobbie Mainoo. HLV tạm quyền Michael Carrick đặt niềm tin vào cầu thủ trưởng thành từ học viện CLB. Tuy nhiên, ‘Quỷ đỏ’ vẫn tìm một tiền vệ mới để tạo sự cạnh tranh cho các cầu thủ như Casemiro và Manuel Ugarte.

MU có kế hoạch lớn ở chuyển nhượng hè, nhưng đang tìm kiếm lựa chọn ít tốn kém để tăng cường đội hình giữa mùa.

Cụ thể hơn, ‘Quỷ đỏ’ xem xét mượn 1 tiền vệ và đã có những thảo luận mang tính thăm dò về việc chiêu mộ Ruben Loftus-Cheek.

Thông tin cho hay, cầu thủ người Anh “rất muốn trở lại Premier League”, do thời gian thi đấu tại AC Milan mùa này bị giảm sút.

Hợp đồng của Ruben Loftus-Cheek với Milan có thời hạn đến hè 2027. Điều này có thể tạo điều kiện để MU mua đứt tiền vệ 29 tuổi, trường hợp anh gây ấn tượng trong thời gian cho mượn.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Ruben Loftus-Cheek được HLV trưởng Thomas Tuchel gọi tập trung, có lần đầu tiên khoác áo tuyển Anh sau gần 7 năm.

Không chỉ nhắm Ruben Loftus-Cheek, MU được cho cũng thảo luận về Wilfred Ndidi. Cầu thủ 29 tuổi người Nigeria từng giành FA Cup cùng Leicester City, chuyển đến chơi cho Besiktas hồi năm ngoái, “nhưng có nguyện vọng trở lại Anh cả vì lý do bóng đá và gia đình”.