Chelsea đã trải qua một trận đấu đầy nhọc nhằn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Pafos, trước khi giành chiến thắng tối thiểu nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao đắt giá nhất đội hình.

Bước ngoặt đến từ một tình huống cố định. Sau quả phạt góc của Pedro Neto, bóng khẽ chạm người Dimata bên phía Pafos. Phản xạ cực nhanh, Moises Caicedo lập tức băng vào đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và giải cứu Chelsea.

Trước đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã đứng trước nguy cơ có một buổi tối đáng quên. Ở trận Champions League đầu tiên dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea kiểm soát bóng nhiều nhưng tỏ ra bế tắc trong khâu dứt điểm. Phút 17, Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới Pafos nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi đẩy người gây tranh cãi.

Ở chiều ngược lại, Pafos suýt tạo địa chấn khi Jaja dứt điểm dội cột dọc sau pha phản công nhanh, trong tình huống các cầu thủ đội khách cho rằng Reece James đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Thủ môn Gorter cũng chơi xuất sắc khi liên tiếp từ chối những cơ hội rõ ràng của Chelsea trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Chelsea tăng tốc. Tài năng trẻ Estevao vào sân và ngay lập tức tạo dấu ấn với cú vô lê một chạm đẹp mắt, trước khi Caicedo kết liễu trận đấu. Chiến thắng này giúp Chelsea tiếp tục nuôi hy vọng vào top 8, dù họ nhiều khả năng phải đánh bại Napoli ở lượt trận cuối để tránh vòng play-off Champions League.

Ghi bàn: Caicedo (78')

Đội hình xuất phát

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Fofana, Badiashile, Hato; Caicedo, Reece James; Garnacho, Enzo Fernandez, Neto; Delap

Pafos: Gorter; Sema, Luckassen, Pileas; Bruno, Pepe, Sunjic, Jaja; Dragomir, Orsic; Anderson